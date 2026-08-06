La Liga débarque sur Disney+ sans surcoût le 15 août et quitte la télévision française

On en dit quoi ?



Difficile de bouder l'affaire quand on est déjà abonné à Disney+, puisque dix matchs par journée tombent dans un abonnement souscrit pour The Mandalorian. Le calcul est moins réjouissant pour celui qui payait beIN Sports uniquement pour le foot espagnol et qui doit changer de crèmerie avant la reprise. Reste le mouvement de fond, avec un sport après l'autre qui bascule derrière une application, une bonne connexion et un compte de plus à gérer. On finit par empiler les abonnements pour reconstituer ce qu'une seule chaîne proposait. L'addition globale n'a pas baissé pour autant.