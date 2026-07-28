Apple donne un aperçu de la saison 3 de Severance

Silence, on tourne !

Mark choisissait de rester auprès de Helly, tournant le dos au plan imaginé par son outie pour retrouver Gemma. Une décision qui ouvre la voie à une troisième saison où les conséquences de cette rébellion devraient être au cœur de l’intrigue.

Encore un peu de patience

Qu’en penser ?



Même si Apple ne dévoile encore ni bande-annonce ni date de sortie, cette annonce constitue un signal rassurant pour les abonnés d’Apple TV. Severance s’est imposée comme l’une des productions les plus ambitieuses et les plus saluées du service de streaming, et le lancement du tournage confirme que le projet avance enfin. Reste désormais à savoir si Apple parviendra à maintenir le calendrier de production pour éviter une nouvelle attente de plusieurs années.

L’information provient de Ben Stiller, producteur exécutif et réalisateur de plusieurs épisodes de la série.Le cliché,, semble montrer Mark S. et Helly R. courant dans les célèbres couloirs de Lumon Industries. Une image qui fait directement écho aux toutes dernières minutes de la saison 2. Sans révéler davantage d’éléments, Apple confirme ainsi que la production est bel et bien lancée.La fin de la saison 2 avait laissé les spectateurs sur unApple se garde évidemment de dévoiler le moindre détail sur le scénario, mais ce premier aperçu du tournage montre quePrès de trois ans se sont écoulés entre les saisons 1 et 2, en raison de multiples réécritures, de nouvelles prises de vues et des grèves qui ont paralysé Hollywood. Si le tournage de cette troisième saison s’étale sur six à neuf mois, puis est suivi d’environ six mois de postproduction, une diffusion à l’automne 2027 apparaît aujourd’hui comme le scénario le plus probable.Ce calendrier permettrait tout de même de réduire légèrement l’attente par rapport à la précédente saison.