Rachat de Roku par Fox : Apple TV devient le dernier écran sans pub aux US

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de signal pour le streaming : les plateformes qui distribuent la télévision deviennent elles-mêmes des médias, avec leurs intérêts et leur ligne éditoriale. Apple fait figure d'exception avec une Apple TV sans publicité sur l'écran d'accueil et sans régie à nourrir, et cet argument, longtemps un peu théorique, devient très concret. Mais bon, à 22 milliards, on imagine bien que Fox ne compte pas laisser dormir la page d'accueil de 100 millions de foyers. La neutralité des plateformes de streaming vient de prendre un sérieux coup de vieux.