Watch Tube, une application pour regarder YouTube sur son Apple Watch

Certes, il faudra passer outre le, mais ce player pourrait s'avérer utile pour vérifier certains contenus avant de décider de les regarder sur un plus grand écran (ou pas).. Une fois téléchargée et installée sur sa montre, il suffit de l'ouvrir sans plus de formalité. L'interface est plutôt réussie, vu les contraintes de tailles ou les nombreuses options de YouTube.Notons que la première fait défiler les vidéosdu moment mais il est possible de choisir une autre catégorie., même avec le tout petit clavier de l'Apple Watch Series 7 (mais il faut vraiment justifier d'une certaine dextérité), ou encore via la dictée ou le griffonnage. Parmi les autres fonctions, il est possible de(mais impossible de la lier à son compte directement, il faudra pour cela passer par un QR Code).