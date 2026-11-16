James Bond : Amazon choisit officiellement Robert Pattinson pour succéder à Daniel Craig
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs années de spéculations, le successeur de Daniel Craig est enfin connu. Amazon MGM Studios vient d’officialiser le choix de Robert Pattinson pour incarner James Bond au cinéma. L’acteur britannique de 40 ans prendra ainsi les commandes de la célèbre franchise, désormais placée sous le contrôle créatif du géant américain.
C’est désormais officiel : Robert Pattinson sera le prochain James Bond. Amazon MGM Studios a annoncé avoir retenu l’acteur britannique pour reprendre le rôle de l’agent 007, après le départ de Daniel Craig. Révélé au grand public avec la saga Twilight, puis devenu le nouveau Batman en 2022, Robert Pattinson ajoute ainsi un autre personnage emblématique à sa filmographie. Dans un communiqué, l’acteur a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre la franchise.
Cette annonce met fin à plusieurs années de spéculations concernant l’identité du successeur de Daniel Craig, qui avait annoncé dès 2019 son intention de quitter la franchise. Ces derniers jours, le nom de Robert Pattinson revenait avec insistance, notamment après des informations du média Puck le présentant comme le favori des studios.
Pour cette nouvelle aventure, Amazon MGM Studios a également fait appel à Denis Villeneuve, réalisateur notamment connu pour Blade Runner 2049 et la saga Dune. Le cinéaste canadien retrouvera ainsi Robert Pattinson, avec lequel il a collaboré sur le troisième volet de Dune, attendu au cinéma en décembre.
Le scénario sera confié à Steven Knight, créateur de la série Peaky Blinders, également connu pour son travail sur plusieurs productions britanniques. Ce choix pourrait annoncer une nouvelle orientation pour la franchise, même si les premières informations ne permettent pas encore de connaître le ton ou l’intrigue du prochain film. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été communiquée.
Cette nouvelle distribution marque également un tournant important dans l’histoire de la franchise. En février 2025, Amazon MGM Studios avait annoncé un accord avec Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs historiques de James Bond, permettant au groupe américain de prendre le contrôle créatif de la saga.
Jusqu’alors, la famille Broccoli conservait un droit de regard déterminant sur les choix artistiques et l’évolution du personnage. Amazon dispose désormais d’une liberté beaucoup plus importante pour développer l’univers de James Bond, au cinéma comme éventuellement sur d’autres supports.
Pour accompagner cette nouvelle étape, le studio a également confié la production à Amy Pascal, notamment connue pour les films Spider-Man, et David Heyman, producteur de la saga Harry Potter. Les deux producteurs travailleront respectivement à travers Pascal Pictures et Heyday Films.
Avec Robert Pattinson et Denis Villeneuve, Amazon semble vouloir donner une nouvelle dimension à James Bond, en associant un acteur habitué aux grandes franchises à un réalisateur reconnu pour ses productions ambitieuses. Le choix de Pattinson pourrait également permettre de renouveler (et surtout de rajeunir) l’image de l’agent secret, après les cinq films interprétés par Daniel Craig entre 2006 et 2021. Sans parler de ramener de nouveaux fans !
Robert Pattinson devient le nouveau James Bond
C’est désormais officiel : Robert Pattinson sera le prochain James Bond. Amazon MGM Studios a annoncé avoir retenu l’acteur britannique pour reprendre le rôle de l’agent 007, après le départ de Daniel Craig. Révélé au grand public avec la saga Twilight, puis devenu le nouveau Batman en 2022, Robert Pattinson ajoute ainsi un autre personnage emblématique à sa filmographie. Dans un communiqué, l’acteur a exprimé son enthousiasme à l’idée de rejoindre la franchise.
Cette annonce met fin à plusieurs années de spéculations concernant l’identité du successeur de Daniel Craig, qui avait annoncé dès 2019 son intention de quitter la franchise. Ces derniers jours, le nom de Robert Pattinson revenait avec insistance, notamment après des informations du média Puck le présentant comme le favori des studios.
Denis Villeneuve à la réalisation
Pour cette nouvelle aventure, Amazon MGM Studios a également fait appel à Denis Villeneuve, réalisateur notamment connu pour Blade Runner 2049 et la saga Dune. Le cinéaste canadien retrouvera ainsi Robert Pattinson, avec lequel il a collaboré sur le troisième volet de Dune, attendu au cinéma en décembre.
Le scénario sera confié à Steven Knight, créateur de la série Peaky Blinders, également connu pour son travail sur plusieurs productions britanniques. Ce choix pourrait annoncer une nouvelle orientation pour la franchise, même si les premières informations ne permettent pas encore de connaître le ton ou l’intrigue du prochain film. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été communiquée.
Amazon prend les commandes de James Bond
Cette nouvelle distribution marque également un tournant important dans l’histoire de la franchise. En février 2025, Amazon MGM Studios avait annoncé un accord avec Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, les producteurs historiques de James Bond, permettant au groupe américain de prendre le contrôle créatif de la saga.
Jusqu’alors, la famille Broccoli conservait un droit de regard déterminant sur les choix artistiques et l’évolution du personnage. Amazon dispose désormais d’une liberté beaucoup plus importante pour développer l’univers de James Bond, au cinéma comme éventuellement sur d’autres supports.
Pour accompagner cette nouvelle étape, le studio a également confié la production à Amy Pascal, notamment connue pour les films Spider-Man, et David Heyman, producteur de la saga Harry Potter. Les deux producteurs travailleront respectivement à travers Pascal Pictures et Heyday Films.
Qu’en penser ?
Avec Robert Pattinson et Denis Villeneuve, Amazon semble vouloir donner une nouvelle dimension à James Bond, en associant un acteur habitué aux grandes franchises à un réalisateur reconnu pour ses productions ambitieuses. Le choix de Pattinson pourrait également permettre de renouveler (et surtout de rajeunir) l’image de l’agent secret, après les cinq films interprétés par Daniel Craig entre 2006 et 2021. Sans parler de ramener de nouveaux fans !