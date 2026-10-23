Orange devait vous livrer votre iPhone Duo aujourd'hui ? Ça n'arrivera probablement pas
Par Vincent Lautier - Publié le
Orange prévient (enfin) ses clients par mail, certains iPhone Duo précommandés prévus aujourd'hui ne seront pas livrés à la date prévue mais
Le mail est arrivé ce vendredi dans les boîtes des clients ayant précommandé le pliable chez l'opérateur, dont un des miens. Orange y explique qu'Apple
La demande a été qualifiée d'extraordinaire par Apple dès les premiers jours, et les délais le confirment. Sur l'Apple Store en ligne, la livraison est passée au 16 novembre en quelques minutes le jour de l'ouverture des précommandes, puis au 23 novembre, et une commande passée aujourd'hui affiche carrément fin janvier 2027. Mark Gurman raconte chez Bloomberg que le lancement devait se limiter à deux pays, les États-Unis et la Chine. Apple a fini par ouvrir les précommandes dans plus de 70 pays d'un coup, sans toucher à une production taillée pour deux marchés. Certaines sources évoquent six mois, peut-être même un an, avant que les chaînes suivent la cadence.
Le mail d'Orange contient deux autres infos. La première, c'est que la somme ne sera débitée qu'au moment de l'expédition, et vu le tarif du Duo, garder 2339 euros de plus sur son compte pendant trois semaines n'a rien d'anecdotique. La seconde concerne la reprise de votre ancien mobile, puisque le délai pour le renvoyer s'allonge automatiquement si vous aviez enregistré la demande dans les cinq jours suivant la précommande, sans formulaire ni coup de fil. Quant aux plus impatients, Amazon, la Fnac et Darty voient revenir des unités par petites vagues, plutôt dans les grosses capacités, parfois livrables avant la fin octobre.
Orange, fait du Orange. L'opérateur prévient en milieu d'après-midi, le jour où tout le monde attend sa livraison. Le problème vient aussi de Cupertino, qui a ouvert plus de 70 pays avec des stocks pensés pour deux. Une pénurie au lancement fera toujours une jolie histoire à raconter en keynote, mais celui qui a validé sa précommande au premier jour regarde surtout sa date glisser d'un mois, sans la moindre garantie que le 16 novembre tienne. Perso je vais bien sûr annuler cette commande. Et si Orange a bien livré votre modèle aujourd'hui, alors vous êtes chanceux !
à partir du 16/11/2026. L'opérateur évoque des difficultés d'approvisionnement liées au succès exceptionnel du pliable d'Apple, et le message tombe le jour même de l'arrivée du téléphone en boutique. Orange toujours au top pour communiquer avec ses clients
Un mois d'attente minimum
Le mail est arrivé ce vendredi dans les boîtes des clients ayant précommandé le pliable chez l'opérateur, dont un des miens. Orange y explique qu'Apple
rencontre actuellement des difficultés d'approvisionnement en raison du succès exceptionnel de ce modèle, et que les commandes partiront à partir du 16 novembre. Le Duo, vendu 2339 euros en 256 Go et jusqu'à 3839 euros en 2 To, était précommandable depuis le 16 octobre, et les premiers exemplaires arrivent en Apple Store aujourd'hui même. Pour ceux qui ont pourtant validé leur commande à temps, c'est un mois de patience, au minimum.
C'est Apple qui a vu trop petit
La demande a été qualifiée d'extraordinaire par Apple dès les premiers jours, et les délais le confirment. Sur l'Apple Store en ligne, la livraison est passée au 16 novembre en quelques minutes le jour de l'ouverture des précommandes, puis au 23 novembre, et une commande passée aujourd'hui affiche carrément fin janvier 2027. Mark Gurman raconte chez Bloomberg que le lancement devait se limiter à deux pays, les États-Unis et la Chine. Apple a fini par ouvrir les précommandes dans plus de 70 pays d'un coup, sans toucher à une production taillée pour deux marchés. Certaines sources évoquent six mois, peut-être même un an, avant que les chaînes suivent la cadence.
Pas touche au compte en banque
Le mail d'Orange contient deux autres infos. La première, c'est que la somme ne sera débitée qu'au moment de l'expédition, et vu le tarif du Duo, garder 2339 euros de plus sur son compte pendant trois semaines n'a rien d'anecdotique. La seconde concerne la reprise de votre ancien mobile, puisque le délai pour le renvoyer s'allonge automatiquement si vous aviez enregistré la demande dans les cinq jours suivant la précommande, sans formulaire ni coup de fil. Quant aux plus impatients, Amazon, la Fnac et Darty voient revenir des unités par petites vagues, plutôt dans les grosses capacités, parfois livrables avant la fin octobre.
On en dit quoi ?
Orange, fait du Orange. L'opérateur prévient en milieu d'après-midi, le jour où tout le monde attend sa livraison. Le problème vient aussi de Cupertino, qui a ouvert plus de 70 pays avec des stocks pensés pour deux. Une pénurie au lancement fera toujours une jolie histoire à raconter en keynote, mais celui qui a validé sa précommande au premier jour regarde surtout sa date glisser d'un mois, sans la moindre garantie que le 16 novembre tienne. Perso je vais bien sûr annuler cette commande. Et si Orange a bien livré votre modèle aujourd'hui, alors vous êtes chanceux !