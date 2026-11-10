Rachat de Roku par Fox : Apple TV devient le dernier écran sans pub aux US
Par Vincent Lautier - Publié le
C'est fait : Fox a finalisé le rachat de Roku pour 22 milliards de dollars, et l'action a quitté le Nasdaq dans la foulée. Le groupe de la famille Murdoch contrôle maintenant la première plateforme de télévision connectée des États-Unis, installée dans plus de 100 millions de foyers. Et ce mariage entre une chaîne d'info et un écran d'accueil pose pas mal de questions.
Fox avait annoncé l'opération mi-juin, et tout est allé très vite pour un rachat de cette taille. Les actionnaires des deux groupes ont validé le projet en octobre à 99,9 %, le ministère américain de la Justice a donné son feu vert après un second examen du dossier, et la signature finale est tombée le 6 novembre. Chaque action Roku est payée un peu plus de 95 dollars en cash, complétés par une fraction d'action Fox, ce qui valorise le titre autour de 160 dollars. Les anciens actionnaires de Roku détiennent du coup 26 % du nouveau groupe, et Anthony Wood, qui avait fondé la société en 2002 après avoir inventé le magnétoscope numérique de ReplayTV, entre au conseil d'administration de Fox.
Roku rejoint une nouvelle entité baptisée Fox Digital Platforms, que Wood co-préside avec Paul Cheesbrough, pendant que Mustafa Ozgen reste à la tête de la marque. On y retrouve aussi Tubi, le service gratuit financé par la publicité et ses 110 millions d'utilisateurs mensuels, et l'abonnement Fox One. Fox revendique avec cet ensemble la troisième place de la télévision américaine en part d'audience, et promet 400 millions de dollars d'économies d'ici deux ans. La plateforme restera ouverte à tous les services partenaires, jure la direction.
Roku ne vend pas que des boîtiers : la société vit surtout de la publicité et contrôle l'écran d'accueil, la recherche et les recommandations de millions de téléviseurs. Confier tout ça au propriétaire de Fox News fait déjà débat outre-Atlantique, car Netflix, Disney ou YouTube deviennent de fait locataires d'un concurrent direct. Amazon et Google jouent déjà à ce jeu avec Fire TV et Google TV, c'est vrai, mais aucun des deux ne possède une chaîne d'opinion. Par chez nous, l'impact restera limité, Roku pèse très peu en Europe face aux box des opérateurs, à Google TV et à l'Apple TV.
C'est quand même un drôle de signal pour le streaming : les plateformes qui distribuent la télévision deviennent elles-mêmes des médias, avec leurs intérêts et leur ligne éditoriale. Apple fait figure d'exception avec une Apple TV sans publicité sur l'écran d'accueil et sans régie à nourrir, et cet argument, longtemps un peu théorique, devient très concret. Mais bon, à 22 milliards, on imagine bien que Fox ne compte pas laisser dormir la page d'accueil de 100 millions de foyers. La neutralité des plateformes de streaming vient de prendre un sérieux coup de vieux.
Cinq mois chrono
Fox avait annoncé l'opération mi-juin, et tout est allé très vite pour un rachat de cette taille. Les actionnaires des deux groupes ont validé le projet en octobre à 99,9 %, le ministère américain de la Justice a donné son feu vert après un second examen du dossier, et la signature finale est tombée le 6 novembre. Chaque action Roku est payée un peu plus de 95 dollars en cash, complétés par une fraction d'action Fox, ce qui valorise le titre autour de 160 dollars. Les anciens actionnaires de Roku détiennent du coup 26 % du nouveau groupe, et Anthony Wood, qui avait fondé la société en 2002 après avoir inventé le magnétoscope numérique de ReplayTV, entre au conseil d'administration de Fox.
Une division XXL
Roku rejoint une nouvelle entité baptisée Fox Digital Platforms, que Wood co-préside avec Paul Cheesbrough, pendant que Mustafa Ozgen reste à la tête de la marque. On y retrouve aussi Tubi, le service gratuit financé par la publicité et ses 110 millions d'utilisateurs mensuels, et l'abonnement Fox One. Fox revendique avec cet ensemble la troisième place de la télévision américaine en part d'audience, et promet 400 millions de dollars d'économies d'ici deux ans. La plateforme restera ouverte à tous les services partenaires, jure la direction.
La question qui fâche
Roku ne vend pas que des boîtiers : la société vit surtout de la publicité et contrôle l'écran d'accueil, la recherche et les recommandations de millions de téléviseurs. Confier tout ça au propriétaire de Fox News fait déjà débat outre-Atlantique, car Netflix, Disney ou YouTube deviennent de fait locataires d'un concurrent direct. Amazon et Google jouent déjà à ce jeu avec Fire TV et Google TV, c'est vrai, mais aucun des deux ne possède une chaîne d'opinion. Par chez nous, l'impact restera limité, Roku pèse très peu en Europe face aux box des opérateurs, à Google TV et à l'Apple TV.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de signal pour le streaming : les plateformes qui distribuent la télévision deviennent elles-mêmes des médias, avec leurs intérêts et leur ligne éditoriale. Apple fait figure d'exception avec une Apple TV sans publicité sur l'écran d'accueil et sans régie à nourrir, et cet argument, longtemps un peu théorique, devient très concret. Mais bon, à 22 milliards, on imagine bien que Fox ne compte pas laisser dormir la page d'accueil de 100 millions de foyers. La neutralité des plateformes de streaming vient de prendre un sérieux coup de vieux.