WandaVision gratuit sur YouTube, même en France, avant la suite VisionQuest
Par Vincent Lautier - Publié le
Marvel a mis en ligne les trois premiers épisodes de WandaVision sur sa chaîne YouTube officielle, complets, gratuits et sans la moindre inscription. Une opération séduction lancée deux semaines avant VisionQuest, la suite directe attendue le 14 octobre sur Disney+. Et bonne surprise, les vidéos se lisent parfaitement depuis la France, ce qui n'est pas si fréquent pour ce genre d'offre.
Depuis le 1er octobre, la chaîne YouTube de Marvel propose en intégralité Filmed Before a Live Studio Audience, Don't Touch That Dial et Now in Color, soit le premier tiers de la saison, dans une qualité qui monte jusqu'en 4K. On a vérifié depuis chez nous, la lecture fonctionne sans blocage, alors que ce type d'opération est en général réservé au public américain. Marvel n'a pas précisé combien de temps les vidéos resteraient en ligne, ni si les six épisodes restants suivraient un jour. Mieux vaut donc ne pas trop traîner si vous voulez vous faire une idée.
VisionQuest arrive le 14 octobre sur Disney+, avec deux épisodes dès le premier soir puis un rythme hebdomadaire jusqu'au final du 11 novembre, huit épisodes en tout. Paul Bettany y reprend le rôle de Vision, ressuscité dans le final de WandaVision, et James Spader revient en Ultron, cette fois en chair et en métal. La série est confiée à Terry Matalas, l'homme derrière la saison 3 de Star Trek Picard, et referme la trilogie ouverte par WandaVision en 2021 puis poursuivie par Agatha All Along en 2024.
Marvel offre la partie la plus déroutante de la série, ce pastiche de sitcoms en noir et blanc qui avait divisé pas mal de monde au lancement en janvier 2021. WandaVision reste pourtant, cinq ans plus tard, la série Marvel la plus nommée aux Emmy Awards, avec 23 nominations, et beaucoup la considèrent toujours comme la meilleure production Marvel de Disney+. Sauf que tout s'arrête pile au moment où l'histoire bascule, à la fin du troisième épisode. Pour voir la réalité de Westview se fissurer vraiment, il faudra un abonnement.
La bonne vieille technique de l'échantillon gratuit, appliquée à une série qui a cinq ans et qui ne coûte plus rien à Disney. C'est malin, les trois épisodes servent d'hameçon et la coupure tombe juste au bon endroit. Ça veut aussi dire que même Disney+ doit maintenant aller chercher ses abonnés sur YouTube, à la manière d'un éditeur de jeux mobiles qui distribue des démos. Si vous n'avez jamais tenté WandaVision, foncez, c'est ce que Marvel a fait de plus original à la télévision. Pour la suite, par contre, il faudra sortir la carte bleue, et c'est très exactement ce que Disney attend de vous.
Trois épisodes offerts
Depuis le 1er octobre, la chaîne YouTube de Marvel propose en intégralité Filmed Before a Live Studio Audience, Don't Touch That Dial et Now in Color, soit le premier tiers de la saison, dans une qualité qui monte jusqu'en 4K. On a vérifié depuis chez nous, la lecture fonctionne sans blocage, alors que ce type d'opération est en général réservé au public américain. Marvel n'a pas précisé combien de temps les vidéos resteraient en ligne, ni si les six épisodes restants suivraient un jour. Mieux vaut donc ne pas trop traîner si vous voulez vous faire une idée.
Mais pourquoi ce cadeau ?
VisionQuest arrive le 14 octobre sur Disney+, avec deux épisodes dès le premier soir puis un rythme hebdomadaire jusqu'au final du 11 novembre, huit épisodes en tout. Paul Bettany y reprend le rôle de Vision, ressuscité dans le final de WandaVision, et James Spader revient en Ultron, cette fois en chair et en métal. La série est confiée à Terry Matalas, l'homme derrière la saison 3 de Star Trek Picard, et referme la trilogie ouverte par WandaVision en 2021 puis poursuivie par Agatha All Along en 2024.
Un échantillon bien choisi
Marvel offre la partie la plus déroutante de la série, ce pastiche de sitcoms en noir et blanc qui avait divisé pas mal de monde au lancement en janvier 2021. WandaVision reste pourtant, cinq ans plus tard, la série Marvel la plus nommée aux Emmy Awards, avec 23 nominations, et beaucoup la considèrent toujours comme la meilleure production Marvel de Disney+. Sauf que tout s'arrête pile au moment où l'histoire bascule, à la fin du troisième épisode. Pour voir la réalité de Westview se fissurer vraiment, il faudra un abonnement.
On en dit quoi ?
La bonne vieille technique de l'échantillon gratuit, appliquée à une série qui a cinq ans et qui ne coûte plus rien à Disney. C'est malin, les trois épisodes servent d'hameçon et la coupure tombe juste au bon endroit. Ça veut aussi dire que même Disney+ doit maintenant aller chercher ses abonnés sur YouTube, à la manière d'un éditeur de jeux mobiles qui distribue des démos. Si vous n'avez jamais tenté WandaVision, foncez, c'est ce que Marvel a fait de plus original à la télévision. Pour la suite, par contre, il faudra sortir la carte bleue, et c'est très exactement ce que Disney attend de vous.