Votre boîtier TV premier prix, futur nid à virus IA ?

On en dit quoi ?



Anthropic n'est pas tout à fait neutre dans cette histoire. La société répète depuis des années que les modèles ouverts sont plus dangereux que ses IA fermées, et chaque publication du genre relance les accusations de marketing de la peur. Sauf que le fond du problème ne lui appartient pas : le marché déborde de boîtiers et de caméras premier prix vendus sans le moindre suivi de sécurité, et ces machines nourrissent déjà très bien les botnets classiques. Qu'une IA finisse un jour par s'y installer toute seule n'a franchement rien de la science-fiction.