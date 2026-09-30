Nouveau Fire TV Stick 4K plus fin et plus rapide, sans Android à 35,99 euros au lancement

On en dit quoi ?



À 35,99 euros, la question ne se pose pas très longtemps. La clé fait tout ce qu'on attend d'elle sur les grandes plateformes, et la télécommande est enfin agréable à utiliser. Vega OS est le seul point qui mérite réflexion. Le magasin d'applications est encore jeune, quelques services manquent, et les APK ne passeront plus du tout. Les amateurs de bidouille savent donc où aller. Les autres peuvent y aller les yeux fermés, sauf si vous êtes amoureux de l'écosystème Apple, et là bien sûr, c'est une Apple TV 4K qu'il vous faut, sans hésiter.