Bientôt des cours en direct sur Apple Fitness+ (et dans quelle langue ?)

APPLE CHERCHE UN SPÉCIALISTE DU DIRECT

DES COURS EN DIRECT

APPLE CHERCHE TOUJOURS LA BONNE FORMULE POUR FITNESS+

l'avenir du service était réexaminé en interne

intégration beaucoup plus poussée de Fitness+ dans l'app Santé

Qu’en penser ?



Une offre d'emploi reste évidemment un indice bien trop mince pour annoncer l'arrivée prochaine de cours Fitness+ en direct. Les compétences recherchées peuvent parfaitement servir à améliorer les productions actuelles. Mais le vocabulaire choisi par Apple est difficile à ignorer. Alors que Fitness+ cherche visiblement un nouveau souffle, le direct pourrait apporter précisément la dimension communautaire et événementielle qui manque encore au service. Enfin il reste un dernier point : la question de la langue. Les contenus sont pour la plupart en VOST, ce que gêne de nombreux utilisateurs...

La firme recherche actuellement un, avec un poste basé directement dans ses studios de Santa Monica, en Californie. Jusque-là, rien de très surprenant. C'est davantage le profil recherché qui attire l'attention.Apple souhaite recruter une personne disposant d'une solide expérience dans. Le candidat devra également s'intéresser à l'évolution des contenus live, expérimenter de nouveaux formats et, selon les termes employés par Apple, repousser les limites de ce que peut proposer le fitness en direct.Les missions détaillées restent toutefois principalement celles d'un responsable de production classique pour Fitness+., et cette expérience pourrait simplement correspondre aux méthodes de tournage utilisées dans ses studios.Disponible depuis 2020, le service propose un catalogue de séances de sport et de méditation préenregistrées, accessibles à la demande sur iPhone, iPad et Apple TV. L'Apple Watch permet parallèlement d'afficher certaines données personnelles pendant l'entraînement.Apple n'a en revanche jamais véritablement exploré, avec des horaires précis ou encore des classements permettant aux participants de comparer leurs performances., qui a largement développé l'aspect communautaire autour de ses cours en direct. L'arrivée d'un tel format pourrait donc donner une dimension plus interactive au service d'Apple, même si rien ne permet encore d'affirmer qu'il s'agit réellement du projet envisagé.Mark Gurman indiquait en novembre dernier que, dans le cadre d'une réorganisation plus générale. Fitness+ souffrirait notamment d'un chiffre d'affaires relativement faible et d'un taux important de désabonnement.La supervision du service a depuis été confiée à, vice-présidente d'Apple chargée de la santé, tandis que cette activité dépend désormais directement du responsable des Services Eddy Cue.Il avançait notamment l'idée d'une, éventuellement accompagnée d'une nouvelle formule d'abonnement. Aucune information ne concernait alors l'arrivée de contenus en direct.