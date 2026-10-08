Orange lance un décodeur TV Dolby Atmos signé Bang & Olufsen
Par Vincent Lautier - Publié le
Orange a présenté son Décodeur Home Cinéma, un boîtier TV dont la partie audio a été confiée au danois Bang & Olufsen. Il combine quatre haut-parleurs réglés par la marque, le Dolby Atmos et Android TV, avec une ambition claire : faire oublier les petites barres de son du salon. Mais il faudra passer par la Livebox Max, l'offre la plus chère du fournisseur, pour y avoir droit.
Le boîtier, fabriqué par Sagemcom, loge quatre haut-parleurs dans moins de 20 cm de large : deux larges bandes sur les côtés pour élargir la scène sonore, une voie centrale qui rend les dialogues plus lisibles et un woofer chargé de donner un peu de coffre à l'ensemble. Bang & Olufsen a signé le réglage acoustique et participé au design, avec un habillage en tissu et des plastiques recyclés. Le tout gère le Dolby Atmos en 3.1, et l'effet de hauteur est recréé par traitement numérique puisqu'aucun haut-parleur ne vise le plafond.
Pour aller plus loin, Orange propose deux enceintes arrière sans fil en option, qui embarquent des haut-parleurs orientés vers le haut. Elles utilisent la technologie Dolby Atmos FlexConnect, qui calibre automatiquement le tout selon la position des enceintes dans la pièce. Par contre, pas de caisson de basses externe ni d'entrée HDMI supplémentaire.
Côté vidéo, le décodeur lit la 4K avec Dolby Vision et HDR10+. C'est surtout le premier décodeur d'Orange en France à tourner sous Android TV, avec le Play Store et donc Netflix, Disney+ ou Canal+ installables directement, le tout animé par une puce Broadcom à quatre coeurs cadencée à 2,8 GHz, épaulée par 3 Go de mémoire et 32 Go de stockage. Le produit a d'ailleurs déjà fait ses preuves en Espagne, où Orange le vend depuis deux ans sous le nom Infinity Homebox.
Le Décodeur Home Cinéma est disponible depuis le 8 octobre, uniquement avec la Livebox Max, à 47,99 euros par mois pendant un an puis 57,99 euros. Comptez 50 euros pour le décodeur si vous êtes nouveau client, 40 euros d'échange si vous êtes déjà abonné, et 49 euros de mise en service à la souscription. Les enceintes arrière ajoutent 80 euros. L'abonnement ne bouge pas, le boîtier est compris dedans.
L'idée rappelle pas mal ce que Free avait tenté avec le Player Devialet de la Freebox Delta, avant de laisser tomber le concept avec la Freebox Ultra. Orange arrive donc sur un terrain où son concurrent s'est cassé les dents, mais avec une formule plus simple et moins chère. Remplacer les petits haut-parleurs des téléviseurs est une vraie bonne idée, et la signature Bang & Olufsen donne envie. Sauf qu'un boîtier de 20 cm ne fera pas de miracle sous un téléviseur de 65 pouces, là où une vraie barre de son garde l'avantage.
Un son réglé par Bang & Olufsen
Le boîtier, fabriqué par Sagemcom, loge quatre haut-parleurs dans moins de 20 cm de large : deux larges bandes sur les côtés pour élargir la scène sonore, une voie centrale qui rend les dialogues plus lisibles et un woofer chargé de donner un peu de coffre à l'ensemble. Bang & Olufsen a signé le réglage acoustique et participé au design, avec un habillage en tissu et des plastiques recyclés. Le tout gère le Dolby Atmos en 3.1, et l'effet de hauteur est recréé par traitement numérique puisqu'aucun haut-parleur ne vise le plafond.
Pour aller plus loin, Orange propose deux enceintes arrière sans fil en option, qui embarquent des haut-parleurs orientés vers le haut. Elles utilisent la technologie Dolby Atmos FlexConnect, qui calibre automatiquement le tout selon la position des enceintes dans la pièce. Par contre, pas de caisson de basses externe ni d'entrée HDMI supplémentaire.
Android TV, une première chez Orange
Côté vidéo, le décodeur lit la 4K avec Dolby Vision et HDR10+. C'est surtout le premier décodeur d'Orange en France à tourner sous Android TV, avec le Play Store et donc Netflix, Disney+ ou Canal+ installables directement, le tout animé par une puce Broadcom à quatre coeurs cadencée à 2,8 GHz, épaulée par 3 Go de mémoire et 32 Go de stockage. Le produit a d'ailleurs déjà fait ses preuves en Espagne, où Orange le vend depuis deux ans sous le nom Infinity Homebox.
Réservé à la Livebox Max
Le Décodeur Home Cinéma est disponible depuis le 8 octobre, uniquement avec la Livebox Max, à 47,99 euros par mois pendant un an puis 57,99 euros. Comptez 50 euros pour le décodeur si vous êtes nouveau client, 40 euros d'échange si vous êtes déjà abonné, et 49 euros de mise en service à la souscription. Les enceintes arrière ajoutent 80 euros. L'abonnement ne bouge pas, le boîtier est compris dedans.
On en dit quoi ?
L'idée rappelle pas mal ce que Free avait tenté avec le Player Devialet de la Freebox Delta, avant de laisser tomber le concept avec la Freebox Ultra. Orange arrive donc sur un terrain où son concurrent s'est cassé les dents, mais avec une formule plus simple et moins chère. Remplacer les petits haut-parleurs des téléviseurs est une vraie bonne idée, et la signature Bang & Olufsen donne envie. Sauf qu'un boîtier de 20 cm ne fera pas de miracle sous un téléviseur de 65 pouces, là où une vraie barre de son garde l'avantage.