Le nouveau Fire TV Stick HD est 30% plus fin et se branche directement en USB sur la télé
Par Vincent Lautier - Publié le
Amazon a présenté un nouveau Fire TV Stick HD, 30% plus compact que le modèle précédent et qui se branche directement sur le port USB de la télé sans adaptateur secteur. Vendu 44,99 euros, il embarque le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 et Alexa+ dans un format de 43,5 grammes. Les précommandes sont ouvertes, avec des premières livraisons prévues à partir du 29 avril.
Le Fire TV Stick HD 2026 mesure 99 x 30 x 14 mm pour 43,5 grammes. C'est 30% plus fin que la version précédente et c'est la clé HDMI la plus compacte jamais produite par Amazon. La grosse nouveauté technique, c'est l'alimentation directe par le port USB du téléviseur. Plus besoin de brancher un adaptateur secteur séparé, ni de tirer un câble vers la prise murale. Si votre téléviseur a un port USB capable de fournir assez de courant (ce qui est le cas de la plupart des modèles récents), la clé s'allume et s'éteint avec la télé. Amazon propose quand même un câble USB-C en alternative pour les téléviseurs dont le port USB ne délivre pas assez d'énergie.
Côté logiciel, le Fire TV Stick HD embarque la nouvelle interface Fire TV présentée en début d'année, avec des catégories dédiées (films, séries, live, sport, actualités). L'assistant Alexa+ est intégré pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec des recommandations personnalisées et une recherche de scènes dans les contenus Prime Video.
Pour la France, pas d'Alexa+ pour l'instant, mais le stick sera quand même disponible dans les prochaines semaines, à 44,99 euros. Amazon annonce aussi plus de 30% de gains en performance par rapport à l'ancien Fire TV Stick HD, avec des temps de démarrage et de lancement d'applications visiblement plus rapides. La connectivité passe au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.3.
Le Fire TV Stick HD reste cantonné à la résolution 1080p, ce qui fait un peu juste en 2026 quand on voit que l'Apple TV 4K et le Google TV Streamer proposent du 4K HDR pour pas beaucoup plus cher. Le vrai argument d'Amazon, c'est le prix : 44,99 euros pour un stick qui tient derrière n'importe quelle télé sans encombrer la prise murale, c'est quand même agressif.
Le concept de brancher le stick directement sur le port USB de la télé, c'est tout bête mais c'est le genre de truc qu'on attendait depuis des années. Plus de câble qui pend, plus d'adaptateur qui chauffe derrière le meuble. Sur le papier, c'est la meilleure idée de cette mise à jour. Par contre, garder la résolution HD en 2026, c'est un peu dommage. On comprend la logique de gamme, il y a le Fire TV Stick 4K pour ça, mais bon... Bref, si vous cherchez un truc discret et pas cher pour ajouter du streaming à une vieille télé ou à un écran d'hôtel, c'est pile le bon produit.
Plus petit, alimenté par le port USB de la télé
Le Fire TV Stick HD 2026 mesure 99 x 30 x 14 mm pour 43,5 grammes. C'est 30% plus fin que la version précédente et c'est la clé HDMI la plus compacte jamais produite par Amazon. La grosse nouveauté technique, c'est l'alimentation directe par le port USB du téléviseur. Plus besoin de brancher un adaptateur secteur séparé, ni de tirer un câble vers la prise murale. Si votre téléviseur a un port USB capable de fournir assez de courant (ce qui est le cas de la plupart des modèles récents), la clé s'allume et s'éteint avec la télé. Amazon propose quand même un câble USB-C en alternative pour les téléviseurs dont le port USB ne délivre pas assez d'énergie.
Alexa+ et une interface retravaillée
Côté logiciel, le Fire TV Stick HD embarque la nouvelle interface Fire TV présentée en début d'année, avec des catégories dédiées (films, séries, live, sport, actualités). L'assistant Alexa+ est intégré pour les utilisateurs aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec des recommandations personnalisées et une recherche de scènes dans les contenus Prime Video.
Pour la France, pas d'Alexa+ pour l'instant, mais le stick sera quand même disponible dans les prochaines semaines, à 44,99 euros. Amazon annonce aussi plus de 30% de gains en performance par rapport à l'ancien Fire TV Stick HD, avec des temps de démarrage et de lancement d'applications visiblement plus rapides. La connectivité passe au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.3.
Un marché dominé techniquement par l'Apple TV
Le Fire TV Stick HD reste cantonné à la résolution 1080p, ce qui fait un peu juste en 2026 quand on voit que l'Apple TV 4K et le Google TV Streamer proposent du 4K HDR pour pas beaucoup plus cher. Le vrai argument d'Amazon, c'est le prix : 44,99 euros pour un stick qui tient derrière n'importe quelle télé sans encombrer la prise murale, c'est quand même agressif.
On en dit quoi ?
Le concept de brancher le stick directement sur le port USB de la télé, c'est tout bête mais c'est le genre de truc qu'on attendait depuis des années. Plus de câble qui pend, plus d'adaptateur qui chauffe derrière le meuble. Sur le papier, c'est la meilleure idée de cette mise à jour. Par contre, garder la résolution HD en 2026, c'est un peu dommage. On comprend la logique de gamme, il y a le Fire TV Stick 4K pour ça, mais bon... Bref, si vous cherchez un truc discret et pas cher pour ajouter du streaming à une vieille télé ou à un écran d'hôtel, c'est pile le bon produit.