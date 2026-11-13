Test Apple TV 4K 2026 : toujours excellente, mais deux fois plus chère

On en dit quoi ?



On est d'accord avec les confrères sur l'essentiel. La meilleure box du salon reste la meilleure box du salon, et une Apple TV de troisième génération rend encore quasiment les mêmes services pour bien moins cher quand on la trouve en promo. Le vrai souci, c'est qu'Apple ne garde plus aucune porte d'entrée abordable dans sa gamme TV, et ça commence à faire. On vous prépare évidemment notre propre test de cette Apple TV 4K, et d'ici là, pensez à suivre Mac4ever sur les réseaux sociaux pour ne rien rater.