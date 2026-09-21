Repoussée pour raisons politiques, la série avec Jessica Chastain va enfin arriver

QU’EN PENSER ?



Le cas de The Savant reste particulièrement rare pour Apple TV : une série entièrement prête, accompagnée d'une bande-annonce et retirée du calendrier seulement quelques jours avant sa diffusion, puis laissée en attente pendant plus d'un an. Une sortie au printemps 2027 permettrait enfin à Apple de tourner la page. Reste désormais à obtenir une date ferme — et à voir si cette fois, The Savant arrivera effectivement jusqu'aux écrans.