Le nouveau Fire TV Stick HD est 30% plus fin et se branche directement en USB sur la télé

On en dit quoi ?



Le concept de brancher le stick directement sur le port USB de la télé, c'est tout bête mais c'est le genre de truc qu'on attendait depuis des années. Plus de câble qui pend, plus d'adaptateur qui chauffe derrière le meuble. Sur le papier, c'est la meilleure idée de cette mise à jour. Par contre, garder la résolution HD en 2026, c'est un peu dommage. On comprend la logique de gamme, il y a le Fire TV Stick 4K pour ça, mais bon... Bref, si vous cherchez un truc discret et pas cher pour ajouter du streaming à une vieille télé ou à un écran d'hôtel, c'est pile le bon produit.