L’IA pourrait tuer tous les humains : ces chercheurs d’Anthropic le pensent

UN CHERCHEUR QUITTE ANTHROPIC

superintelligence capable de s’améliorer elle-même

jouer avec nos vies

PLUS DE 10 % DE RISQUE SELON UN RESPONSABLE D’ANTHROPIC

DES IA CAPABLES D’AMÉLIORER ELLES-MÊMES LES IA

QU’EN PENSER ?



Difficile évidemment de prendre le chiffre de 10 % comme une véritable mesure du risque : personne ne dispose aujourd’hui des données permettant de calculer sérieusement la probabilité qu’une future IA provoque une catastrophe de cette ampleur.



Mais le signal est tout de même difficile à ignorer. Lorsque des chercheurs chargés précisément de la sécurité des modèles considèrent qu’ils ne savent pas encore comment contrôler les systèmes qu’ils cherchent à rendre beaucoup plus puissants, la question dépasse largement le scénario de science-fiction.



Le débat porte finalement moins sur la certitude d’une catastrophe que sur le rythme de développement de ces technologies : les laboratoires semblent vouloir atteindre des IA toujours plus autonomes alors que les méthodes permettant de garantir leur comportement restent, de leur propre aveu, encore largement à construire.

Le constat est particulièrement alarmiste, mais il ne vient pas d’un observateur extérieur à l’industrie., chercheur ayant travaillé à l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle chez Anthropic et auparavant chez OpenAI, vient d’annoncer son départ de l’entreprise.Dans un message publié sur X, il explique notamment êtrede la course engagée entre les principaux laboratoires pour développer une. Selon lui, les entreprises avancent vers cet objectif tout en sachant qu’elles pourraient. Il accuse même OpenAI et Anthropic deLa réaction d’un autre chercheur d’Anthropic est probablement encore plus étonnante., qui dirige l’une des équipes chargées de la sécurité de l’IA au sein de l’entreprise, ne conteste pas vraiment cette analyse. Il estime lui aussi queInterrogé sur le risque ultime associé à cette évolution, Evan Hubinger va particulièrement loin : selon son estimation personnelle,(trop bien...)Il ne s’agit évidemment pas d’une prévision scientifique permettant d’affirmer qu’un tel scénario possède réellement une probabilité de 10 %. Cettepersonnelle donne surtout une idée du niveau d’inquiétude de certains chercheurs travaillant directement sur ces technologies. Le chercheur reconnaît même qu’. L’idée consiste à développer une IA suffisamment performante pour participer à la création d’une version encore plus puissante d’elle-même, laquelle pourrait ensuite répéter le processus.Mais une partie du code permettant de développer les systèmes d’IA est déjà produite avec l’aide d’autres modèles, et les grands laboratoires cherchent justement à automatiser toujours davantage leur recherche. Le problème serait alors de garantir que des systèmes devenus beaucoup plus autonomes continuent à poursuivre des objectifs compatibles avec ceux des humains.