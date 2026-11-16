Paris Première quitte la TNT : la télévision payante par antenne disparaît en 2027

On en dit quoi ?



On ne va pas pleurer un modèle que tout le monde avait déjà abandonné. Payer un abonnement à travers un adaptateur TNT avait du sens en 2005, quand l'antenne était la seule porte d'entrée vers la télévision numérique, mais en 2027, avec la fibre partout et des box qui regroupent déjà toutes les chaînes du monde, plus personne n'allait brancher un décodeur hertzien pour une chaîne unique. Le symbole compte quand même, puisque la TNT devient un réseau intégralement gratuit, entretenu à grands frais pour une minorité de foyers, et M6 vient de rappeler au passage combien cette antenne coûte cher. La TNT se résume désormais à la télévision gratuite, et ça lui va très bien.