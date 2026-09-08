Et si Apple préparait discrètement une série dérivée de Silo

QU’EN PENSER ?



Apple TV a longtemps privilégié des séries relativement indépendantes plutôt que la construction de vastes franchises à la manière de Disney ou HBO. Mais après plusieurs années d’existence, le service possède désormais quelques univers suffisamment installés pour être développés davantage.



Silo semble particulièrement adapté à cette stratégie. Son concept permet d’explorer d’autres installations, d’autres communautés et d’autres périodes sans nécessairement reprendre les personnages de la série originale.



Il faudra toutefois attendre une confirmation d’Apple. Les décors encore debout constituent un indice intéressant, mais certainement pas une preuve. En attendant, la quatrième saison devra d’abord conclure l’histoire principale l’été prochain.