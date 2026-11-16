Paris Première quitte la TNT : la télévision payante par antenne disparaît en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
M6 va retirer Paris Première de la TNT début 2027, et avec elle disparaîtra la dernière chaîne payante du réseau hertzien. Depuis le départ des quatre chaînes de Canal+ en juin 2025, elle était la seule à demander un abonnement derrière l'antenne râteau. Le groupe préfère arrêter les frais et laisser vivre la chaîne sur les box des opérateurs et sur M6+.
David Larramendy, le PDG du groupe M6, a annoncé la décision devant l'Association des journalistes médias, avant de préciser le calendrier aux Echos. Le retrait doit encore passer devant l'Arcom, puisque l'autorisation de Paris Première courait sur le papier jusqu'en 2035, mais le groupe ne compte pas attendre l'échéance. Diffuser la chaîne par voie hertzienne coûte entre 5 et 6 millions d'euros chaque année, une somme devenue indéfendable quand l'essentiel de l'audience passe par les box. Seuls 14,4 % des foyers français regardent encore la télévision uniquement par l'antenne, et presque plus personne, dans ce petit monde, ne souscrit à une chaîne payante par ce biais.
La TNT payante n'aura donc pas tenu beaucoup plus de vingt ans. L'offre lancée en 2005 a compté jusqu'à une dizaine de chaînes, de TPS Star à Eurosport, avant de fondre au fil des départs. LCI est passée en clair en 2016, d'autres ont jeté l'éponge une à une, et Canal+ a retiré d'un coup Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+ le 6 juin 2025. Paris Première, qui émet depuis décembre 1986 avec sa grille culture et divertissement, des Grosses Têtes à Très Très Bon, défendait donc seule un modèle que plus personne ne regardait par cette voie. Un peu plus d'un an et demi de sursis, et la page se tourne.
Paris Première continue sa route dans les bouquets payants d'Orange, de Free, de Bouygues et de Canal+, et elle se souscrit aussi directement sur M6+ pour 1,99 euro par mois. M6 garde ses quatre chaînes gratuites sur la TNT, M6, W9, 6ter et Gulli, et compte bien redemander la fréquence de 6ter lors du prochain appel à candidatures. Le groupe pousse aussi pour alléger la facture de tout le réseau, en fermant environ 500 émetteurs secondaires, de quoi réduire les coûts de diffusion de 15 à 20 %. L'antenne ne meurt pas demain, mais elle devra coûter moins cher à ceux qui y restent.
On ne va pas pleurer un modèle que tout le monde avait déjà abandonné. Payer un abonnement à travers un adaptateur TNT avait du sens en 2005, quand l'antenne était la seule porte d'entrée vers la télévision numérique, mais en 2027, avec la fibre partout et des box qui regroupent déjà toutes les chaînes du monde, plus personne n'allait brancher un décodeur hertzien pour une chaîne unique. Le symbole compte quand même, puisque la TNT devient un réseau intégralement gratuit, entretenu à grands frais pour une minorité de foyers, et M6 vient de rappeler au passage combien cette antenne coûte cher. La TNT se résume désormais à la télévision gratuite, et ça lui va très bien.
Six millions d'euros par an
David Larramendy, le PDG du groupe M6, a annoncé la décision devant l'Association des journalistes médias, avant de préciser le calendrier aux Echos. Le retrait doit encore passer devant l'Arcom, puisque l'autorisation de Paris Première courait sur le papier jusqu'en 2035, mais le groupe ne compte pas attendre l'échéance. Diffuser la chaîne par voie hertzienne coûte entre 5 et 6 millions d'euros chaque année, une somme devenue indéfendable quand l'essentiel de l'audience passe par les box. Seuls 14,4 % des foyers français regardent encore la télévision uniquement par l'antenne, et presque plus personne, dans ce petit monde, ne souscrit à une chaîne payante par ce biais.
La dernière survivante
La TNT payante n'aura donc pas tenu beaucoup plus de vingt ans. L'offre lancée en 2005 a compté jusqu'à une dizaine de chaînes, de TPS Star à Eurosport, avant de fondre au fil des départs. LCI est passée en clair en 2016, d'autres ont jeté l'éponge une à une, et Canal+ a retiré d'un coup Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et Planète+ le 6 juin 2025. Paris Première, qui émet depuis décembre 1986 avec sa grille culture et divertissement, des Grosses Têtes à Très Très Bon, défendait donc seule un modèle que plus personne ne regardait par cette voie. Un peu plus d'un an et demi de sursis, et la page se tourne.
La chaîne ne disparaît pas
Paris Première continue sa route dans les bouquets payants d'Orange, de Free, de Bouygues et de Canal+, et elle se souscrit aussi directement sur M6+ pour 1,99 euro par mois. M6 garde ses quatre chaînes gratuites sur la TNT, M6, W9, 6ter et Gulli, et compte bien redemander la fréquence de 6ter lors du prochain appel à candidatures. Le groupe pousse aussi pour alléger la facture de tout le réseau, en fermant environ 500 émetteurs secondaires, de quoi réduire les coûts de diffusion de 15 à 20 %. L'antenne ne meurt pas demain, mais elle devra coûter moins cher à ceux qui y restent.
On en dit quoi ?
On ne va pas pleurer un modèle que tout le monde avait déjà abandonné. Payer un abonnement à travers un adaptateur TNT avait du sens en 2005, quand l'antenne était la seule porte d'entrée vers la télévision numérique, mais en 2027, avec la fibre partout et des box qui regroupent déjà toutes les chaînes du monde, plus personne n'allait brancher un décodeur hertzien pour une chaîne unique. Le symbole compte quand même, puisque la TNT devient un réseau intégralement gratuit, entretenu à grands frais pour une minorité de foyers, et M6 vient de rappeler au passage combien cette antenne coûte cher. La TNT se résume désormais à la télévision gratuite, et ça lui va très bien.