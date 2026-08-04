Apple organise un concours de sosies de Ted Lasso : ça vous tente ?
Par Laurence - Publié le
Le retour de Ted Lasso approche à grands pas, et Apple compte bien marquer le coup. Pour célébrer le lancement de la saison 4, la firme organise cette semaine un concours de sosies entièrement consacré à son entraîneur de football le plus célèbre. Les participants devront non seulement lui ressembler, mais aussi adopter son humour, son optimisme… et ses talents de motivateur.
EN QUOI CONSISTE LE CONCOURS
Apple poursuit la promotion de sa série phare. À l’occasion de la sortie de la saison 4 de Ted Lasso, prévue dans la nuit du 4 au 5 août sur Apple TV+, la firme organise un événement baptisé
Le concours ne se limitera pas à une simple ressemblance physique. Bien au contraire, s'il semble ouvert à tous les moustachus : il faudra montrer sa motivation, ses connaissances de la série et son aisance à... l'oral !
La première manche, baptisée
Apple a enfin prévu quelques récompenses. Les finalistes repartiront avec une écharpe de football personnalisée, tandis que le grand vainqueur remportera un casque Beats en édition spéciale. La valeur totale des lots reste relativement modeste — environ 300 dollars —, mais l’objectif est avant tout de créer un événement festif autour de l’une des séries les plus populaires d’Apple TV+.
Depuis son lancement en 2020, Ted Lasso est devenu l’un des plus grands succès d’Apple TV+, remportant de nombreuses récompenses et contribuant largement à faire connaître le service de streaming. Après plusieurs mois de rumeurs, la série revient finalement pour une quatrième saison, dont Apple espère faire l’un des temps forts de sa rentrée.
Apple a souvent privilégié des campagnes marketing discrètes pour Apple TV+, mais Ted Lasso fait figure d’exception. Avec ce concours de sosies organisé en plein cœur de New York, la firme montre qu’elle est prête à sortir des formats classiques pour transformer le lancement de sa série phare en véritable événement.
Au-delà de l’aspect amusant, cette opération illustre aussi l’importance prise par Apple TV+ dans la stratégie de Cupertino. Longtemps considéré comme un simple complément à l’écosystème Apple, le service cherche désormais à créer des rendez-vous capables de mobiliser une véritable communauté de fans, à l’image des grandes franchises du cinéma ou des plateformes concurrentes.
EN QUOI CONSISTE LE CONCOURS
Apple poursuit la promotion de sa série phare. À l’occasion de la sortie de la saison 4 de Ted Lasso, prévue dans la nuit du 4 au 5 août sur Apple TV+, la firme organise un événement baptisé
Gathering of the Teds. Le rendez-vous est fixé au 6 août à 17 heures, sur la célèbre place de l’Apple Store de la Fifth Avenue à New York, où les fans sont invités à venir incarner le célèbre entraîneur interprété par Jason Sudeikis.
Le concours ne se limitera pas à une simple ressemblance physique. Bien au contraire, s'il semble ouvert à tous les moustachus : il faudra montrer sa motivation, ses connaissances de la série et son aisance à... l'oral !
La première manche, baptisée
Ted Energy, demandera aux candidats de se présenter en restant parfaitement dans le personnage, avant d’enchaîner avec deux minutes de danse. Les demi-finalistes participeront ensuite à
Head Coach, une épreuve mêlant quiz sur la série et capacité à reproduire l’attitude positive et bienveillante de Ted Lasso. Enfin, les derniers concurrents devront relever le défi
Ted Talken prononçant un court discours de motivation devant le public, dans le plus pur style de l’entraîneur.
Apple a enfin prévu quelques récompenses. Les finalistes repartiront avec une écharpe de football personnalisée, tandis que le grand vainqueur remportera un casque Beats en édition spéciale. La valeur totale des lots reste relativement modeste — environ 300 dollars —, mais l’objectif est avant tout de créer un événement festif autour de l’une des séries les plus populaires d’Apple TV+.
APPLE MISE TOUJOURS SUR TED LASSO
Depuis son lancement en 2020, Ted Lasso est devenu l’un des plus grands succès d’Apple TV+, remportant de nombreuses récompenses et contribuant largement à faire connaître le service de streaming. Après plusieurs mois de rumeurs, la série revient finalement pour une quatrième saison, dont Apple espère faire l’un des temps forts de sa rentrée.
Qu’en penser ?
Apple a souvent privilégié des campagnes marketing discrètes pour Apple TV+, mais Ted Lasso fait figure d’exception. Avec ce concours de sosies organisé en plein cœur de New York, la firme montre qu’elle est prête à sortir des formats classiques pour transformer le lancement de sa série phare en véritable événement.
Au-delà de l’aspect amusant, cette opération illustre aussi l’importance prise par Apple TV+ dans la stratégie de Cupertino. Longtemps considéré comme un simple complément à l’écosystème Apple, le service cherche désormais à créer des rendez-vous capables de mobiliser une véritable communauté de fans, à l’image des grandes franchises du cinéma ou des plateformes concurrentes.