Apple Maps va afficher de la publicité, mais certaines sont déjà interdites

La Pub sur Plans

Lieux suggérés

Quelles pubs sont exclues ?

Trois secteurs sont spécifiquement exclus dans Apple Maps :



• les services à domicile (plombiers, électriciens, serruriers, chauffagistes, couvreurs, entreprises générales du bâtiment, lutte contre les nuisibles…) ;

• les services de caution judiciaire, très répandus aux États-Unis ;

• les distributeurs automatiques de cryptomonnaies.

Une stratégie différente de Google

Qu’en penser ?



Même si Apple reste discrète sur le calendrier, la publication de ces nouvelles règles laisse penser que le lancement des publicités dans Apple Maps est désormais très proche. Pour l’instant, seules les versions américaines et canadiennes de l’application sont concernées. Aucune information n’a encore été communiquée concernant une arrivée en Europe ou dans d’autres régions du monde.



Apple poursuit discrètement sa stratégie de diversification de ses revenus publicitaires, tout en cherchant à préserver l’image de ses services. En limitant dès le départ certaines catégories d’annonces, la firme tente de se différencier de Google Maps, où la publicité occupe une place de plus en plus importante. Reste à voir si cet équilibre entre monétisation et expérience utilisateur sera maintenu lorsque le service s’étendra à davantage de pays.

. Les annonces sponsorisées apparaîtront à deux endroits : en tête des résultats de recherche ainsi que dans le nouveau module, introduit avec iOS 26.5.Concrètement, un restaurant, un café ou un commerce pourra payer pour être davantage mis en avant lorsqu’un utilisateur effectue une recherche dans Plans., même si tout laisse penser que le déploiement est désormais imminent.Dans la mise à jour de sa politique Apple Advertising Services, repérée par, Apple détaille les catégories qui n’auront pas accès à cette nouvelle plateforme publicitaire.En parallèle,feront l’objet d’un examen au cas par cas avant d’être éventuellement acceptées.. Sur Google Maps, cette catégorie représente au contraire une part importante des annonces sponsorisées, avec des plombiers, artisans ou entreprises locales qui achètent régulièrement des espaces publicitaires pour apparaître en tête des recherches.Plus largement, la politique publicitaire d’Apple interdit déjà de nombreuses catégories sur l’ensemble de ses services, notamment les contenus liés aux armes, aux drogues, à la violence ou encore à certaines activités jugées sensibles.