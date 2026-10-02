Apple TV vous emmène sur l’une des montagnes les plus dangereuses au monde

QU’EN PENSER ?



Sur le papier, The Last First: Winter K2 semble dépasser largement le traditionnel documentaire consacré à un exploit sportif. L’expédition sert ici de point de départ pour raconter les profondes transformations de l’alpinisme extrême, devenu aussi une industrie où se croisent sportifs, clients fortunés, influenceurs et équipes de tournage. Le tout sur l’une des montagnes les plus dangereuses de la planète.