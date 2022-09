Ils ont reçu leurs AirPods Pro 2 et leur Apple Watch Ultra en avance !

N'hésitez pas à nous faire part du statut de vos commandes ou des photos !

Les autres devront attendre vendredi (sauf erreur de la poste en votre faveur) pour recevoir le leur.Quoiqu'il en soit un utilisateur a reçu ses AirPods Pro 2 avec presqueet propose un petitmaison. Pour rappel, ces derniers offrent une netteavec la génération précédente, mais sont dotés une nette amélioration du rendu avec un son plus clair et détaillé (sans évoquer un nouveaupermettant d'écouter la musique sans perte en sans fil) grâce à uneet de nouveaux haut-parleurs. La(ANC) a également été améliorée et il sera possible d'établir un profil d'écoute personnalisé en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone.Les AirPods Pro Gen2 sont livrés avec une nouvelle taille d'embouts (XS) et proposeront une autonomie de 6 heures.Si le boitier ne dispose toujours pas d'un port USB-C (Lightning for ever), il dispose d'une attache sur le côté pour accrocher une lanière, le MagSafe et la charge sans fil (y compris via le galet des Apple Watch ).On notera le goût certain et artistique de son heureux propriétaire pour la comparaison avec une précédente génération.