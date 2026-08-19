Slow Horses : la saison 6 s’offre une bande-annonce avec un retour totalement inattendu
Par Laurence - Publié le
Les agents les moins fréquentables du MI5 vont bientôt reprendre du service. Apple vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 6 de Slow Horses, attendue le 16 septembre sur Apple TV. Et ces premières images réservent une sacrée surprise avec le retour de deux personnages importants, dont l’un était pourtant présumé mort depuis la toute première saison. Attention, spoilers ! Pour ceux qui voudraient se préserver...
Jackson Lamb et les pensionnaires de Slough House n’ont visiblement pas fini de causer des problèmes au MI5. La saison 6 de Slow Horses débutera le mercredi 16 septembre sur Apple TV avec un seul épisode. Apple conservera ensuite son rythme de diffusion habituel, avec un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 21 octobre.
Cette nouvelle saison permettra de retrouver Gary Oldman dans le rôle de l’inimitable Jackson Lamb, mais la bande-annonce dévoilée par Apple réserve surtout quelques retrouvailles que les spectateurs n’attendaient probablement plus.
C’est probablement la plus grosse surprise de cette bande-annonce. Olivia Cooke reprend son rôle de Sidonie
Son sort avait alors laissé peu de place à l’optimisme et le personnage était considéré comme mort. La toute fin de la nouvelle bande-annonce vient pourtant confirmer que Sid est bien vivante et qu’elle devrait jouer un rôle dans les événements à venir.
Un retour particulièrement intéressant pour les spectateurs de la première heure, mais également une excellente excuse pour revoir les débuts de la série avant septembre. Olivia Cooke a depuis notamment rejoint House of the Dragon, dans laquelle elle interprète Alicent Hightower.
Sid Baker ne sera pas le seul visage familier à refaire son apparition. Hugo Weaving revient également dans cette sixième saison, après avoir occupé une place importante dans la quatrième. Son personnage constitue surtout une pièce essentielle du passé de River Cartwright. Sa présence dans ces nouvelles images laisse donc supposer que la série n’en a pas terminé avec cette partie de l’histoire du jeune agent interprété par Jack Lowden.
La bande-annonce montre d’ailleurs plusieurs anciens membres et connaissances de Slough House, laissant entrevoir une saison qui devrait largement puiser dans les événements des précédents épisodes.
Depuis ses débuts, Slow Horses s’est progressivement imposée comme l’une des séries les plus appréciées du catalogue d’Apple TV. Son mélange d’espionnage britannique, d’humour particulièrement acide et de personnages volontairement éloignés des agents secrets impeccables façon James Bond lui a permis de trouver sa propre identité. Gary Oldman y est évidemment pour beaucoup. Son Jackson Lamb, aussi brillant qu’irrespectueux et négligé, est devenu indissociable de la série.
Apple aurait difficilement pu trouver meilleure manière de donner envie de découvrir cette saison 6. Faire réapparaître un personnage que les spectateurs pensaient mort depuis cinq saisons ouvre évidemment de nombreuses questions, à commencer par les circonstances de sa disparition. Il faudra désormais patienter jusqu’au 16 septembre pour découvrir les explications.
SLOW HORSES REVIENT LE 16 SEPTEMBRE
Jackson Lamb et les pensionnaires de Slough House n’ont visiblement pas fini de causer des problèmes au MI5. La saison 6 de Slow Horses débutera le mercredi 16 septembre sur Apple TV avec un seul épisode. Apple conservera ensuite son rythme de diffusion habituel, avec un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 21 octobre.
Cette nouvelle saison permettra de retrouver Gary Oldman dans le rôle de l’inimitable Jackson Lamb, mais la bande-annonce dévoilée par Apple réserve surtout quelques retrouvailles que les spectateurs n’attendaient probablement plus.
QUI EST DE RETOUR ?
C’est probablement la plus grosse surprise de cette bande-annonce. Olivia Cooke reprend son rôle de Sidonie
SidBaker, ancienne membre de Slough House que l’on n’avait plus revue depuis la première saison.
Son sort avait alors laissé peu de place à l’optimisme et le personnage était considéré comme mort. La toute fin de la nouvelle bande-annonce vient pourtant confirmer que Sid est bien vivante et qu’elle devrait jouer un rôle dans les événements à venir.
Un retour particulièrement intéressant pour les spectateurs de la première heure, mais également une excellente excuse pour revoir les débuts de la série avant septembre. Olivia Cooke a depuis notamment rejoint House of the Dragon, dans laquelle elle interprète Alicent Hightower.
Sid Baker ne sera pas le seul visage familier à refaire son apparition. Hugo Weaving revient également dans cette sixième saison, après avoir occupé une place importante dans la quatrième. Son personnage constitue surtout une pièce essentielle du passé de River Cartwright. Sa présence dans ces nouvelles images laisse donc supposer que la série n’en a pas terminé avec cette partie de l’histoire du jeune agent interprété par Jack Lowden.
La bande-annonce montre d’ailleurs plusieurs anciens membres et connaissances de Slough House, laissant entrevoir une saison qui devrait largement puiser dans les événements des précédents épisodes.
UNE DES VALEURS SÛRES D’APPLE TV
Depuis ses débuts, Slow Horses s’est progressivement imposée comme l’une des séries les plus appréciées du catalogue d’Apple TV. Son mélange d’espionnage britannique, d’humour particulièrement acide et de personnages volontairement éloignés des agents secrets impeccables façon James Bond lui a permis de trouver sa propre identité. Gary Oldman y est évidemment pour beaucoup. Son Jackson Lamb, aussi brillant qu’irrespectueux et négligé, est devenu indissociable de la série.
QU’EN PENSER ?
Apple aurait difficilement pu trouver meilleure manière de donner envie de découvrir cette saison 6. Faire réapparaître un personnage que les spectateurs pensaient mort depuis cinq saisons ouvre évidemment de nombreuses questions, à commencer par les circonstances de sa disparition. Il faudra désormais patienter jusqu’au 16 septembre pour découvrir les explications.