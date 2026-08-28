Apple TV grimpe à 15 dollars par mois aux États-Unis, la France épargnée pour l'instant
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient d'augmenter le prix de son service de streaming aux États-Unis. L'abonnement mensuel à Apple TV passe de 12,99 à 14,99 dollars, et la formule annuelle grimpe à 119 dollars, soit 20 de plus. La hausse touche aussi bien les nouveaux clients que les anciens. En France, par contre, le tarif ne bouge pas pour le moment et reste à 9,99 euros.
Les abonnés américains seront prévenus environ un mois avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Et ils ne sont pas les seuls concernés, puisque la hausse se répercute aussi sur Apple One. La formule Individuel, qui regroupe plusieurs services de la marque, passe de 19,95 à 21,95 dollars par mois. Les offres Famille et Premier, elles, sont épargnées. Apple justifie rarement ce genre de décision, mais elle rejoint un mouvement général du secteur.
Le plus fou, c'est la trajectoire. Au lancement du service en 2019, l'abonnement coûtait 4,99 dollars par mois. Il est passé à 6,99 dollars en 2023, puis à 12,99 dollars en août 2025, et voilà les 14,99 dollars un an plus tard presque jour pour jour. En six ans, la facture a tout simplement triplé. Apple n'est pas seule à jouer à ça. Netflix a relevé ses tarifs américains début 2026, Disney+ le fait régulièrement, et la marque à la pomme suit la cadence sans se faire prier.
Reste la question qui nous intéresse, celle de savoir si l'addition va traverser l'Atlantique. Rien n'est automatique. La dernière hausse française remonte à octobre 2023, l'abonnement grimpant alors de 6,99 à 9,99 euros dans la foulée des États-Unis. Sauf que la hausse américaine d'août 2025, elle, n'a jamais été répercutée chez nous. Il faut dire que l'offre n'est pas tout à fait la même. Les abonnés américains ont maintenant droit à l'intégralité de la Formule 1 dans leur abonnement, un vrai plus pour faire passer la pilule d'un tarif plus élevé.
Difficile de reprocher à Apple de vouloir rentabiliser un service qui aligne les productions de qualité, mais voir le prix tripler en six ans a de quoi calmer quand même. Le catalogue reste plus petit que celui de Netflix, et pour ceux qui se fichent de la F1, la note de 15 dollars pique un peu côté américain. Pour une fois, on est plutôt contents d'être en France, à 9,99 euros. L'accalmie ne durera sans doute pas éternellement, mais on la prend.
Une nouvelle hausse outre-Atlantique
Les abonnés américains seront prévenus environ un mois avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif. Et ils ne sont pas les seuls concernés, puisque la hausse se répercute aussi sur Apple One. La formule Individuel, qui regroupe plusieurs services de la marque, passe de 19,95 à 21,95 dollars par mois. Les offres Famille et Premier, elles, sont épargnées. Apple justifie rarement ce genre de décision, mais elle rejoint un mouvement général du secteur.
Un prix qui a triplé depuis 2019
Le plus fou, c'est la trajectoire. Au lancement du service en 2019, l'abonnement coûtait 4,99 dollars par mois. Il est passé à 6,99 dollars en 2023, puis à 12,99 dollars en août 2025, et voilà les 14,99 dollars un an plus tard presque jour pour jour. En six ans, la facture a tout simplement triplé. Apple n'est pas seule à jouer à ça. Netflix a relevé ses tarifs américains début 2026, Disney+ le fait régulièrement, et la marque à la pomme suit la cadence sans se faire prier.
La France pas concernée, du moins pour l'instant
Reste la question qui nous intéresse, celle de savoir si l'addition va traverser l'Atlantique. Rien n'est automatique. La dernière hausse française remonte à octobre 2023, l'abonnement grimpant alors de 6,99 à 9,99 euros dans la foulée des États-Unis. Sauf que la hausse américaine d'août 2025, elle, n'a jamais été répercutée chez nous. Il faut dire que l'offre n'est pas tout à fait la même. Les abonnés américains ont maintenant droit à l'intégralité de la Formule 1 dans leur abonnement, un vrai plus pour faire passer la pilule d'un tarif plus élevé.
On en dit quoi ?
Difficile de reprocher à Apple de vouloir rentabiliser un service qui aligne les productions de qualité, mais voir le prix tripler en six ans a de quoi calmer quand même. Le catalogue reste plus petit que celui de Netflix, et pour ceux qui se fichent de la F1, la note de 15 dollars pique un peu côté américain. Pour une fois, on est plutôt contents d'être en France, à 9,99 euros. L'accalmie ne durera sans doute pas éternellement, mais on la prend.