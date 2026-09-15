Apple TV et Arcade désormais inclus dans iCloud+ dans plus de 100 pays (sauf...)
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple ajoute son service de streaming et ses jeux à tous les abonnements iCloud+ payants dans plus de 100 pays, sans supplément. Apple TV en profite pour arriver sur 59 nouveaux marchés. Les deux services ne seront plus vendus séparément dans les territoires concernés, où le stockage devient le passage obligé pour s'abonner. La France est hélas absente de cette offre.
Le déploiement va s'étaler jusqu'à la fin du mois de septembre, avec l'Inde, l'Arabie saoudite, Singapour, la Turquie ou encore les Émirats arabes unis parmi les pays annoncés. Apple TV atteindra au total 170 marchés, et certains découvriront donc le catalogue en même temps que cette formule, comme le Kenya. D'autres avaient déjà accès aux séries d'Apple et vont simplement les retrouver dans leur abonnement de stockage.
Toutes les formules payantes sont concernées, y compris les 50 Go. En Bosnie-Herzégovine, Apple affiche ainsi 0,99 euro par mois pour ce premier forfait, avec Apple TV et Apple Arcade compris. Les abonnés qui paient déjà pour sauvegarder leurs photos pourront regarder les séries et télécharger les jeux sans dépenser davantage. Le partage familial permet d'en faire profiter cinq autres personnes, soit six au total, et chacun conserve ses données personnelles séparées.
Le catalogue Apple Arcade compte plus de 200 jeux sans publicité ni achats intégrés. Pour Apple TV, l'accès concerne les productions originales, avec les séries et les films habituels. Les locations, les achats à l'unité et les abonnements aux chaînes tierces proposés dans l'application TV ne sont pas compris. Quant aux 5 Go gratuits d'iCloud, ils ne donnent pas accès à cette nouvelle offre.
Apple TV et Apple Arcade ne seront plus vendus séparément par Apple dans ces territoires. Pour les personnes déjà abonnées à iCloud+, les deux services seront ajoutés automatiquement. Si vous avez seulement un abonnement à Apple TV ou à Arcade, Apple prévoit de vous basculer vers iCloud+ et de vous prévenir par notification et par e-mail. L'ancien abonnement individuel sera annulé et l'accès aux contenus continuera sans interruption.
Apple précise que la progression et les sauvegardes des jeux Arcade seront conservées. Les parties seront donc préservées. Le détail des services inclus apparaîtra dans les réglages du compte Apple, à la rubrique des abonnements iCloud+, une fois le déploiement effectué dans le pays.
Apple One perd aussi sa place pour les nouveaux clients en Inde et au Mozambique. Ceux qui ont déjà ce forfait pourront le conserver avec les services prévus dans leur formule. Apple ne leur impose donc pas la même migration qu'aux abonnés individuels à TV ou Arcade, même si un passage volontaire vers iCloud+ est possible.
La liste publiée par Apple comprend aussi des pays européens comme la Serbie, l'Ukraine ou la Bosnie-Herzégovine, mais pas la France. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont également absents. Chez nous, Apple TV est toujours facturé 9,99 euros par mois, et Apple One permet de regrouper plusieurs abonnements à partir de 19,95 euros mensuels.
Pour Apple, ce regroupement peut donner envie de lancer une série à des clients qui payaient seulement pour leur stockage. Il peut aussi encourager les abonnés venus pour les séries à confier leurs photos à iCloud, avec un abonnement commun à plusieurs usages qu'ils auront ensuite moins de raisons de résilier.
On aimerait bien voir cette formule arriver en France, surtout avec le petit forfait de 50 Go. Pour les familles qui paient déjà leur stockage, l'ajout des jeux et des séries est appréciable, même si la disparition des abonnements séparés réduit le choix. Apple pourrait quand même nous accorder la même largesse.
Du stockage avec les séries
Le déploiement va s'étaler jusqu'à la fin du mois de septembre, avec l'Inde, l'Arabie saoudite, Singapour, la Turquie ou encore les Émirats arabes unis parmi les pays annoncés. Apple TV atteindra au total 170 marchés, et certains découvriront donc le catalogue en même temps que cette formule, comme le Kenya. D'autres avaient déjà accès aux séries d'Apple et vont simplement les retrouver dans leur abonnement de stockage.
Toutes les formules payantes sont concernées, y compris les 50 Go. En Bosnie-Herzégovine, Apple affiche ainsi 0,99 euro par mois pour ce premier forfait, avec Apple TV et Apple Arcade compris. Les abonnés qui paient déjà pour sauvegarder leurs photos pourront regarder les séries et télécharger les jeux sans dépenser davantage. Le partage familial permet d'en faire profiter cinq autres personnes, soit six au total, et chacun conserve ses données personnelles séparées.
Le catalogue Apple Arcade compte plus de 200 jeux sans publicité ni achats intégrés. Pour Apple TV, l'accès concerne les productions originales, avec les séries et les films habituels. Les locations, les achats à l'unité et les abonnements aux chaînes tierces proposés dans l'application TV ne sont pas compris. Quant aux 5 Go gratuits d'iCloud, ils ne donnent pas accès à cette nouvelle offre.
Les abonnements séparés disparaissent
Apple TV et Apple Arcade ne seront plus vendus séparément par Apple dans ces territoires. Pour les personnes déjà abonnées à iCloud+, les deux services seront ajoutés automatiquement. Si vous avez seulement un abonnement à Apple TV ou à Arcade, Apple prévoit de vous basculer vers iCloud+ et de vous prévenir par notification et par e-mail. L'ancien abonnement individuel sera annulé et l'accès aux contenus continuera sans interruption.
Apple précise que la progression et les sauvegardes des jeux Arcade seront conservées. Les parties seront donc préservées. Le détail des services inclus apparaîtra dans les réglages du compte Apple, à la rubrique des abonnements iCloud+, une fois le déploiement effectué dans le pays.
Apple One perd aussi sa place pour les nouveaux clients en Inde et au Mozambique. Ceux qui ont déjà ce forfait pourront le conserver avec les services prévus dans leur formule. Apple ne leur impose donc pas la même migration qu'aux abonnés individuels à TV ou Arcade, même si un passage volontaire vers iCloud+ est possible.
La France à l'écart
La liste publiée par Apple comprend aussi des pays européens comme la Serbie, l'Ukraine ou la Bosnie-Herzégovine, mais pas la France. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont également absents. Chez nous, Apple TV est toujours facturé 9,99 euros par mois, et Apple One permet de regrouper plusieurs abonnements à partir de 19,95 euros mensuels.
Pour Apple, ce regroupement peut donner envie de lancer une série à des clients qui payaient seulement pour leur stockage. Il peut aussi encourager les abonnés venus pour les séries à confier leurs photos à iCloud, avec un abonnement commun à plusieurs usages qu'ils auront ensuite moins de raisons de résilier.
On en dit quoi ?
On aimerait bien voir cette formule arriver en France, surtout avec le petit forfait de 50 Go. Pour les familles qui paient déjà leur stockage, l'ajout des jeux et des séries est appréciable, même si la disparition des abonnements séparés réduit le choix. Apple pourrait quand même nous accorder la même largesse.