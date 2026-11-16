Qu’en penser ?



Avec Robert Pattinson et Denis Villeneuve, Amazon semble vouloir donner une nouvelle dimension à James Bond, en associant un acteur habitué aux grandes franchises à un réalisateur reconnu pour ses productions ambitieuses. Le choix de Pattinson pourrait également permettre de renouveler (et surtout de rajeunir) l’image de l’agent secret, après les cinq films interprétés par Daniel Craig entre 2006 et 2021. Sans parler de ramener de nouveaux fans !