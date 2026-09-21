Repoussée pour raisons politiques, la série avec Jessica Chastain va enfin arriver
Par Laurence - Publié le
Près d’un an après son report de dernière minute, The Savant devrait finalement arriver sur Apple TV. La série avec Jessica Chastain, initialement attendue en septembre 2025, viserait désormais une diffusion au printemps 2027. Une sortie qui mettrait fin à un épisode particulièrement inhabituel pour Apple.
En septembre 2025, tout était prêt pour le lancement de
Mais quelques jours avant sa mise en ligne, Apple avait finalement décidé de reporter sa diffusion, dans le contexte de l'assassinat, le 10 septembre 2025, de l'activiste conservateur Charlie Kirk. La firme n'avait toutefois jamais établi publiquement de lien direct entre cet événement et sa décision, se contentant d'indiquer avoir choisi de repousser la série
Le sujet de
Le report avait rapidement provoqué la réaction de Jessica Chastain, également productrice exécutive de la série. L'actrice avait publiquement expliqué ne pas être en accord avec Apple sur la décision de suspendre la sortie, tout en soulignant respecter son partenaire. Elle estimait au contraire que le sujet de la série restait particulièrement pertinent.
Depuis, la série était restée dans une sorte de limbe sur Apple TV. La situation est même devenue assez étrange : la fiche française de la série indique toujours
La situation avait pourtant commencé à évoluer au printemps dernier. En avril, Jessica Chastain assurait déjà à Variety que la série finirait bien par être diffusée, des sources évoquant alors une sortie possible en juillet 2026. Celle-ci n'a finalement pas eu lieu.
Selon Variety, Apple aurait désormais replacé The Savant dans son calendrier, avec une diffusion envisagée au printemps 2027. Ce calendrier permettrait notamment à la série de concourir pour la prochaine saison des Emmy Awards, à condition que ses épisodes soient diffusés dans les délais requis.
Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle d'Apple avant de considérer cette nouvelle fenêtre comme définitive. Le groupe n'a toujours pas actualisé publiquement la date de sortie sur ses propres pages consacrées à la série.
Ce long épisode ne semble en tout cas pas avoir rompu les relations entre Jessica Chastain et Apple : l'actrice reste impliquée dans d'autres projets destinés à la plateforme, dont
Le cas de The Savant reste particulièrement rare pour Apple TV : une série entièrement prête, accompagnée d'une bande-annonce et retirée du calendrier seulement quelques jours avant sa diffusion, puis laissée en attente pendant plus d'un an. Une sortie au printemps 2027 permettrait enfin à Apple de tourner la page. Reste désormais à obtenir une date ferme — et à voir si cette fois, The Savant arrivera effectivement jusqu'aux écrans.
UNE SÉRIE RETIRÉE À QUELQUES JOURS DE SA SORTIE
En septembre 2025, tout était prêt pour le lancement de
The Savant. Apple avait annoncé une diffusion mondiale à partir du 26 septembre, avec deux premiers épisodes suivis d'un nouvel épisode chaque vendredi. La série limitée compte huit épisodes.
Mais quelques jours avant sa mise en ligne, Apple avait finalement décidé de reporter sa diffusion, dans le contexte de l'assassinat, le 10 septembre 2025, de l'activiste conservateur Charlie Kirk. La firme n'avait toutefois jamais établi publiquement de lien direct entre cet événement et sa décision, se contentant d'indiquer avoir choisi de repousser la série
après mûre réflexionet vouloir la proposer ultérieurement.
Le sujet de
The Savantrendait évidemment le calendrier particulièrement sensible. Jessica Chastain y interprète une enquêtrice travaillant sous couverture et infiltrant des groupes haineux en ligne afin d'empêcher des extrémistes violents de passer à l'acte.
JESSICA CHASTAIN N’ÉTAIT PAS D’ACCORD AVEC APPLE
Le report avait rapidement provoqué la réaction de Jessica Chastain, également productrice exécutive de la série. L'actrice avait publiquement expliqué ne pas être en accord avec Apple sur la décision de suspendre la sortie, tout en soulignant respecter son partenaire. Elle estimait au contraire que le sujet de la série restait particulièrement pertinent.
Depuis, la série était restée dans une sorte de limbe sur Apple TV. La situation est même devenue assez étrange : la fiche française de la série indique toujours
Prochainementtout en affichant l'année 2025, sans fournir de nouvelle date de diffusion. La page presse officielle d'Apple se contente elle aussi d'un
Bientôt disponible.
La situation avait pourtant commencé à évoluer au printemps dernier. En avril, Jessica Chastain assurait déjà à Variety que la série finirait bien par être diffusée, des sources évoquant alors une sortie possible en juillet 2026. Celle-ci n'a finalement pas eu lieu.
DÉSORMAIS UNE SORTIE AU PRINTEMPS 2027 ?
Selon Variety, Apple aurait désormais replacé The Savant dans son calendrier, avec une diffusion envisagée au printemps 2027. Ce calendrier permettrait notamment à la série de concourir pour la prochaine saison des Emmy Awards, à condition que ses épisodes soient diffusés dans les délais requis.
Il faudra néanmoins attendre une annonce officielle d'Apple avant de considérer cette nouvelle fenêtre comme définitive. Le groupe n'a toujours pas actualisé publiquement la date de sortie sur ses propres pages consacrées à la série.
Ce long épisode ne semble en tout cas pas avoir rompu les relations entre Jessica Chastain et Apple : l'actrice reste impliquée dans d'autres projets destinés à la plateforme, dont
The Dealeravec Adam Driver et
The Off Weeksavec Ben Stiller.
QU’EN PENSER ?
Le cas de The Savant reste particulièrement rare pour Apple TV : une série entièrement prête, accompagnée d'une bande-annonce et retirée du calendrier seulement quelques jours avant sa diffusion, puis laissée en attente pendant plus d'un an. Une sortie au printemps 2027 permettrait enfin à Apple de tourner la page. Reste désormais à obtenir une date ferme — et à voir si cette fois, The Savant arrivera effectivement jusqu'aux écrans.