Netflix augmente encore ses prix, et c'est sans fin
Par Vincent Lautier - Publié le
Netflix vient d'augmenter l'ensemble de ses formules d'abonnement aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine. La hausse, qui représente environ 11 % en moyenne, concerne aussi bien l'offre avec publicités que le Premium. C'est la deuxième en moins de deux ans. Si rien n'est annoncé pour la France, l'historique laisse peu de place au doute.
Les abonnés américains vont donc payer plus cher, et ça concerne tout le monde. La formule avec publicités passe de 7,99 à 8,99 dollars par mois. Le Standard sans pub grimpe de 17,99 à 19,99 dollars. Et le Premium atteint 26,99 dollars, contre 24,99 auparavant. L'ajout d'un membre supplémentaire sans pub coûte lui aussi un dollar de plus, à 9,99 dollars par mois. Pour les nouveaux inscrits, ces tarifs sont déjà en place. Les abonnés existants verront la hausse apparaître sur leur prochain cycle de facturation.
Aucune annonce officielle pour le marché français. Mais le schéma est assez classique : en janvier 2025, Netflix avait augmenté ses prix aux US, et la France avait suivi en avril, soit trois mois plus tard. On est donc en droit de s'attendre à la même chose d'ici l'été. Les tarifs français sont pour l'instant de 7,99 euros pour l'offre avec pub, 14,99 euros pour le Standard et 21,99 euros pour le Premium. Difficile d'imaginer que ça reste à ce niveau très longtemps.
Netflix met en avant ses investissements dans le contenu, avec des séries toujours plus coûteuses et le développement du jeu vidéo sur la plateforme. L'action a d'ailleurs gagné un peu plus de 1 % à l'annonce de cette hausse, preuve que Wall Street voit ça d'un bon oeil. Avec plus de 300 millions d'abonnés dans le monde, la plateforme sait qu'elle a une marge de manoeuvre que ses concurrents n'ont pas.
On commence à avoir l'habitude. Netflix augmente, les gens râlent un peu, mais ils restent abonnés. Le Premium à 27 dollars aux US, ça commence à faire, et on imagine bien que l'équivalent en euros ne sera pas tendre non plus. Vous êtes toujours abonnés à Netflix vous ? Ou à un autre service de streaming ?
Les nouveaux tarifs américains
Les abonnés américains vont donc payer plus cher, et ça concerne tout le monde. La formule avec publicités passe de 7,99 à 8,99 dollars par mois. Le Standard sans pub grimpe de 17,99 à 19,99 dollars. Et le Premium atteint 26,99 dollars, contre 24,99 auparavant. L'ajout d'un membre supplémentaire sans pub coûte lui aussi un dollar de plus, à 9,99 dollars par mois. Pour les nouveaux inscrits, ces tarifs sont déjà en place. Les abonnés existants verront la hausse apparaître sur leur prochain cycle de facturation.
Et la France dans tout ça
Aucune annonce officielle pour le marché français. Mais le schéma est assez classique : en janvier 2025, Netflix avait augmenté ses prix aux US, et la France avait suivi en avril, soit trois mois plus tard. On est donc en droit de s'attendre à la même chose d'ici l'été. Les tarifs français sont pour l'instant de 7,99 euros pour l'offre avec pub, 14,99 euros pour le Standard et 21,99 euros pour le Premium. Difficile d'imaginer que ça reste à ce niveau très longtemps.
Ce qui justifie ces hausses
Netflix met en avant ses investissements dans le contenu, avec des séries toujours plus coûteuses et le développement du jeu vidéo sur la plateforme. L'action a d'ailleurs gagné un peu plus de 1 % à l'annonce de cette hausse, preuve que Wall Street voit ça d'un bon oeil. Avec plus de 300 millions d'abonnés dans le monde, la plateforme sait qu'elle a une marge de manoeuvre que ses concurrents n'ont pas.
On en dit quoi ?
On commence à avoir l'habitude. Netflix augmente, les gens râlent un peu, mais ils restent abonnés. Le Premium à 27 dollars aux US, ça commence à faire, et on imagine bien que l'équivalent en euros ne sera pas tendre non plus. Vous êtes toujours abonnés à Netflix vous ? Ou à un autre service de streaming ?