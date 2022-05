Garmin dévoile son nouveau radar dédié aux cyclistes, le Varia RCT715

En cas de détection d’un incident, ou si le cycliste l’actionne manuellement, le RCT715 enregistre dans un fichier sécurisé les images avant, pendant et après l’incident

Principales innovations du Varia RCT715 :



• Caméra intégrée : Permet de capturer des photos et vidéos nettes et claires jusqu'à 1080p/30 ips. (720p pour plus d’autonomie)

• Enregistrement automatique des incidents : Si un incident est détecté, les séquences vidéo avant, pendant et après l'événement sont automatiquement enregistrées.

• Fonctions supplémentaires via l'application mobile Varia : Accès facile aux séquences enregistrées, transfert des vidéos ou personnalisation des paramètres de la caméra.

. Dédié aux cyclistes, celui-ci entend leur offrirde jour comme de nuit, avec son système d'alertes sonore et visuelle (portée jusqu'à 140 mètres) de l'approche de véhicules par l'arrière ou une bien meilleure visibilité (feu de position visible jusqu'à un kilomètre de distance)., précise au passage Dan Bartel, vice-président des ventes mondiales. Outre ses fonctions de, il permet également dedes enregistrement en continu lors des déplacements ou des vidéos de haute qualité.Le radar dispose d'unejusqu'à 4 heures d'autonomie (radar et feu arrière allumés en continu ou en flash de nuit) et jusqu'à 6 heures (radar et feu arrière allumés en flash de jour), tout en. Il se veut également compatible avec d'autres compteurs GPS de vélo Edge, bien sûr des smartwatchs Garmin ou avec un smartphone compatible avec l’application Garmin Varia™