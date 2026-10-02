Apple TV vous emmène sur l’une des montagnes les plus dangereuses au monde
Par Laurence - Publié le
Après quelques passages dans les salles obscures, The Last First: Winter K2 est désormais disponible sur Apple TV. Réalisé par Amir Bar-Lev, ce documentaire consacré à l’une des expéditions les plus périlleuses sur le K2 bénéficie pour l’instant d’un joli 100 % sur Rotten Tomatoes.
Avis aux amateurs de montagne et de sensations fortes. Apple TV propose à partir d’aujourd’hui The Last First: Winter K2, un nouveau documentaire qui revient sur une expédition organisée en 2021 pour tenter de gravir le K2 en hiver.
Culminant à 8 611 mètres, le K2 est le deuxième plus haut sommet de la planète derrière l’Everest. Situé dans le massif du Karakoram, à la frontière entre le Pakistan et la Chine, il est aussi considéré comme l’un des sommets de plus de 8 000 mètres les plus difficiles et dangereux à gravir.
Le documentaire est réalisé par Amir Bar-Lev, déjà à l’origine de The Tillman Story et Long Strange Trip – The Untold Story of The Grateful Dead. Mais au-delà de l’exploit sportif, le réalisateur s’intéresse également aux transformations du monde de l’alpinisme extrême.
Le film suit notamment l’Islandais John Snorri Sigurjónsson, ainsi que les alpinistes pakistanais Ali et Sajid Sadpara, un père et son fils partis avec l’ambition d’être parmi les premiers à atteindre le sommet du K2 au cœur de l’hiver, lorsque les conditions sont les plus difficiles. Leur ascension se déroule cependant dans une montagne qui a bien changé. Les alpinistes expérimentés doivent désormais partager les camps et les voies d’ascension avec des influenceurs accompagnés de leurs équipes de tournage, mais également avec les clients d’expéditions commerciales.
Une équipe népalaise entend parallèlement écrire sa propre page de l’histoire de l’alpinisme, après des décennies durant lesquelles les Sherpas ont largement contribué aux exploits de grimpeurs occidentaux sans toujours bénéficier de la même reconnaissance. L’expédition de 2021 prendra surtout une tournure dramatique. John Snorri Sigurjónsson, Ali Sadpara et Juan Pablo Mohr disparaîtront lors de leur tentative d’ascension, tandis que Sajid Sadpara sera contraint de redescendre en raison d’un problème avec son régulateur d’oxygène. Leurs corps seront retrouvés plusieurs mois plus tard.
C’est justement ce contexte que veut explorer The Last First: Winter K2. Apple présente son documentaire comme un regard sans concession sur l’industrie de l’alpinisme extrême et sur l’évolution de sa culture. Derrière l’aventure humaine et sportive apparaissent ainsi des questions de classe sociale, d’argent, de pouvoir et de reconnaissance, mais aussi les rapports entre les grimpeurs occidentaux et les alpinistes locaux.
Le film semble en tout cas avoir convaincu les premiers critiques. Quelques semaines avant sa mise en ligne, Apple se félicitait d’un score de 100 % sur le Tomatometer de Rotten Tomatoes. Ce chiffre est évidemment susceptible d’évoluer avec l’arrivée de nouvelles critiques. The Last First: Winter K2 avait auparavant bénéficié de quelques projections dans certaines salles de cinéma. Il est désormais disponible en streaming pour les abonnés Apple TV.
Sur le papier, The Last First: Winter K2 semble dépasser largement le traditionnel documentaire consacré à un exploit sportif. L’expédition sert ici de point de départ pour raconter les profondes transformations de l’alpinisme extrême, devenu aussi une industrie où se croisent sportifs, clients fortunés, influenceurs et équipes de tournage. Le tout sur l’une des montagnes les plus dangereuses de la planète.
À l’assaut du K2 en plein hiver
Avis aux amateurs de montagne et de sensations fortes. Apple TV propose à partir d’aujourd’hui The Last First: Winter K2, un nouveau documentaire qui revient sur une expédition organisée en 2021 pour tenter de gravir le K2 en hiver.
Culminant à 8 611 mètres, le K2 est le deuxième plus haut sommet de la planète derrière l’Everest. Situé dans le massif du Karakoram, à la frontière entre le Pakistan et la Chine, il est aussi considéré comme l’un des sommets de plus de 8 000 mètres les plus difficiles et dangereux à gravir.
Le documentaire est réalisé par Amir Bar-Lev, déjà à l’origine de The Tillman Story et Long Strange Trip – The Untold Story of The Grateful Dead. Mais au-delà de l’exploit sportif, le réalisateur s’intéresse également aux transformations du monde de l’alpinisme extrême.
Une expédition qui vire au drame
Le film suit notamment l’Islandais John Snorri Sigurjónsson, ainsi que les alpinistes pakistanais Ali et Sajid Sadpara, un père et son fils partis avec l’ambition d’être parmi les premiers à atteindre le sommet du K2 au cœur de l’hiver, lorsque les conditions sont les plus difficiles. Leur ascension se déroule cependant dans une montagne qui a bien changé. Les alpinistes expérimentés doivent désormais partager les camps et les voies d’ascension avec des influenceurs accompagnés de leurs équipes de tournage, mais également avec les clients d’expéditions commerciales.
Une équipe népalaise entend parallèlement écrire sa propre page de l’histoire de l’alpinisme, après des décennies durant lesquelles les Sherpas ont largement contribué aux exploits de grimpeurs occidentaux sans toujours bénéficier de la même reconnaissance. L’expédition de 2021 prendra surtout une tournure dramatique. John Snorri Sigurjónsson, Ali Sadpara et Juan Pablo Mohr disparaîtront lors de leur tentative d’ascension, tandis que Sajid Sadpara sera contraint de redescendre en raison d’un problème avec son régulateur d’oxygène. Leurs corps seront retrouvés plusieurs mois plus tard.
Bien plus qu’un documentaire sur l’alpinisme
C’est justement ce contexte que veut explorer The Last First: Winter K2. Apple présente son documentaire comme un regard sans concession sur l’industrie de l’alpinisme extrême et sur l’évolution de sa culture. Derrière l’aventure humaine et sportive apparaissent ainsi des questions de classe sociale, d’argent, de pouvoir et de reconnaissance, mais aussi les rapports entre les grimpeurs occidentaux et les alpinistes locaux.
Le film semble en tout cas avoir convaincu les premiers critiques. Quelques semaines avant sa mise en ligne, Apple se félicitait d’un score de 100 % sur le Tomatometer de Rotten Tomatoes. Ce chiffre est évidemment susceptible d’évoluer avec l’arrivée de nouvelles critiques. The Last First: Winter K2 avait auparavant bénéficié de quelques projections dans certaines salles de cinéma. Il est désormais disponible en streaming pour les abonnés Apple TV.
QU’EN PENSER ?
Sur le papier, The Last First: Winter K2 semble dépasser largement le traditionnel documentaire consacré à un exploit sportif. L’expédition sert ici de point de départ pour raconter les profondes transformations de l’alpinisme extrême, devenu aussi une industrie où se croisent sportifs, clients fortunés, influenceurs et équipes de tournage. Le tout sur l’une des montagnes les plus dangereuses de la planète.