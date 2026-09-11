Claude explique comment son IA a été détournée, et c'est flippant

On en dit quoi ?



Publier ces cas permet au moins de comprendre ce que recouvrent les détournements d'IA. Il faut quand même garder en tête qu'Anthropic raconte ses propres enquêtes, sur lesquelles elle a pu intervenir. Le cas malien mérite surtout d'être retenu : le nombre de comptes fermés renseigne sur les sanctions, beaucoup moins sur ce qui continue à fonctionner après. C'est sur cet effet réel que les mesures de sécurité doivent aussi être évaluées. En tous cas ce genre d'histoires va se multiplier, ça c'est certain.