D'après Apple, l'Apple Watch sauverait des vies "presque tous les jours" !

en service commandé

presque tous les jours

. Il faut dire qu'entre l' Apple Watch (et l' iPhone ), l'app Santé, les différentes études et bien sûr le déploiement d'Apple Fitness+, la firme a de solides arguments. Ce weekend, le Dr.-VP Health- a participé à l'émission de CBSsur les trackers de santé, et bien évidemment des avantages de la montre de Cupertino.Elle est d'ailleurs revenue sur un large panel comprenant la fréquence cardiaque (suivi et notifications en cas d'irrégularité), la surveillance de l', la, lesou encore le. Le tout avec des petites démonstrations à la clé ( suivi cardiaque, Bruit et ECG).Elle a insisté également sur l'avantage de. On notera au passage qu'elle prend exemple sur le suivi de laune des fonctions qui pêche justement chez Apple (notamment au niveau de). Avant de se rabattre sur des exemples plus sûrs comme la détection de la fibrillation auriculaire et d'insister : l' Apple Watch sauverait des vies