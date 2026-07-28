Neuf failles corrigées dans iOS 26.6 ont été trouvées par des IA, et Apple les crédite nommément

On en dit quoi ?



C'est assez rigolo de voir Apple, qui reste discret dès qu'il s'agit d'intelligence artificielle sur ses propres produits, remercier noir sur blanc trois modèles concurrents dans ses bulletins de sécurité. Au moins c'est dit clairement, et pour l'utilisateur, l'affaire est plutôt bonne : neuf failles de moins dans un iPhone, personne ne va s'en plaindre. Reste que la même mécanique tourne chez les attaquants, avec les mêmes modèles et sans le moindre bulletin public. Le plus parlant dans cette histoire, ce n'est pas qu'une IA ait trouvé un bug dans HFS, c'est qu'Apple ait maintenant besoin de publier des correctifs tous les mois.