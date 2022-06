Garmin dévoile deux nouveaux modèles Forerunner pour sa gamme dédiée au running

La Forerunner 255 (à 349,99€) et la Forerunner 955 (à 549,99€) sont en effet-y compris un GPS, widget de course. La Forerunner 255 est disponible en deux tailles : en 46 mm (49 grammes) pour la 255, et en 41 mm (32 grammes) pour la 255S . Elles affichent toutes une autonomie redoutable estimée à 14 jours, et jusqu'à 30 heures en mode GPS.Pour 50 euros de plus, les deux modèles se déclinent également 255 Music et 255S Music , avec un stockage allant jusqu'à 500 chansons histoire de courir en musique en écoutant ses playlists Spotify, Amazon Music et Deezer.. Parmi les nouveautés on trouvera donc cequi permettra d'obtenir des informations sur la préparation à la course, y compris des prévisions de performances, la météo pour le jour de la course et un compte à rebours. Notons la présence d'une, si on veut se payer son café !de 47 mm et 52 grammes. Niveau autonomie, on passe à environ(bien loin devant l’ Apple Watch ). Si elle reprend les mêmes fonctionnalités que la 255, elle apporte quelques avantages,t.À noter un petit plus pour la 955 qui sera également disponible dans une version 955 Solar (à 649,99€) avec