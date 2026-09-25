Apple TV enferme le Dr House (enfin Hugh Laurie) en prison dans son prochain thriller

HUGH LAURIE PASSE DU MAUVAIS CÔTÉ

TRAHI PAR LES SIENS ET ENVOYÉ EN PRISON

LE CRÉATEUR DE « HIJACK » AUX COMMANDES

QU’EN PENSER ?



The Wanted Man a tous les éléments pour être un succès : Hugh Laurie dans un rôle beaucoup plus sombre, une histoire de trahison et d'évasion, et le créateur de Hijack derrière le projet. Il reste à voir si George Kay parviendra à retrouver la tension qui faisait justement l'efficacité de Hijack. Le point de départ s'y prête plutôt bien : cette fois, le huis clos ne se déroulera pas dans un avion détourné, mais derrière les murs d'une prison.

Aprèsou plus récemment, une nouvelle série criminelle dont la diffusion débutera le mercredi 6 janvier., avant de revenir à son traditionnel rythme hebdomadaire. Un nouvel épisode sera ainsi mis en ligne chaque mercredi jusqu'au 17 février.La série est notamment intéressante pour son acteur principal :, mais également aperçu dansou. Il incarnera ici Felix Carmichael, un puissant patron du crime organisé dont la situation va brutalement basculer.. Derrière les barreaux, le personnage doit renouer avec la violence qui lui a permis de bâtir son empire afin de survivre dans un environnement où son statut ne suffit plus nécessairement à le protéger.. Sa famille, son organisation et sa fortune sont désormais menacées. Une seule solution s'impose alors progressivement à lui : s'évader de prison. Une intrigue qui devrait donc mélanger thriller carcéral, luttes de pouvoir et enquête autour de l'identité de la personne ayant trahi Carmichael.Pour ce nouveau projet,Hugh Laurie sera accompagné d'un casting plutôt solide comprenant Thandiwe Newton, Fionn Whitehead, Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan et Stephen Dillane.The Wanted Man s'inscrit en tout cas dans un genre particulièrement présent sur Apple TV. Les amateurs de thrillers peuvent actuellement retrouverainsi qu'une nouvelle saison de, tandis que Nocturne, avec Liev Schreiber, doit rejoindre le catalogue le mois prochain.