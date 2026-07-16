Apple Maps va afficher de la publicité, mais certaines sont déjà interdites
Par Laurence - Publié le
Apple se prépare à franchir une nouvelle étape dans la monétisation de son écosystème. Après l’App Store, News ou encore Bourse, la publicité arrive bientôt dans Apple Maps aux États-Unis et au Canada. En attendant le lancement officiel, Apple vient de publier les premières règles qui encadreront ces annonces et certaines catégories d’entreprises sont d’ores et déjà exclues.
Apple avait officialisé son projet au mois de mars. Les annonces sponsorisées apparaîtront à deux endroits : en tête des résultats de recherche ainsi que dans le nouveau module
Concrètement, un restaurant, un café ou un commerce pourra payer pour être davantage mis en avant lorsqu’un utilisateur effectue une recherche dans Plans. Cupertino n’a toutefois toujours pas annoncé de date de lancement précise, même si tout laisse penser que le déploiement est désormais imminent.
De la pub, oui mais pas n'importe laquelle. Dans la mise à jour de sa politique Apple Advertising Services, repérée par TechCrunch, Apple détaille les catégories qui n’auront pas accès à cette nouvelle plateforme publicitaire.
En parallèle, les annonces concernant les services médicaux feront l’objet d’un examen au cas par cas avant d’être éventuellement acceptées.
Le choix d’exclure totalement les services à domicile peut paraitre surprenant. Sur Google Maps, cette catégorie représente au contraire une part importante des annonces sponsorisées, avec des plombiers, artisans ou entreprises locales qui achètent régulièrement des espaces publicitaires pour apparaître en tête des recherches.
Cupertino semble donc vouloir adopter une approche beaucoup plus restrictive dès le lancement de son offre. Plus largement, la politique publicitaire d’Apple interdit déjà de nombreuses catégories sur l’ensemble de ses services, notamment les contenus liés aux armes, aux drogues, à la violence ou encore à certaines activités jugées sensibles.
Même si Apple reste discrète sur le calendrier, la publication de ces nouvelles règles laisse penser que le lancement des publicités dans Apple Maps est désormais très proche. Pour l’instant, seules les versions américaines et canadiennes de l’application sont concernées. Aucune information n’a encore été communiquée concernant une arrivée en Europe ou dans d’autres régions du monde.
Apple poursuit discrètement sa stratégie de diversification de ses revenus publicitaires, tout en cherchant à préserver l’image de ses services. En limitant dès le départ certaines catégories d’annonces, la firme tente de se différencier de Google Maps, où la publicité occupe une place de plus en plus importante. Reste à voir si cet équilibre entre monétisation et expérience utilisateur sera maintenu lorsque le service s’étendra à davantage de pays.
La Pub sur Plans
Apple avait officialisé son projet au mois de mars. Les annonces sponsorisées apparaîtront à deux endroits : en tête des résultats de recherche ainsi que dans le nouveau module
Lieux suggérés, introduit avec iOS 26.5.
Concrètement, un restaurant, un café ou un commerce pourra payer pour être davantage mis en avant lorsqu’un utilisateur effectue une recherche dans Plans. Cupertino n’a toutefois toujours pas annoncé de date de lancement précise, même si tout laisse penser que le déploiement est désormais imminent.
Quelles pubs sont exclues ?
De la pub, oui mais pas n'importe laquelle. Dans la mise à jour de sa politique Apple Advertising Services, repérée par TechCrunch, Apple détaille les catégories qui n’auront pas accès à cette nouvelle plateforme publicitaire.
Trois secteurs sont spécifiquement exclus dans Apple Maps :
• les services à domicile (plombiers, électriciens, serruriers, chauffagistes, couvreurs, entreprises générales du bâtiment, lutte contre les nuisibles…) ;
• les services de caution judiciaire, très répandus aux États-Unis ;
• les distributeurs automatiques de cryptomonnaies.
• les services à domicile (plombiers, électriciens, serruriers, chauffagistes, couvreurs, entreprises générales du bâtiment, lutte contre les nuisibles…) ;
• les services de caution judiciaire, très répandus aux États-Unis ;
• les distributeurs automatiques de cryptomonnaies.
En parallèle, les annonces concernant les services médicaux feront l’objet d’un examen au cas par cas avant d’être éventuellement acceptées.
Une stratégie différente de Google
Le choix d’exclure totalement les services à domicile peut paraitre surprenant. Sur Google Maps, cette catégorie représente au contraire une part importante des annonces sponsorisées, avec des plombiers, artisans ou entreprises locales qui achètent régulièrement des espaces publicitaires pour apparaître en tête des recherches.
Cupertino semble donc vouloir adopter une approche beaucoup plus restrictive dès le lancement de son offre. Plus largement, la politique publicitaire d’Apple interdit déjà de nombreuses catégories sur l’ensemble de ses services, notamment les contenus liés aux armes, aux drogues, à la violence ou encore à certaines activités jugées sensibles.
Qu’en penser ?
Même si Apple reste discrète sur le calendrier, la publication de ces nouvelles règles laisse penser que le lancement des publicités dans Apple Maps est désormais très proche. Pour l’instant, seules les versions américaines et canadiennes de l’application sont concernées. Aucune information n’a encore été communiquée concernant une arrivée en Europe ou dans d’autres régions du monde.
Apple poursuit discrètement sa stratégie de diversification de ses revenus publicitaires, tout en cherchant à préserver l’image de ses services. En limitant dès le départ certaines catégories d’annonces, la firme tente de se différencier de Google Maps, où la publicité occupe une place de plus en plus importante. Reste à voir si cet équilibre entre monétisation et expérience utilisateur sera maintenu lorsque le service s’étendra à davantage de pays.