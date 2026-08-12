Après la F1 et le foot, Apple s’intéresse désormais au golf !
Par Laurence - Publié le
Après le football, le baseball et plus récemment la Formule 1, Apple pourrait ajouter un nouveau sport à son catalogue. Apparemment, la firme aurait entamé des discussions préliminaires pour récupérer les droits de diffusion américains de The Open, plus connu outre-Atlantique sous le nom de British Open. Mais la concurrence devrait être sérieuse : Amazon et Netflix seraient également intéressés.
Apple aurait commencé à discuter avec le R&A, l’organisme qui organise The Open, afin d’évaluer une éventuelle acquisition de ses futurs droits de diffusion aux États-Unis. Créé en Écosse en 1860, The Open est le plus ancien des quatre tournois majeurs masculins de golf. Aux États-Unis, il est souvent appelé British Open afin de ne pas le confondre avec l’US Open.
Pour le moment, il ne s’agit que de discussions préliminaires et aucune offre d’Apple n’est officiellement annoncée. Une source citée par The Guardian affirme néanmoins que Cupertino reste déterminée à investir dans les droits sportifs et continue de rechercher les compétitions susceptibles de compléter son offre.
Aux États-Unis, les droits de The Open sont actuellement entre les mains de NBC, qui avait signé en 2017 un contrat de douze ans après avoir surenchéri face à ESPN. Une partie de la couverture est également assurée par Versant, propriétaire du Golf Channel.
Le R&A confirme qu’il compte bien discuter avec ses partenaires actuels lors des prochaines négociations, tout en surveillant l’évolution du marché et l’intérêt d’autres acteurs pour ses compétitions.
Cupertino n’aurait donc évidemment pas le terrain libre. Selon le rapport, Netflix et Amazon pourraient également s’intéresser aux droits, alors que les plateformes de streaming accordent une place croissante au sport en direct.
L’intérêt d’Apple pour le golf s’inscrirait surtout dans une stratégie désormais bien installée. La firme diffuse déjà Friday Night Baseball et les rencontres de la MLS. Elle a également franchi une étape supplémentaire l’année dernière en annonçant un important accord pour devenir le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis.
Le sport en direct permet notamment aux plateformes de fidéliser des abonnés autour de contenus qui doivent être regardés au moment de leur diffusion, là où films et séries peuvent facilement être consommés plusieurs semaines ou plusieurs mois après leur sortie. Récupérer The Open permettrait également à Apple d’ajouter un événement sportif historique et particulièrement identifiable à son catalogue sans nécessairement devoir acquérir les droits d’une saison complète de golf.
La présence potentielle d’Amazon et Netflix pourrait toutefois faire grimper les enchères. Les droits sportifs constituent désormais l’un des terrains sur lesquels les plateformes technologiques viennent directement concurrencer les diffuseurs traditionnels. NBC et Versant disposent par ailleurs d’une relation déjà ancienne avec le R&A et n’ont manifestement aucune intention d’abandonner facilement la compétition.
Apple ne cherche visiblement pas à récupérer tous les sports disponibles, mais plutôt à sélectionner quelques compétitions capables de renforcer son offre aux États-Unis. Après la MLS, le baseball et surtout la Formule 1, The Open constituerait une nouvelle étape assez logique.
Les discussions n’en sont cependant qu’à leurs débuts. Entre NBC, Versant et l’intérêt supposé d’Amazon et Netflix, Apple devra probablement sortir le carnet de chèques si elle souhaite réellement ajouter le golf à son catalogue sportif.
APPLE DISCUTE
Apple aurait commencé à discuter avec le R&A, l’organisme qui organise The Open, afin d’évaluer une éventuelle acquisition de ses futurs droits de diffusion aux États-Unis. Créé en Écosse en 1860, The Open est le plus ancien des quatre tournois majeurs masculins de golf. Aux États-Unis, il est souvent appelé British Open afin de ne pas le confondre avec l’US Open.
Pour le moment, il ne s’agit que de discussions préliminaires et aucune offre d’Apple n’est officiellement annoncée. Une source citée par The Guardian affirme néanmoins que Cupertino reste déterminée à investir dans les droits sportifs et continue de rechercher les compétitions susceptibles de compléter son offre.
QUI DÉTIENT ACTUELLEMENT LES DROITS ?
Aux États-Unis, les droits de The Open sont actuellement entre les mains de NBC, qui avait signé en 2017 un contrat de douze ans après avoir surenchéri face à ESPN. Une partie de la couverture est également assurée par Versant, propriétaire du Golf Channel.
Le R&A confirme qu’il compte bien discuter avec ses partenaires actuels lors des prochaines négociations, tout en surveillant l’évolution du marché et l’intérêt d’autres acteurs pour ses compétitions.
Cupertino n’aurait donc évidemment pas le terrain libre. Selon le rapport, Netflix et Amazon pourraient également s’intéresser aux droits, alors que les plateformes de streaming accordent une place croissante au sport en direct.
LE SPORT PREND DE PLUS EN PLUS DE PLACE CHEZ APPLE
L’intérêt d’Apple pour le golf s’inscrirait surtout dans une stratégie désormais bien installée. La firme diffuse déjà Friday Night Baseball et les rencontres de la MLS. Elle a également franchi une étape supplémentaire l’année dernière en annonçant un important accord pour devenir le diffuseur exclusif de la Formule 1 aux États-Unis.
Le sport en direct permet notamment aux plateformes de fidéliser des abonnés autour de contenus qui doivent être regardés au moment de leur diffusion, là où films et séries peuvent facilement être consommés plusieurs semaines ou plusieurs mois après leur sortie. Récupérer The Open permettrait également à Apple d’ajouter un événement sportif historique et particulièrement identifiable à son catalogue sans nécessairement devoir acquérir les droits d’une saison complète de golf.
La présence potentielle d’Amazon et Netflix pourrait toutefois faire grimper les enchères. Les droits sportifs constituent désormais l’un des terrains sur lesquels les plateformes technologiques viennent directement concurrencer les diffuseurs traditionnels. NBC et Versant disposent par ailleurs d’une relation déjà ancienne avec le R&A et n’ont manifestement aucune intention d’abandonner facilement la compétition.
Qu’en penser ?
Apple ne cherche visiblement pas à récupérer tous les sports disponibles, mais plutôt à sélectionner quelques compétitions capables de renforcer son offre aux États-Unis. Après la MLS, le baseball et surtout la Formule 1, The Open constituerait une nouvelle étape assez logique.
Les discussions n’en sont cependant qu’à leurs débuts. Entre NBC, Versant et l’intérêt supposé d’Amazon et Netflix, Apple devra probablement sortir le carnet de chèques si elle souhaite réellement ajouter le golf à son catalogue sportif.