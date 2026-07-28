Apple donne un aperçu de la saison 3 de Severance
Par Laurence - Publié le
Après une longue période de silence, Apple TV vient de donner des nouvelles de Severance, l’une de ses séries les plus populaires. La plateforme a confirmé que le tournage de la saison 3 a officiellement commencé, une étape importante qui laisse entrevoir un retour de la série… même s’il faudra encore s’armer de patience.
L’information provient de Ben Stiller, producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes de la série. Sur X, il a partagé une première photo du tournage, rapidement relayée par le compte officiel d’Apple TV.
Le cliché, volontairement flou, semble montrer Mark S. et Helly R. courant dans les célèbres couloirs de Lumon Industries. Une image qui fait directement écho aux toutes dernières minutes de la saison 2. Sans révéler davantage d’éléments, Apple confirme ainsi que la production est bel et bien lancée.
La fin de la saison 2 avait laissé les spectateurs sur un important rebondissement.
Mark choisissait de rester auprès de Helly, tournant le dos au plan imaginé par son outie pour retrouver Gemma. Une décision qui ouvre la voie à une troisième saison où les conséquences de cette rébellion devraient être au cœur de l’intrigue. Apple se garde évidemment de dévoiler le moindre détail sur le scénario, mais ce premier aperçu du tournage montre que l’histoire devrait reprendre directement dans l’univers de Lumon.
Les fans de Severance connaissent bien les longues attentes. Près de trois ans se sont écoulés entre les saisons 1 et 2, en raison de multiples réécritures, de nouvelles prises de vues et des grèves qui ont paralysé Hollywood. Si le tournage de cette troisième saison s’étale sur six à neuf mois, puis est suivi d’environ six mois de postproduction, une diffusion à l’automne 2027 apparaît aujourd’hui comme le scénario le plus probable.
Ce calendrier permettrait tout de même de réduire légèrement l’attente par rapport à la précédente saison. Et d'ici là, Tim Cook ou sans doute John Ternus pourra bien donner de leur personne pour une ou deux vidéos promotionnelles !
Même si Apple ne dévoile encore ni bande-annonce ni date de sortie, cette annonce constitue un signal rassurant pour les abonnés d’Apple TV. Severance s’est imposée comme l’une des productions les plus ambitieuses et les plus saluées du service de streaming, et le lancement du tournage confirme que le projet avance enfin. Reste désormais à savoir si Apple parviendra à maintenir le calendrier de production pour éviter une nouvelle attente de plusieurs années.
Silence, on tourne !
L’information provient de Ben Stiller, producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes de la série. Sur X, il a partagé une première photo du tournage, rapidement relayée par le compte officiel d’Apple TV.
Le cliché, volontairement flou, semble montrer Mark S. et Helly R. courant dans les célèbres couloirs de Lumon Industries. Une image qui fait directement écho aux toutes dernières minutes de la saison 2. Sans révéler davantage d’éléments, Apple confirme ainsi que la production est bel et bien lancée.
La fin de la saison 2 avait laissé les spectateurs sur un important rebondissement.
Encore un peu de patience
Les fans de Severance connaissent bien les longues attentes. Près de trois ans se sont écoulés entre les saisons 1 et 2, en raison de multiples réécritures, de nouvelles prises de vues et des grèves qui ont paralysé Hollywood. Si le tournage de cette troisième saison s’étale sur six à neuf mois, puis est suivi d’environ six mois de postproduction, une diffusion à l’automne 2027 apparaît aujourd’hui comme le scénario le plus probable.
Ce calendrier permettrait tout de même de réduire légèrement l’attente par rapport à la précédente saison. Et d'ici là, Tim Cook ou sans doute John Ternus pourra bien donner de leur personne pour une ou deux vidéos promotionnelles !
Qu’en penser ?
Même si Apple ne dévoile encore ni bande-annonce ni date de sortie, cette annonce constitue un signal rassurant pour les abonnés d’Apple TV. Severance s’est imposée comme l’une des productions les plus ambitieuses et les plus saluées du service de streaming, et le lancement du tournage confirme que le projet avance enfin. Reste désormais à savoir si Apple parviendra à maintenir le calendrier de production pour éviter une nouvelle attente de plusieurs années.