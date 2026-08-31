Un prompt confié à Claude débride les Android TV et leur donne enfin des airs d'Apple TV
Par Vincent Lautier - Publié le
Les téléviseurs sous Android TV et Google TV traînent tous le même boulet, une avalanche d'applications maison qu'on ne peut pas désinstaller et qui font ramer l'interface. Un développeur turc, Mert Cobanov, a mis en ligne le 29 août un prompt prêt à l'emploi qui confie le grand ménage à une IA comme Claude Code. Résultat, une télé allégée, sans pub ni bloatware, et rien d'irréversible.
Vous avez sûrement déjà pesté devant une télé qui met trois secondes à répondre à la télécommande. En cause, les surcouches que les fabricants greffent par-dessus le système de Google. Elles ajoutent des widgets publicitaires, des services qui tournent en tâche de fond et des menus noyés sous les recommandations. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas y toucher. Ces applications sont verrouillées, impossible de les retirer par les réglages classiques. Sur une TCL ou une Sony d'entrée de gamme, la navigation sur Android TV devient vite pénible.
L'idée de Cobanov est bien vue. Son prompt, hébergé sur tv.cobanov.dev, réclame juste deux informations, le modèle de la télé et son adresse IP locale. Ensuite, l'agent pilote lui-même la connexion en ADB, l'Android Debug Bridge qui sert à commander un appareil Android depuis un ordinateur. Il y a un peu de préparation. Il faut activer le mode développeur en tapotant sept fois sur la mention Build dans les informations système, puis lancer le débogage sans fil. La consigne donnée à l'IA ne souffre aucune exception. Claude n'a pas le droit de désinstaller la moindre application. La seule commande permise est pm disable-user, qui endort les applications au lieu de les effacer, et un simple pm enable les réveille plus tard si le besoin s'en fait sentir.
Cobanov a cadenassé sa méthode. Le bootloader ne se déverrouille pas et aucune ROM alternative ne peut être installée. L'agent doit aussi avancer par petits paquets d'une dizaine d'applications. À chaque étape, il s'arrête et vérifie que la télécommande, le changement de source HDMI, le son et le clavier virtuel répondent encore. Le tout se passe sans accès root. Plusieurs internautes ont déjà tenté le coup et s'en félicitent. L'un d'eux raconte avoir viré les applications imposées par TCL et une flopée de services Google, avant d'installer un lanceur épuré qui rappelle celui de l'Apple TV.
C'est à la fois brillant et un peu déprimant. Brillant, parce que confier à une IA une corvée aussi ingrate que la ligne de commande ADB rend accessible au grand public un bricolage jusque-là réservé aux initiés. Déprimant, parce qu'il faut désormais un agent pour défaire ce que les fabricants nous imposent de force. Chez Apple, la tvOS de l'Apple TV reste propre sans qu'on ait à mettre les mains dans le cambouis, et pour une fois, on se surprend à trouver du bon à la fermeture de Cupertino. La manœuvre demande quand même du sang-froid. Un faux pas et la télé perd son clavier ou son entrée HDMI. À réserver aux bricoleurs avertis.
Le mal bien connu des télés Android
Vous avez sûrement déjà pesté devant une télé qui met trois secondes à répondre à la télécommande. En cause, les surcouches que les fabricants greffent par-dessus le système de Google. Elles ajoutent des widgets publicitaires, des services qui tournent en tâche de fond et des menus noyés sous les recommandations. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas y toucher. Ces applications sont verrouillées, impossible de les retirer par les réglages classiques. Sur une TCL ou une Sony d'entrée de gamme, la navigation sur Android TV devient vite pénible.
Comment le prompt s'y prend
L'idée de Cobanov est bien vue. Son prompt, hébergé sur tv.cobanov.dev, réclame juste deux informations, le modèle de la télé et son adresse IP locale. Ensuite, l'agent pilote lui-même la connexion en ADB, l'Android Debug Bridge qui sert à commander un appareil Android depuis un ordinateur. Il y a un peu de préparation. Il faut activer le mode développeur en tapotant sept fois sur la mention Build dans les informations système, puis lancer le débogage sans fil. La consigne donnée à l'IA ne souffre aucune exception. Claude n'a pas le droit de désinstaller la moindre application. La seule commande permise est pm disable-user, qui endort les applications au lieu de les effacer, et un simple pm enable les réveille plus tard si le besoin s'en fait sentir.
Des garde-fous pour éviter la casse
Cobanov a cadenassé sa méthode. Le bootloader ne se déverrouille pas et aucune ROM alternative ne peut être installée. L'agent doit aussi avancer par petits paquets d'une dizaine d'applications. À chaque étape, il s'arrête et vérifie que la télécommande, le changement de source HDMI, le son et le clavier virtuel répondent encore. Le tout se passe sans accès root. Plusieurs internautes ont déjà tenté le coup et s'en félicitent. L'un d'eux raconte avoir viré les applications imposées par TCL et une flopée de services Google, avant d'installer un lanceur épuré qui rappelle celui de l'Apple TV.
On en dit quoi ?
C'est à la fois brillant et un peu déprimant. Brillant, parce que confier à une IA une corvée aussi ingrate que la ligne de commande ADB rend accessible au grand public un bricolage jusque-là réservé aux initiés. Déprimant, parce qu'il faut désormais un agent pour défaire ce que les fabricants nous imposent de force. Chez Apple, la tvOS de l'Apple TV reste propre sans qu'on ait à mettre les mains dans le cambouis, et pour une fois, on se surprend à trouver du bon à la fermeture de Cupertino. La manœuvre demande quand même du sang-froid. Un faux pas et la télé perd son clavier ou son entrée HDMI. À réserver aux bricoleurs avertis.