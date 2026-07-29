Ted Lasso saison 4 : voici la 1ère bande annonce ! (avec Tim Cook et John Ternus en bonus)

TED LASSO CHANGE DE TERRAIN

UNE SAISON ÉTALÉE JUSQU’EN OCTOBRE

John Ternus et Tim Cook assure la promo !

Believe

la personne idéale pour ce rôle

incroyablement enthousiaste

poursuivre sur cette lancée

Qu’en penser ?



Avec cette quatrième saison, Apple joue l’une de ses cartes les plus importantes pour renforcer l’attractivité d’Apple TV. Ted Lasso reste l’une des séries les plus populaires du catalogue, capable à elle seule d’attirer de nouveaux abonnés. En choisissant de faire évoluer son héros vers le football féminin plutôt que de répéter la même recette, Apple semble vouloir offrir un nouveau souffle à une série qui s’est imposée comme l’un des plus grands succès de son service de streaming.

Dans cette nouvelle saison,. Après avoir dirigé une équipe masculine, le célèbre entraîneur américain se voit confierde deuxième division. Une nouvelle mission qui devrait une nouvelle fois le confronter aux différences culturelles et sportives qui ont largement contribué au succès de la série.. Les fans retrouveront notamment Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt ou encore Jeremy Swift. Cette continuité devrait permettre à la série de conserver l’alchimie qui a largement contribué à son immense popularité.Après ce premier épisode, Apple adoptera son rythme habituel avec un nouvel épisode chaque mercredi, jusqu’au 7 octobre. Ce format hebdomadaire permet à la plateforme de maintenir l’engagement des abonnés pendant plusieurs mois, une stratégie désormais bien installée pour ses productions majeures.. Son mélange d’humour, d’optimisme et d’émotion lui a permis de séduire un très large public et de décrocher de nombreuses récompenses, dont plusieurs Emmy Awards. La troisième saison, diffusée en 2023, semblait même pouvoir conclure l’histoire. Cette quatrième saison marque donc un retour particulièrement attendu par les abonnés de la plateforme.La première mondiale de la saison 4, organisée à Los Angeles, a également été l’occasion de. Les deux hommes portaient même un costume assorti, accompagné du célèbre badge, devenu l’un des symboles de la série.Interrogés sur la transition à la tête d’Apple,, qu’il considère comme, tandis que ce dernier s’est dità l’idée de prendre les commandes de l’entreprise le 1er septembre. Une vraie surenchère de compliment !, préférant saluer le travail d’Eddy Cue et de ses équipes, et. Tim Cook a également confirmé qu’il comptait regarder cette nouvelle saison sur son Apple Vision Pro, allongé, comme il l’avait déjà fait pour la saison précédente.