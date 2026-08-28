Apple TV grimpe à 15 dollars par mois aux États-Unis, la France épargnée pour l'instant

On en dit quoi ?



Difficile de reprocher à Apple de vouloir rentabiliser un service qui aligne les productions de qualité, mais voir le prix tripler en six ans a de quoi calmer quand même. Le catalogue reste plus petit que celui de Netflix, et pour ceux qui se fichent de la F1, la note de 15 dollars pique un peu côté américain. Pour une fois, on est plutôt contents d'être en France, à 9,99 euros. L'accalmie ne durera sans doute pas éternellement, mais on la prend.