Nouveau Fire TV Stick 4K plus fin et plus rapide, sans Android à 35,99 euros au lancement
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Fire TV Stick 4K revient dans une version plus fine et plus rapide, accompagnée d'une télécommande redessinée avec un bouton personnalisable. Le changement le plus important se joue à l'intérieur : la clé abandonne Android pour Vega OS, le système maison d'Amazon. Elle coûte 74,99 euros, mais l'offre de lancement la fait tomber à 35,99 euros en France.
Cette nouvelle clé reprend le format aminci du Fire TV Stick HD sorti plus tôt cette année, avec un processeur quatre coeurs à 1,7 GHz, 8 Go de stockage, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3 pour de la 4K à 60 images par seconde, compatible HDR10+ et AV1. Amazon annonce des applications qui se lancent 35 % plus vite et des vidéos qui démarrent environ 20 % plus rapidement. À vérifier en conditions réelles quand même, d'autant que la comparaison vise une clé concurrente que la marque se garde bien de nommer. Bonne idée au passage, la fonction Direct Power permet d'alimenter la clé directement depuis le port USB du téléviseur avec le câble fourni, et supprime donc le chargeur qui traîne derrière le meuble télé. Le genre de fonction qui change tout les gens qui voyagent beaucoup.
Le vrai sujet est ailleurs. Ce Fire TV Stick 4K tourne sous Vega OS, le système que la marque développe en interne sur une base Linux pour remplacer Fire OS, dérivé d'Android. Amazon met en avant plus de 2 000 applications ajoutées depuis l'an dernier, avec Netflix, Disney+, YouTube ou HBO Max déjà au rendez-vous. Sauf que le catalogue est encore loin de celui de Fire OS, et surtout, impossible désormais d'installer quoi que ce soit en dehors de la boutique officielle. Ceux qui avaient l'habitude de charger leurs APK à la main l'ont mauvaise, forcément, et il leur restera le 4K Max ou le Cube, toujours sous Fire OS. Alexa+ est préinstallé sur la clé, et l'assistant nouvelle génération parle même français depuis le printemps, en accès anticipé.
Amazon vend aussi sa nouvelle télécommande toute seule, à 15,99 euros, en précommande pour des livraisons fin octobre, et elle fonctionne avec à peu près tous les appareils Fire TV sortis depuis 2019. Le gros du travail a porté sur la prise en main. Le bouton d'accueil passe au métal, les touches principales ont des formes différentes, la base est arrondie et lestée, et l'ensemble se manipule au toucher, sans baisser les yeux, même dans le noir. On y gagne aussi le bouton étoile personnalisable de la télécommande haut de gamme, à configurer pour lancer votre application préférée ou afficher les sous-titres. Une Remote Plus rétroéclairée en aluminium suivra début 2027.
À 35,99 euros, la question ne se pose pas très longtemps. La clé fait tout ce qu'on attend d'elle sur les grandes plateformes, et la télécommande est enfin agréable à utiliser. Vega OS est le seul point qui mérite réflexion. Le magasin d'applications est encore jeune, quelques services manquent, et les APK ne passeront plus du tout. Les amateurs de bidouille savent donc où aller. Les autres peuvent y aller les yeux fermés, sauf si vous êtes amoureux de l'écosystème Apple, et là bien sûr, c'est une Apple TV 4K qu'il vous faut, sans hésiter.
Plus fin et plus rapide
Cette nouvelle clé reprend le format aminci du Fire TV Stick HD sorti plus tôt cette année, avec un processeur quatre coeurs à 1,7 GHz, 8 Go de stockage, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3 pour de la 4K à 60 images par seconde, compatible HDR10+ et AV1. Amazon annonce des applications qui se lancent 35 % plus vite et des vidéos qui démarrent environ 20 % plus rapidement. À vérifier en conditions réelles quand même, d'autant que la comparaison vise une clé concurrente que la marque se garde bien de nommer. Bonne idée au passage, la fonction Direct Power permet d'alimenter la clé directement depuis le port USB du téléviseur avec le câble fourni, et supprime donc le chargeur qui traîne derrière le meuble télé. Le genre de fonction qui change tout les gens qui voyagent beaucoup.
Adieu Android
Le vrai sujet est ailleurs. Ce Fire TV Stick 4K tourne sous Vega OS, le système que la marque développe en interne sur une base Linux pour remplacer Fire OS, dérivé d'Android. Amazon met en avant plus de 2 000 applications ajoutées depuis l'an dernier, avec Netflix, Disney+, YouTube ou HBO Max déjà au rendez-vous. Sauf que le catalogue est encore loin de celui de Fire OS, et surtout, impossible désormais d'installer quoi que ce soit en dehors de la boutique officielle. Ceux qui avaient l'habitude de charger leurs APK à la main l'ont mauvaise, forcément, et il leur restera le 4K Max ou le Cube, toujours sous Fire OS. Alexa+ est préinstallé sur la clé, et l'assistant nouvelle génération parle même français depuis le printemps, en accès anticipé.
Une télécommande à 15,99 euros
Amazon vend aussi sa nouvelle télécommande toute seule, à 15,99 euros, en précommande pour des livraisons fin octobre, et elle fonctionne avec à peu près tous les appareils Fire TV sortis depuis 2019. Le gros du travail a porté sur la prise en main. Le bouton d'accueil passe au métal, les touches principales ont des formes différentes, la base est arrondie et lestée, et l'ensemble se manipule au toucher, sans baisser les yeux, même dans le noir. On y gagne aussi le bouton étoile personnalisable de la télécommande haut de gamme, à configurer pour lancer votre application préférée ou afficher les sous-titres. Une Remote Plus rétroéclairée en aluminium suivra début 2027.
On en dit quoi ?
À 35,99 euros, la question ne se pose pas très longtemps. La clé fait tout ce qu'on attend d'elle sur les grandes plateformes, et la télécommande est enfin agréable à utiliser. Vega OS est le seul point qui mérite réflexion. Le magasin d'applications est encore jeune, quelques services manquent, et les APK ne passeront plus du tout. Les amateurs de bidouille savent donc où aller. Les autres peuvent y aller les yeux fermés, sauf si vous êtes amoureux de l'écosystème Apple, et là bien sûr, c'est une Apple TV 4K qu'il vous faut, sans hésiter.