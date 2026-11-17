On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de message envoyé aux développeurs. Apple augmente nettement le prix de son boîtier, en partie à cause de la flambée mondiale des prix de la mémoire, et verrouille dans le même temps la seule nouveauté qui aurait vraiment profité aux jeux. Du coup, ces 8 Go servent surtout à faire joli sur la fiche technique. Bref, vous payez cette mémoire doublée au prix fort, et elle n'est pas pour vous.