Orange devait vous livrer votre iPhone Duo aujourd'hui ? Ça n'arrivera probablement pas

On en dit quoi ?



Orange, fait du Orange. L'opérateur prévient en milieu d'après-midi, le jour où tout le monde attend sa livraison. Le problème vient aussi de Cupertino, qui a ouvert plus de 70 pays avec des stocks pensés pour deux. Une pénurie au lancement fera toujours une jolie histoire à raconter en keynote, mais celui qui a validé sa précommande au premier jour regarde surtout sa date glisser d'un mois, sans la moindre garantie que le 16 novembre tienne. Perso je vais bien sûr annuler cette commande. Et si Orange a bien livré votre modèle aujourd'hui, alors vous êtes chanceux !