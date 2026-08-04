Apple organise un concours de sosies de Ted Lasso : ça vous tente ?

EN QUOI CONSISTE LE CONCOURS



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APPLE MISE TOUJOURS SUR TED LASSO

Qu’en penser ?



Apple a souvent privilégié des campagnes marketing discrètes pour Apple TV+, mais Ted Lasso fait figure d’exception. Avec ce concours de sosies organisé en plein cœur de New York, la firme montre qu’elle est prête à sortir des formats classiques pour transformer le lancement de sa série phare en véritable événement.



Au-delà de l’aspect amusant, cette opération illustre aussi l’importance prise par Apple TV+ dans la stratégie de Cupertino. Longtemps considéré comme un simple complément à l’écosystème Apple, le service cherche désormais à créer des rendez-vous capables de mobiliser une véritable communauté de fans, à l’image des grandes franchises du cinéma ou des plateformes concurrentes.

Apple poursuit la promotion de sa série phare. À l’occasion de la sortie de la saison 4 de Ted Lasso, prévue dans la nuit du 4 au 5 août sur Apple TV+,Le rendez-vous est fixé au 6 août à 17 heures, sur la célèbre place de l’Apple Store de la Fifth Avenue à New York, où. Bien au contraire, s'il semble ouvert à tous les moustachus : il faudra montrer sa motivation, ses connaissances de la série et son aisance à... l'oral !La première manche, baptisée, demandera aux candidats de, avant d’enchaîner avec deux minutes de. Les demi-finalistes participeront ensuite à, une épreuve mêlantde Ted Lasso. Enfin, les derniers concurrents devront relever le défien prononçant un, dans le plus pur style de l’entraîneur.Les finalistes repartiront avec une écharpe de football personnalisée, tandis que le grand vainqueur remportera un casque Beats en édition spéciale. La valeur totale des lots reste relativement modeste — environ 300 dollars —, mais l’objectif est avant tout de créer un événement festif autour de l’une des séries les plus populaires d’Apple TV+.Depuis son lancement en 2020, Ted Lasso est devenu l’un des plus grands succès d’Apple TV+, remportant de nombreuses récompenses et contribuant largement à faire connaître le service de streaming., dont Apple espère faire l’un des temps forts de sa rentrée.