Apple TV enferme le Dr House (enfin Hugh Laurie) en prison dans son prochain thriller
Par Laurence - Publié le
Apple TV continue de miser sur les thrillers avec The Wanted Man, une nouvelle série portée par Hugh Laurie. L'ancien Dr House y incarne cette fois un puissant chef du crime organisé envoyé en prison après avoir été trahi par l'un de ses proches. Et il n'a visiblement aucune intention d'y rester.
Après Hijack, Slow Horses ou plus récemment Last Seen, Apple TV continue d'étoffer son catalogue de thrillers avec The Wanted Man, une nouvelle série criminelle dont la diffusion débutera le mercredi 6 janvier. Apple proposera les deux premiers épisodes dès le lancement, avant de revenir à son traditionnel rythme hebdomadaire. Un nouvel épisode sera ainsi mis en ligne chaque mercredi jusqu'au 17 février.
La série est notamment intéressante pour son acteur principal : Hugh Laurie, évidemment connu pour son rôle de Gregory House dans Dr House, mais également aperçu dans The Night Manager, Avenue 5 ou Veep. Il incarnera ici Felix Carmichael, un puissant patron du crime organisé dont la situation va brutalement basculer.
Felix Carmichael est trahi par une personne appartenant à sa propre organisation et envoyé à Staplehurst, une prison particulièrement redoutée. Derrière les barreaux, le personnage doit renouer avec la violence qui lui a permis de bâtir son empire afin de survivre dans un environnement où son statut ne suffit plus nécessairement à le protéger.
Mais Felix a également beaucoup à perdre à l'extérieur. Sa famille, son organisation et sa fortune sont désormais menacées. Une seule solution s'impose alors progressivement à lui : s'évader de prison. Une intrigue qui devrait donc mélanger thriller carcéral, luttes de pouvoir et enquête autour de l'identité de la personne ayant trahi Carmichael.
Pour ce nouveau projet, Apple TV fait appel à George Kay, créateur de Hijack, le thriller porté par Idris Elba qui s'est installé comme l'une des meilleures séries. Hugh Laurie sera accompagné d'un casting plutôt solide comprenant Thandiwe Newton, Fionn Whitehead, Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan et Stephen Dillane.
Apple ne donne pour l'instant guère plus d'informations sur leurs personnages respectifs, ni sur la manière dont se déroulera cette tentative d'évasion. The Wanted Man s'inscrit en tout cas dans un genre particulièrement présent sur Apple TV. Les amateurs de thrillers peuvent actuellement retrouver Last Seen ainsi qu'une nouvelle saison de Slow Horses, tandis que Nocturne, avec Liev Schreiber, doit rejoindre le catalogue le mois prochain.
The Wanted Man a tous les éléments pour être un succès : Hugh Laurie dans un rôle beaucoup plus sombre, une histoire de trahison et d'évasion, et le créateur de Hijack derrière le projet. Il reste à voir si George Kay parviendra à retrouver la tension qui faisait justement l'efficacité de Hijack. Le point de départ s'y prête plutôt bien : cette fois, le huis clos ne se déroulera pas dans un avion détourné, mais derrière les murs d'une prison.
HUGH LAURIE PASSE DU MAUVAIS CÔTÉ
Après Hijack, Slow Horses ou plus récemment Last Seen, Apple TV continue d'étoffer son catalogue de thrillers avec The Wanted Man, une nouvelle série criminelle dont la diffusion débutera le mercredi 6 janvier. Apple proposera les deux premiers épisodes dès le lancement, avant de revenir à son traditionnel rythme hebdomadaire. Un nouvel épisode sera ainsi mis en ligne chaque mercredi jusqu'au 17 février.
La série est notamment intéressante pour son acteur principal : Hugh Laurie, évidemment connu pour son rôle de Gregory House dans Dr House, mais également aperçu dans The Night Manager, Avenue 5 ou Veep. Il incarnera ici Felix Carmichael, un puissant patron du crime organisé dont la situation va brutalement basculer.
TRAHI PAR LES SIENS ET ENVOYÉ EN PRISON
Felix Carmichael est trahi par une personne appartenant à sa propre organisation et envoyé à Staplehurst, une prison particulièrement redoutée. Derrière les barreaux, le personnage doit renouer avec la violence qui lui a permis de bâtir son empire afin de survivre dans un environnement où son statut ne suffit plus nécessairement à le protéger.
Mais Felix a également beaucoup à perdre à l'extérieur. Sa famille, son organisation et sa fortune sont désormais menacées. Une seule solution s'impose alors progressivement à lui : s'évader de prison. Une intrigue qui devrait donc mélanger thriller carcéral, luttes de pouvoir et enquête autour de l'identité de la personne ayant trahi Carmichael.
LE CRÉATEUR DE « HIJACK » AUX COMMANDES
Pour ce nouveau projet, Apple TV fait appel à George Kay, créateur de Hijack, le thriller porté par Idris Elba qui s'est installé comme l'une des meilleures séries. Hugh Laurie sera accompagné d'un casting plutôt solide comprenant Thandiwe Newton, Fionn Whitehead, Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan et Stephen Dillane.
Apple ne donne pour l'instant guère plus d'informations sur leurs personnages respectifs, ni sur la manière dont se déroulera cette tentative d'évasion. The Wanted Man s'inscrit en tout cas dans un genre particulièrement présent sur Apple TV. Les amateurs de thrillers peuvent actuellement retrouver Last Seen ainsi qu'une nouvelle saison de Slow Horses, tandis que Nocturne, avec Liev Schreiber, doit rejoindre le catalogue le mois prochain.
QU’EN PENSER ?
The Wanted Man a tous les éléments pour être un succès : Hugh Laurie dans un rôle beaucoup plus sombre, une histoire de trahison et d'évasion, et le créateur de Hijack derrière le projet. Il reste à voir si George Kay parviendra à retrouver la tension qui faisait justement l'efficacité de Hijack. Le point de départ s'y prête plutôt bien : cette fois, le huis clos ne se déroulera pas dans un avion détourné, mais derrière les murs d'une prison.