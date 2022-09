Apple Watch Ultra : des apps exclusives d'alerte et de mesure de la profondeur - température

Far Out

Sonner l'alerte à 86 décibels

Un suivi de la profondeur et de la température de l'eau

activités récréatives sous-marines jusqu'à 40 m (130 pieds), de la plongée en apnée et de la plongée libre, au simple fait de jouer dans une piscine.

Mais d'ores et déjà, deux applications exclusives à cette version sportive ont fait leur apparition dans l'App Store : Siren et Depth Étant donné que ce modèle s'adresse plutôt aux personnes pratiquant des sports extrêmes, dans des endroits éloignés ou dans des conditions un peu plus rudes que la. Rappelons que Cupertino a ajouté un nouveau haut-parleur dédié à l'émission de, qui pourront être entendus sur deToujours d'après Apple,. Sur les captures d'écran sur l'App Store, l'interface semble assez simple (ce qui est logique dans une situation de danger), avec un bouton au centre de l'écran pour lancer ou arrêter la sirène.Dans le descriptif, la firme californienne précise qu'elle se destine auxToujours d'après les captures d'écran de la Pomme, il sera possible de vérifier sa profondeur actuelle, la température de l'eau, la durée sous l'eau ainsi que la profondeur maximale atteinte. Elle peut être activée. Elles sont normalement installées par défaut sur l'Apple Watch Ultra mais Apple les met à disposition sur l'App Store au cas où les utilisateurs décideraient de les désinstaller.