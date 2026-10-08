Orange lance un décodeur TV Dolby Atmos signé Bang & Olufsen

On en dit quoi ?



L'idée rappelle pas mal ce que Free avait tenté avec le Player Devialet de la Freebox Delta, avant de laisser tomber le concept avec la Freebox Ultra. Orange arrive donc sur un terrain où son concurrent s'est cassé les dents, mais avec une formule plus simple et moins chère. Remplacer les petits haut-parleurs des téléviseurs est une vraie bonne idée, et la signature Bang & Olufsen donne envie. Sauf qu'un boîtier de 20 cm ne fera pas de miracle sous un téléviseur de 65 pouces, là où une vraie barre de son garde l'avantage.