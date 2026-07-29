Ted Lasso saison 4 : voici la 1ère bande annonce ! (avec Tim Cook et John Ternus en bonus)
Par Laurence - Publié le
Après plus de deux ans d’attente, Ted Lasso s’apprête enfin à faire son retour sur Apple TV. Apple vient de publier la bande-annonce complète de la quatrième saison de sa série phare, quelques jours avant sa diffusion prévue le 5 août. L’occasion de découvrir les premiers détails de cette nouvelle aventure, qui promet de renouveler la formule tout en conservant ce qui a fait son succès.
Dans cette nouvelle saison, Ted Lasso, toujours incarné par Jason Sudeikis, retrouve l’Angleterre, mais avec un défi inédit. Après avoir dirigé une équipe masculine, le célèbre entraîneur américain se voit confier les rênes d’une équipe féminine de deuxième division. Une nouvelle mission qui devrait une nouvelle fois le confronter aux différences culturelles et sportives qui ont largement contribué au succès de la série.
Les principaux visages de la série répondent une nouvelle fois présents. Les fans retrouveront notamment Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt ou encore Jeremy Swift. Cette continuité devrait permettre à la série de conserver l’alchimie qui a largement contribué à son immense popularité.
La diffusion débutera le mercredi 5 août sur Apple TV. Après ce premier épisode, Apple adoptera son rythme habituel avec un nouvel épisode chaque mercredi, jusqu’au 7 octobre. Ce format hebdomadaire permet à la plateforme de maintenir l’engagement des abonnés pendant plusieurs mois, une stratégie désormais bien installée pour ses productions majeures.
Lancée en 2020, Ted Lasso est rapidement devenue l’une des séries les plus emblématiques d’Apple TV. Son mélange d’humour, d’optimisme et d’émotion lui a permis de séduire un très large public et de décrocher de nombreuses récompenses, dont plusieurs Emmy Awards. La troisième saison, diffusée en 2023, semblait même pouvoir conclure l’histoire. Cette quatrième saison marque donc un retour particulièrement attendu par les abonnés de la plateforme.
La première mondiale de la saison 4, organisée à Los Angeles, a également été l’occasion de voir Tim Cook et John Ternus apparaître côte à côte sur le tapis rouge. Les deux hommes portaient même un costume assorti, accompagné du célèbre badge
Interrogés sur la transition à la tête d’Apple, l'actuel CEO s’est montré particulièrement élogieux envers son successeur, qu’il considère comme
Questionné sur l’avenir d’Apple TV, le futur patron de la Pomme n’a pas dévoilé de changement de stratégie, préférant saluer le travail d’Eddy Cue et de ses équipes, et
Avec cette quatrième saison, Apple joue l’une de ses cartes les plus importantes pour renforcer l’attractivité d’Apple TV. Ted Lasso reste l’une des séries les plus populaires du catalogue, capable à elle seule d’attirer de nouveaux abonnés. En choisissant de faire évoluer son héros vers le football féminin plutôt que de répéter la même recette, Apple semble vouloir offrir un nouveau souffle à une série qui s’est imposée comme l’un des plus grands succès de son service de streaming.
TED LASSO CHANGE DE TERRAIN
Dans cette nouvelle saison, Ted Lasso, toujours incarné par Jason Sudeikis, retrouve l’Angleterre, mais avec un défi inédit. Après avoir dirigé une équipe masculine, le célèbre entraîneur américain se voit confier les rênes d’une équipe féminine de deuxième division. Une nouvelle mission qui devrait une nouvelle fois le confronter aux différences culturelles et sportives qui ont largement contribué au succès de la série.
Les principaux visages de la série répondent une nouvelle fois présents. Les fans retrouveront notamment Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt ou encore Jeremy Swift. Cette continuité devrait permettre à la série de conserver l’alchimie qui a largement contribué à son immense popularité.
UNE SAISON ÉTALÉE JUSQU’EN OCTOBRE
La diffusion débutera le mercredi 5 août sur Apple TV. Après ce premier épisode, Apple adoptera son rythme habituel avec un nouvel épisode chaque mercredi, jusqu’au 7 octobre. Ce format hebdomadaire permet à la plateforme de maintenir l’engagement des abonnés pendant plusieurs mois, une stratégie désormais bien installée pour ses productions majeures.
Lancée en 2020, Ted Lasso est rapidement devenue l’une des séries les plus emblématiques d’Apple TV. Son mélange d’humour, d’optimisme et d’émotion lui a permis de séduire un très large public et de décrocher de nombreuses récompenses, dont plusieurs Emmy Awards. La troisième saison, diffusée en 2023, semblait même pouvoir conclure l’histoire. Cette quatrième saison marque donc un retour particulièrement attendu par les abonnés de la plateforme.
John Ternus et Tim Cook assure la promo !
La première mondiale de la saison 4, organisée à Los Angeles, a également été l’occasion de voir Tim Cook et John Ternus apparaître côte à côte sur le tapis rouge. Les deux hommes portaient même un costume assorti, accompagné du célèbre badge
Believe, devenu l’un des symboles de la série.
Interrogés sur la transition à la tête d’Apple, l'actuel CEO s’est montré particulièrement élogieux envers son successeur, qu’il considère comme
la personne idéale pour ce rôle, tandis que ce dernier s’est dit
incroyablement enthousiasteà l’idée de prendre les commandes de l’entreprise le 1er septembre. Une vraie surenchère de compliment !
Questionné sur l’avenir d’Apple TV, le futur patron de la Pomme n’a pas dévoilé de changement de stratégie, préférant saluer le travail d’Eddy Cue et de ses équipes, et
poursuivre sur cette lancée. Tim Cook a également confirmé qu’il comptait regarder cette nouvelle saison sur son Apple Vision Pro, allongé, comme il l’avait déjà fait pour la saison précédente.
Qu’en penser ?
Avec cette quatrième saison, Apple joue l’une de ses cartes les plus importantes pour renforcer l’attractivité d’Apple TV. Ted Lasso reste l’une des séries les plus populaires du catalogue, capable à elle seule d’attirer de nouveaux abonnés. En choisissant de faire évoluer son héros vers le football féminin plutôt que de répéter la même recette, Apple semble vouloir offrir un nouveau souffle à une série qui s’est imposée comme l’un des plus grands succès de son service de streaming.