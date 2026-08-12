Après la F1 et le foot, Apple s’intéresse désormais au golf !

Qu’en penser ?



Apple ne cherche visiblement pas à récupérer tous les sports disponibles, mais plutôt à sélectionner quelques compétitions capables de renforcer son offre aux États-Unis. Après la MLS, le baseball et surtout la Formule 1, The Open constituerait une nouvelle étape assez logique.



Les discussions n’en sont cependant qu’à leurs débuts. Entre NBC, Versant et l’intérêt supposé d’Amazon et Netflix, Apple devra probablement sortir le carnet de chèques si elle souhaite réellement ajouter le golf à son catalogue sportif.