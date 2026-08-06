La Liga débarque sur Disney+ sans surcoût le 15 août et quitte la télévision française
Par Vincent Lautier - Publié le
Le championnat espagnol change de mains en France. À partir du 15 août, les 380 matchs de la saison seront diffusés en co-exclusivité sur Disney+ et DAZN, sans supplément pour les abonnés, avec une production confiée à ESPN. beIN Sports le diffusait depuis quatorze saisons, et la Liga disparaît pour la première fois des chaînes classiques.
L'accord couvre trois saisons, de 2026-2027 à 2028-2029. Les deux plateformes diffuseront en même temps l'intégralité des rencontres, soit dix par journée, avec des commentaires en français, des consultants sur les grosses affiches et des résumés hebdomadaires produits par ESPN, la filiale sport de Disney. Aucune option à cocher ni chaîne supplémentaire à payer : le championnat entre dans les formules existantes, à partir de 6,99 euros par mois chez Disney+ dans la version avec publicité, et 10,99 euros chez DAZN.
La chaîne qatarie diffusait la Liga depuis le lancement de sa version française en 2012, et en avait fait l'une de ses images de marque. Javier Tebas, le président de la Liga, a justifié le changement en expliquant que
Chez Disney+, la 4K avec HDR et Dolby Atmos est réservée à la formule Premium, à 15,99 euros par mois. La version avec publicité plafonne en Full HD sur un seul écran. Rien n'a été précisé sur la définition retenue pour les matchs. Le nombre d'images par seconde compte beaucoup plus au football que dans une série, et personne n'en a parlé non plus. Le direct en streaming reste aussi plus fragile qu'un flux satellite. DAZN a essuyé des critiques nourries sur la stabilité de sa diffusion lors de ses débuts en Ligue 1.
Difficile de bouder l'affaire quand on est déjà abonné à Disney+, puisque dix matchs par journée tombent dans un abonnement souscrit pour The Mandalorian. Le calcul est moins réjouissant pour celui qui payait beIN Sports uniquement pour le foot espagnol et qui doit changer de crèmerie avant la reprise. Reste le mouvement de fond, avec un sport après l'autre qui bascule derrière une application, une bonne connexion et un compte de plus à gérer. On finit par empiler les abonnements pour reconstituer ce qu'une seule chaîne proposait. L'addition globale n'a pas baissé pour autant.
Tout est inclus dans l'abonnement que vous avez déjà
L'accord couvre trois saisons, de 2026-2027 à 2028-2029. Les deux plateformes diffuseront en même temps l'intégralité des rencontres, soit dix par journée, avec des commentaires en français, des consultants sur les grosses affiches et des résumés hebdomadaires produits par ESPN, la filiale sport de Disney. Aucune option à cocher ni chaîne supplémentaire à payer : le championnat entre dans les formules existantes, à partir de 6,99 euros par mois chez Disney+ dans la version avec publicité, et 10,99 euros chez DAZN.
C'est beIN Sports qui paie l'addition
La chaîne qatarie diffusait la Liga depuis le lancement de sa version française en 2012, et en avait fait l'une de ses images de marque. Javier Tebas, le président de la Liga, a justifié le changement en expliquant que
le moment était venu d'ouvrir un nouveau chapitre. Le montant des droits n'a pas été communiqué. Le championnat espagnol sort aussi complètement de la télévision linéaire en France. Il faudra désormais une application, une connexion correcte et un compte pour regarder un Clasico.
Et la qualité d'image ?
Chez Disney+, la 4K avec HDR et Dolby Atmos est réservée à la formule Premium, à 15,99 euros par mois. La version avec publicité plafonne en Full HD sur un seul écran. Rien n'a été précisé sur la définition retenue pour les matchs. Le nombre d'images par seconde compte beaucoup plus au football que dans une série, et personne n'en a parlé non plus. Le direct en streaming reste aussi plus fragile qu'un flux satellite. DAZN a essuyé des critiques nourries sur la stabilité de sa diffusion lors de ses débuts en Ligue 1.
On en dit quoi ?
Difficile de bouder l'affaire quand on est déjà abonné à Disney+, puisque dix matchs par journée tombent dans un abonnement souscrit pour The Mandalorian. Le calcul est moins réjouissant pour celui qui payait beIN Sports uniquement pour le foot espagnol et qui doit changer de crèmerie avant la reprise. Reste le mouvement de fond, avec un sport après l'autre qui bascule derrière une application, une bonne connexion et un compte de plus à gérer. On finit par empiler les abonnements pour reconstituer ce qu'une seule chaîne proposait. L'addition globale n'a pas baissé pour autant.