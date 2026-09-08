Et si Apple préparait discrètement une série dérivée de Silo
Par Laurence - Publié le
La saison 4 de Silo sera bien la dernière, mais Apple ne serait pas encore prête à abandonner son univers dystopique. Une série dérivée serait déjà en développement autour du mystérieux Silo 40, avec un indice assez concret : les imposants décors de la série sont toujours debout.
Apple TV vient de terminer la diffusion de la troisième saison de Silo, l’une de ses séries de science-fiction les plus populaires. L’histoire principale doit encore se poursuivre avec une quatrième et ultime saison, dont la diffusion est prévue pour l’été prochain. Mais cette conclusion ne signifierait finalement pas la fin de l’univers imaginé par Hugh Howey. Selon Sigmund Judge, Apple travaillerait déjà sur un spin-off de Silo, susceptible d’entrer en préproduction plus tard dans l’année.
Le projet s’appuierait sur un prochain roman de Hugh Howey et s’intéresserait aux événements du Silo 40, offrant ainsi la possibilité d’explorer une autre partie de cet univers sans prolonger artificiellement l’intrigue de la série principale. Pour le moment, Apple n’a toutefois rien annoncé officiellement et Hugh Howey dément publiquement l’existence du projet.
Un détail en coulisses rend néanmoins cette rumeur particulièrement intéressante. Le tournage de la quatrième saison se serait achevé en mars dernier. Près de six mois plus tard, les importants décors construits pour Silo n’auraient toujours pas été démontés.
Ce n’est évidemment pas une confirmation, mais la situation intrigue. Lorsqu’une série s’achève définitivement, ses décors sont généralement rapidement démontés afin de libérer les studios et les espaces de production. Les conserver représente également un coût.
Cupertino pourrait donc avoir une bonne raison de les maintenir en place : les réutiliser pour cette éventuelle nouvelle série. Le lancement de sa préproduction plus tard cette année permettrait d’ailleurs d’expliquer assez logiquement leur conservation.
La stratégie serait loin d’être inédite pour Apple TV. La plateforme commence à exploiter ses séries les plus populaires au-delà de leur programme d’origine. For All Mankind doit ainsi donner naissance à Star City, tandis qu’une nouvelle série située dans l’univers de Monarch est également prévue. Silo pourrait devenir la prochaine véritable franchise de science-fiction du service.
Apple TV a longtemps privilégié des séries relativement indépendantes plutôt que la construction de vastes franchises à la manière de Disney ou HBO. Mais après plusieurs années d’existence, le service possède désormais quelques univers suffisamment installés pour être développés davantage.
Silo semble particulièrement adapté à cette stratégie. Son concept permet d’explorer d’autres installations, d’autres communautés et d’autres périodes sans nécessairement reprendre les personnages de la série originale.
Il faudra toutefois attendre une confirmation d’Apple. Les décors encore debout constituent un indice intéressant, mais certainement pas une preuve. En attendant, la quatrième saison devra d’abord conclure l’histoire principale l’été prochain.
SILO S’ARRÊTERA BIEN AVEC SA SAISON 4
Apple TV vient de terminer la diffusion de la troisième saison de Silo, l’une de ses séries de science-fiction les plus populaires. L’histoire principale doit encore se poursuivre avec une quatrième et ultime saison, dont la diffusion est prévue pour l’été prochain. Mais cette conclusion ne signifierait finalement pas la fin de l’univers imaginé par Hugh Howey. Selon Sigmund Judge, Apple travaillerait déjà sur un spin-off de Silo, susceptible d’entrer en préproduction plus tard dans l’année.
Le projet s’appuierait sur un prochain roman de Hugh Howey et s’intéresserait aux événements du Silo 40, offrant ainsi la possibilité d’explorer une autre partie de cet univers sans prolonger artificiellement l’intrigue de la série principale. Pour le moment, Apple n’a toutefois rien annoncé officiellement et Hugh Howey dément publiquement l’existence du projet.
APPLE VEUT CONSTRUIRE SES PROPRES UNIVERS
Un détail en coulisses rend néanmoins cette rumeur particulièrement intéressante. Le tournage de la quatrième saison se serait achevé en mars dernier. Près de six mois plus tard, les importants décors construits pour Silo n’auraient toujours pas été démontés.
Ce n’est évidemment pas une confirmation, mais la situation intrigue. Lorsqu’une série s’achève définitivement, ses décors sont généralement rapidement démontés afin de libérer les studios et les espaces de production. Les conserver représente également un coût.
Cupertino pourrait donc avoir une bonne raison de les maintenir en place : les réutiliser pour cette éventuelle nouvelle série. Le lancement de sa préproduction plus tard cette année permettrait d’ailleurs d’expliquer assez logiquement leur conservation.
La stratégie serait loin d’être inédite pour Apple TV. La plateforme commence à exploiter ses séries les plus populaires au-delà de leur programme d’origine. For All Mankind doit ainsi donner naissance à Star City, tandis qu’une nouvelle série située dans l’univers de Monarch est également prévue. Silo pourrait devenir la prochaine véritable franchise de science-fiction du service.
QU’EN PENSER ?
Apple TV a longtemps privilégié des séries relativement indépendantes plutôt que la construction de vastes franchises à la manière de Disney ou HBO. Mais après plusieurs années d’existence, le service possède désormais quelques univers suffisamment installés pour être développés davantage.
Silo semble particulièrement adapté à cette stratégie. Son concept permet d’explorer d’autres installations, d’autres communautés et d’autres périodes sans nécessairement reprendre les personnages de la série originale.
Il faudra toutefois attendre une confirmation d’Apple. Les décors encore debout constituent un indice intéressant, mais certainement pas une preuve. En attendant, la quatrième saison devra d’abord conclure l’histoire principale l’été prochain.