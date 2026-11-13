Test Apple TV 4K 2026 : toujours excellente, mais deux fois plus chère
Par Vincent Lautier - Publié le
La nouvelle Apple TV 4K arrive en magasin ce vendredi, à 349 euros par chez nous. Les confrères américains ont publié leurs tests cette, et tout le monde raconte à peu près la même histoire : cette quatrième génération reste le meilleur boîtier de streaming du marché, mais plus personne n'arrive vraiment à défendre son tarif.
Chez 9to5Mac, Chance Miller utilise le boîtier depuis une dizaine de jours et pour lui c'est plié,
Billy Steele va dans le même sens chez Engadget et pose un 8,5 sur 10. Les trois micros qui laissent appeler Siri à travers la pièce l'ont convaincu, la télécommande qu'on fait sonner depuis l'app Localiser aussi, et on sait tous pourquoi. Chez The Verge, même tiraillement. Le titre de leur test dit tout, un boîtier hors de prix, mais toujours le meilleur du marché, avec un regret qui revient en boucle : quatre ans d'attente, et toujours pas de 4K à 120 Hz ni d'entrée HDMI.
Le nouveau boîtier coûte 299 dollars aux États-Unis et 349 euros par chez nous, en une seule version de 128 Go avec Wi-Fi 7 et prise Ethernet, puisque la petite déclinaison 64 Go n'existe plus. Billy Steele a fait le calcul qui fâche, l'équivalent valait 149 dollars en 2022, et il trouve la marche
Reste Siri, et là, les avis partent dans tous les sens. PCMag écrit que l'assistant mains libres et la puce A19 justifient à eux seuls les 300 dollars demandés, alors que Tom's Guide titre presque l'inverse, excellent pour le streaming, mais un Siri qui doit encore faire ses preuves. Les essais de Chance Miller donnent une idée du vrai niveau : les commandes vocales de base répondent très bien, les questions plus fines sur le programme en cours se plantent encore régulièrement. Et ce Siri nouvelle formule reste une bêta, qui réclame un iPhone ou un iPad compatible Apple Intelligence dans le foyer, sans la moindre date pour le français. Les Apple TV 4K de 2021 et 2022 y auront d'ailleurs droit elles aussi par simple mise à jour, ce qui n'arrange pas les affaires du nouveau modèle.
On est d'accord avec les confrères sur l'essentiel. La meilleure box du salon reste la meilleure box du salon, et une Apple TV de troisième génération rend encore quasiment les mêmes services pour bien moins cher quand on la trouve en promo. Le vrai souci, c'est qu'Apple ne garde plus aucune porte d'entrée abordable dans sa gamme TV, et ça commence à faire. On vous prépare évidemment notre propre test de cette Apple TV 4K, et d'ici là, pensez à suivre Mac4ever sur les réseaux sociaux pour ne rien rater.
Les compliments d'abord
Chez 9to5Mac, Chance Miller utilise le boîtier depuis une dizaine de jours et pour lui c'est plié,
le nouvel Apple TV 4K est le meilleur lecteur de streaming du marché. Sous le capot, l'A19 de l'iPhone 17 chasse le vieil A15, avec à la clé, dixit Apple, un processeur moitié plus rapide et un circuit graphique deux fois plus musclé, une réserve de puissance dont le journaliste avoue ne pas avoir fait grand-chose en dix jours, sinon constater des animations plus douces et une interface qui ne rame jamais. Ce qui l'a vraiment conquis, c'est tvOS, toujours aussi vif, et surtout épargné par les publicités qui dégoulinent sur les plateformes concurrentes. Un luxe, de nos jours.
Billy Steele va dans le même sens chez Engadget et pose un 8,5 sur 10. Les trois micros qui laissent appeler Siri à travers la pièce l'ont convaincu, la télécommande qu'on fait sonner depuis l'app Localiser aussi, et on sait tous pourquoi. Chez The Verge, même tiraillement. Le titre de leur test dit tout, un boîtier hors de prix, mais toujours le meilleur du marché, avec un regret qui revient en boucle : quatre ans d'attente, et toujours pas de 4K à 120 Hz ni d'entrée HDMI.
Deux fois le prix de 2022
Le nouveau boîtier coûte 299 dollars aux États-Unis et 349 euros par chez nous, en une seule version de 128 Go avec Wi-Fi 7 et prise Ethernet, puisque la petite déclinaison 64 Go n'existe plus. Billy Steele a fait le calcul qui fâche, l'équivalent valait 149 dollars en 2022, et il trouve la marche
difficile à avaler, au point de conseiller à ceux qui possèdent déjà la troisième génération de ne surtout pas bouger. Chance Miller arrive au même endroit par un autre chemin, impossible selon lui de recommander une telle somme au plus grand nombre quand un Roku ou un Fire TV abat l'essentiel du boulot pour trois fois moins. AppleInsider expédie le débat dès son titre, la vitesse, Siri, et
sérieusement cher. Le fossé est encore plus net en France, où la génération précédente s'affichait entre 169 et 189 euros à sa sortie fin 2022.
Mais que vaut ce nouveau Siri ?
Reste Siri, et là, les avis partent dans tous les sens. PCMag écrit que l'assistant mains libres et la puce A19 justifient à eux seuls les 300 dollars demandés, alors que Tom's Guide titre presque l'inverse, excellent pour le streaming, mais un Siri qui doit encore faire ses preuves. Les essais de Chance Miller donnent une idée du vrai niveau : les commandes vocales de base répondent très bien, les questions plus fines sur le programme en cours se plantent encore régulièrement. Et ce Siri nouvelle formule reste une bêta, qui réclame un iPhone ou un iPad compatible Apple Intelligence dans le foyer, sans la moindre date pour le français. Les Apple TV 4K de 2021 et 2022 y auront d'ailleurs droit elles aussi par simple mise à jour, ce qui n'arrange pas les affaires du nouveau modèle.
On en dit quoi ?
On est d'accord avec les confrères sur l'essentiel. La meilleure box du salon reste la meilleure box du salon, et une Apple TV de troisième génération rend encore quasiment les mêmes services pour bien moins cher quand on la trouve en promo. Le vrai souci, c'est qu'Apple ne garde plus aucune porte d'entrée abordable dans sa gamme TV, et ça commence à faire. On vous prépare évidemment notre propre test de cette Apple TV 4K, et d'ici là, pensez à suivre Mac4ever sur les réseaux sociaux pour ne rien rater.