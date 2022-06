L'Apple Watch pourrait aider à lutter contre la maladie de Parkinson

Pour autant, Cupertino a préféré s'orienter vers d'autres segments de la Santé ces dernières années.Qu'à cela ne tienne, il semblerait qu'une autre firme ait décidé d' aller plus loin Plus précisément, il s'agit d'une start-up basée à, qui travaille dans le domaine des données cérébrales et de thérapies neurales. Sa plate-forme va utiliser les capteurs de mouvement de l 'Apple Watch , pour contrôler et analyser les tremblements chez certains malades. Pour parfaire son analyse, elle combinera également ces relevés avec des informations provenant d'autres sources, telles qu'un implant Medtronic pour mesurer les signaux cérébraux.Comme Apple ne cesse de le répéter depuis le début, le but est d'utiliser les données combinées pour éclairer les médecins et voire lamais non pas de se substituer au corps médical ou de s'auto-médicamenter. On peut aussi y trouver un intérêt avec la pandémie et les mesures de confinements, pour permettre unet -dans certains- alerter sur des périodes de crises.