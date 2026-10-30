Mort de Patrick Stewart : ses cinq meilleurs rôles loin du capitaine Picard

On en dit quoi ?



On perd un capitaine, mais on perd surtout un immense acteur de composition, formé au théâtre et capable de tout jouer. Stewart a passé quarante ans à casser son image de sage galactique, en roi arthurien, en maître d'armes, en psychiatre tortionnaire, en vieillard brisé. Du coup, si vous ne devez en revoir qu'un, prenez Green Room. Passer une heure et demie à détester l'homme le plus rassurant de la télévision, c'est quand même le plus beau compliment qu'on puisse faire à un comédien.