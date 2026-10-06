Disney chez Netflix : pourquoi le roi du streaming prête ses films à l'ennemi

On en dit quoi ?



Pour les abonnés, c'est une bonne pioche, au moins pendant quelques mois. Mais on retiendra surtout que l'exclusivité, cet argument qu'on nous a servi pendant des années pour justifier l'empilement des abonnements, se négocie finalement très bien quand la croissance ralentit. Le catalogue va jouer aux chaises musicales, avec des films qui disparaîtront aussi vite qu'ils sont arrivés, et c'est un peu agaçant. N'empêche, Disney a compris que bouder la plus grande audience du monde coûtait plus cher que de lui louer ses héros.