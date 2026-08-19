Slow Horses : la saison 6 s’offre une bande-annonce avec un retour totalement inattendu

SLOW HORSES REVIENT LE 16 SEPTEMBRE

QUI EST DE RETOUR ?

Sid

UNE DES VALEURS SÛRES D’APPLE TV

QU’EN PENSER ?

Jackson Lamb et les pensionnaires de Slough House n’ont visiblement pas fini de causer des problèmes au MI5. La saison 6 de Slow Horses débuteraavec un seul épisode. Apple conservera ensuite son rythme de diffusion habituel, avec un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 21 octobre.Cette nouvelle saison permettra de retrouverdans le rôle de l’inimitable Jackson Lamb, mais la bande-annonce dévoilée par Apple réserve surtout quelques retrouvailles que les spectateurs n’attendaient probablement plus.C’est probablement la plus grosse surprise de cette bande-annonce. Olivia Cooke reprend son rôle de, ancienne membre de Slough House que l’on n’avaitSon sort avait alors laissé peu de place à l’optimisme et. La toute fin de la nouvelle bande-annonce vient pourtant confirmer que Sid est bien vivante et qu’elle devrait jouer un rôle dans les événements à venir., mais également une excellente excuse pour revoir les débuts de la série avant septembre. Olivia Cooke a depuis notamment rejoint, dans laquelle elle interprète Alicent Hightower.Sid Baker ne sera pas le seul visage familier à refaire son apparition.revient également dans cette sixième saison, après avoir occupé une place importante dans la quatrième. Son personnage constitue surtout. Sa présence dans ces nouvelles images laisse donc supposer que la série n’en a pas terminé avec cette partie de l’histoire du jeune agent interprété par Jack Lowden., laissant entrevoir une saison qui devrait largement puiser dans les événements des précédents épisodes.Depuis ses débuts,. Son mélange d’espionnage britannique, d’humour particulièrement acide et de personnages volontairement éloignés des agents secrets impeccables façon James Bond lui a permis de trouver sa propre identité. Gary Oldman y est évidemment pour beaucoup. Son Jackson Lamb, aussi brillant qu’irrespectueux et négligé, est devenu indissociable de la série.