Apple TV 4K : Apple double la mémoire, mais la garde pour elle
Par Vincent Lautier - Publié le
La nouvelle Apple TV 4K embarque 8 Go de mémoire vive, soit deux fois plus que le modèle qu'elle remplace. Une jolie progression sur le papier, sauf que les applications et les jeux restent plafonnés à 2 Go, exactement comme sur la génération précédente. Le boîtier le plus puissant jamais vendu par Apple se promène donc avec une réserve de mémoire que personne n'a le droit de toucher.
Présentée en octobre avec une puce A19 reprise des iPhone 17, cette quatrième génération alignait pourtant de beaux arguments, avec environ 50 % de puissance processeur en plus, une partie graphique deux fois plus rapide, 128 Go de stockage et ces fameux 8 Go de mémoire vive, le tout vendu 349 euros par chez nous. Les développeurs se réjouissaient déjà, et ils ont eu tort. Les tests de 9to5Mac sont formels, toute application qui dépasse les 2 Go de mémoire est fermée d'office par tvOS, et l'API qui indique aux applications la mémoire disponible affiche exactement le même plafond. C'est, au gigaoctet près, la limite qui existait déjà sur l'Apple TV 4K de 2022.
Apple n'a rien expliqué, et les hypothèses vont bon train. La piste la plus souvent avancée voudrait que la firme réserve cette mémoire à son Siri dopé à l'IA, qui arrive avec ce modèle mais pas encore en Europe d'ailleurs. L'explication ne tient pas des masses, les requêtes les plus lourdes partent de toute façon vers un iPhone ou vers les serveurs d'Apple, et les générations précédentes proposent les mêmes fonctions avec deux fois moins de mémoire. Et puis il y a l'hypothèse la moins flatteuse, celle d'un simple réglage système que personne, à Cupertino, n'a pensé à mettre à jour. Entre une décision assumée et un oubli, on ne sait pas trop ce qui serait le pire.
Apple positionne pourtant ce boîtier comme une petite console de salon. Les studios qui portent des titres ambitieux sur tvOS se heurtaient déjà à cette limite sur le modèle précédent, et certains projets attendaient justement cette génération pour respirer un peu. Le stockage est d'ailleurs corseté lui aussi, une application ne peut pas dépasser 4 Go environ, avec une vingtaine de gigaoctets de ressources supplémentaires à réserver à côté. Rien n'interdit à Apple de relever ces limites dans une future version de tvOS, mais rien n'a été promis non plus, et les développeurs composent en attendant avec un quart de la mémoire réellement installée.
C'est quand même un drôle de message envoyé aux développeurs. Apple augmente nettement le prix de son boîtier, en partie à cause de la flambée mondiale des prix de la mémoire, et verrouille dans le même temps la seule nouveauté qui aurait vraiment profité aux jeux. Du coup, ces 8 Go servent surtout à faire joli sur la fiche technique. Bref, vous payez cette mémoire doublée au prix fort, et elle n'est pas pour vous.
Un plafond qui n'a pas bougé
Présentée en octobre avec une puce A19 reprise des iPhone 17, cette quatrième génération alignait pourtant de beaux arguments, avec environ 50 % de puissance processeur en plus, une partie graphique deux fois plus rapide, 128 Go de stockage et ces fameux 8 Go de mémoire vive, le tout vendu 349 euros par chez nous. Les développeurs se réjouissaient déjà, et ils ont eu tort. Les tests de 9to5Mac sont formels, toute application qui dépasse les 2 Go de mémoire est fermée d'office par tvOS, et l'API qui indique aux applications la mémoire disponible affiche exactement le même plafond. C'est, au gigaoctet près, la limite qui existait déjà sur l'Apple TV 4K de 2022.
Mais pourquoi ce verrou ?
Apple n'a rien expliqué, et les hypothèses vont bon train. La piste la plus souvent avancée voudrait que la firme réserve cette mémoire à son Siri dopé à l'IA, qui arrive avec ce modèle mais pas encore en Europe d'ailleurs. L'explication ne tient pas des masses, les requêtes les plus lourdes partent de toute façon vers un iPhone ou vers les serveurs d'Apple, et les générations précédentes proposent les mêmes fonctions avec deux fois moins de mémoire. Et puis il y a l'hypothèse la moins flatteuse, celle d'un simple réglage système que personne, à Cupertino, n'a pensé à mettre à jour. Entre une décision assumée et un oubli, on ne sait pas trop ce qui serait le pire.
Les joueurs attendront
Apple positionne pourtant ce boîtier comme une petite console de salon. Les studios qui portent des titres ambitieux sur tvOS se heurtaient déjà à cette limite sur le modèle précédent, et certains projets attendaient justement cette génération pour respirer un peu. Le stockage est d'ailleurs corseté lui aussi, une application ne peut pas dépasser 4 Go environ, avec une vingtaine de gigaoctets de ressources supplémentaires à réserver à côté. Rien n'interdit à Apple de relever ces limites dans une future version de tvOS, mais rien n'a été promis non plus, et les développeurs composent en attendant avec un quart de la mémoire réellement installée.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de message envoyé aux développeurs. Apple augmente nettement le prix de son boîtier, en partie à cause de la flambée mondiale des prix de la mémoire, et verrouille dans le même temps la seule nouveauté qui aurait vraiment profité aux jeux. Du coup, ces 8 Go servent surtout à faire joli sur la fiche technique. Bref, vous payez cette mémoire doublée au prix fort, et elle n'est pas pour vous.