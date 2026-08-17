Bientôt des cours en direct sur Apple Fitness+ (et dans quelle langue ?)
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait-elle une évolution importante de Fitness+ ? Une nouvelle offre d’emploi publiée par la firme recherche un profil spécialisé dans la production d’émissions en direct pour rejoindre les studios de Santa Monica. Rien ne confirme encore l’arrivée de séances diffusées en temps réel, mais les termes employés par Apple intriguent, surtout à un moment où l’avenir du service fait l’objet de nombreuses réflexions en interne.
Une simple offre d'emploi peut parfois donner quelques indices sur les projets d'Apple. La firme recherche actuellement un Studio Producer pour son service Fitness+, avec un poste basé directement dans ses studios de Santa Monica, en Californie. Jusque-là, rien de très surprenant. C'est davantage le profil recherché qui attire l'attention.
Apple souhaite recruter une personne disposant d'une solide expérience dans la production multicaméra en direct ou enregistrée dans les conditions du direct. Le candidat devra également s'intéresser à l'évolution des contenus live, expérimenter de nouveaux formats et, selon les termes employés par Apple, repousser les limites de ce que peut proposer le fitness en direct.
Les missions détaillées restent toutefois principalement celles d'un responsable de production classique pour Fitness+. Apple ne mentionne explicitement ni cours en direct, ni calendrier de séances live, et cette expérience pourrait simplement correspondre aux méthodes de tournage utilisées dans ses studios.
L'hypothèse reste néanmoins intéressante puisque Fitness+ repose depuis son lancement sur un modèle très différent. Disponible depuis 2020, le service propose un catalogue de séances de sport et de méditation préenregistrées, accessibles à la demande sur iPhone, iPad et Apple TV. L'Apple Watch permet parallèlement d'afficher certaines données personnelles pendant l'entraînement.
Apple n'a en revanche jamais véritablement exploré les séances collectives diffusées en temps réel, avec des horaires précis ou encore des classements permettant aux participants de comparer leurs performances.
C'est notamment ce qui distingue Fitness+ d'un acteur comme Peloton, qui a largement développé l'aspect communautaire autour de ses cours en direct. L'arrivée d'un tel format pourrait donc donner une dimension plus interactive au service d'Apple, même si rien ne permet encore d'affirmer qu'il s'agit réellement du projet envisagé.
Cette offre apparaît surtout dans une période assez particulière pour Fitness+. Mark Gurman indiquait en novembre dernier que
La supervision du service a depuis été confiée à Sumbul Desai, vice-présidente d'Apple chargée de la santé, tandis que cette activité dépend désormais directement du responsable des Services Eddy Cue.
En février, Mark Gurman indiquait que les réflexions étaient toujours en cours. Il avançait notamment l'idée d'une
Une offre d'emploi reste évidemment un indice bien trop mince pour annoncer l'arrivée prochaine de cours Fitness+ en direct. Les compétences recherchées peuvent parfaitement servir à améliorer les productions actuelles. Mais le vocabulaire choisi par Apple est difficile à ignorer. Alors que Fitness+ cherche visiblement un nouveau souffle, le direct pourrait apporter précisément la dimension communautaire et événementielle qui manque encore au service. Enfin il reste un dernier point : la question de la langue. Les contenus sont pour la plupart en VOST, ce que gêne de nombreux utilisateurs...
APPLE CHERCHE UN SPÉCIALISTE DU DIRECT
Une simple offre d'emploi peut parfois donner quelques indices sur les projets d'Apple. La firme recherche actuellement un Studio Producer pour son service Fitness+, avec un poste basé directement dans ses studios de Santa Monica, en Californie. Jusque-là, rien de très surprenant. C'est davantage le profil recherché qui attire l'attention.
Apple souhaite recruter une personne disposant d'une solide expérience dans la production multicaméra en direct ou enregistrée dans les conditions du direct. Le candidat devra également s'intéresser à l'évolution des contenus live, expérimenter de nouveaux formats et, selon les termes employés par Apple, repousser les limites de ce que peut proposer le fitness en direct.
Les missions détaillées restent toutefois principalement celles d'un responsable de production classique pour Fitness+. Apple ne mentionne explicitement ni cours en direct, ni calendrier de séances live, et cette expérience pourrait simplement correspondre aux méthodes de tournage utilisées dans ses studios.
DES COURS EN DIRECT
L'hypothèse reste néanmoins intéressante puisque Fitness+ repose depuis son lancement sur un modèle très différent. Disponible depuis 2020, le service propose un catalogue de séances de sport et de méditation préenregistrées, accessibles à la demande sur iPhone, iPad et Apple TV. L'Apple Watch permet parallèlement d'afficher certaines données personnelles pendant l'entraînement.
Apple n'a en revanche jamais véritablement exploré les séances collectives diffusées en temps réel, avec des horaires précis ou encore des classements permettant aux participants de comparer leurs performances.
C'est notamment ce qui distingue Fitness+ d'un acteur comme Peloton, qui a largement développé l'aspect communautaire autour de ses cours en direct. L'arrivée d'un tel format pourrait donc donner une dimension plus interactive au service d'Apple, même si rien ne permet encore d'affirmer qu'il s'agit réellement du projet envisagé.
APPLE CHERCHE TOUJOURS LA BONNE FORMULE POUR FITNESS+
Cette offre apparaît surtout dans une période assez particulière pour Fitness+. Mark Gurman indiquait en novembre dernier que
l'avenir du service était réexaminé en interne, dans le cadre d'une réorganisation plus générale. Fitness+ souffrirait notamment d'un chiffre d'affaires relativement faible et d'un taux important de désabonnement.
La supervision du service a depuis été confiée à Sumbul Desai, vice-présidente d'Apple chargée de la santé, tandis que cette activité dépend désormais directement du responsable des Services Eddy Cue.
En février, Mark Gurman indiquait que les réflexions étaient toujours en cours. Il avançait notamment l'idée d'une
intégration beaucoup plus poussée de Fitness+ dans l'app Santé, éventuellement accompagnée d'une nouvelle formule d'abonnement. Aucune information ne concernait alors l'arrivée de contenus en direct.
Qu’en penser ?
Une offre d'emploi reste évidemment un indice bien trop mince pour annoncer l'arrivée prochaine de cours Fitness+ en direct. Les compétences recherchées peuvent parfaitement servir à améliorer les productions actuelles. Mais le vocabulaire choisi par Apple est difficile à ignorer. Alors que Fitness+ cherche visiblement un nouveau souffle, le direct pourrait apporter précisément la dimension communautaire et événementielle qui manque encore au service. Enfin il reste un dernier point : la question de la langue. Les contenus sont pour la plupart en VOST, ce que gêne de nombreux utilisateurs...