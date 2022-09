Les Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2 sont expédiés pour une livraison demain !

En cours de préparation pour expédition

Live ! On parle d'iPhone 14 & de la Keynote !

En effet,ont passé la vitesse supérieur. Ainsi, les plus rapides -ou les plus chanceux d'entre nous- doivent normalement tous avoir le statut de leurs achats bouger,Il n'est désormais plus possible d'annuler la commande, qui d'ailleurs ne devrait pas tarder à être facturée et débitée de votre compte.Pour rappel, les AirPods Pro 2 devraient une nette amélioration du rendu avec un son plus clair et détaillé (avec un nouveau codec permettant d'écouter la musique sans perte en sans fil) grâce à une puce H2 inédite et de nouveaux haut-parleurs. La(ANC) a également été améliorée et il sera possible d'établir un profil d'écoute personnalisé en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone.La puce UWB U1 est également de la partie pour retrouver plus facilement les écouteurs (qui émettent chacun un son différent) via l'application Localiser. Si le boitier ne dispose toujours pas d'un port USB-C (Lightning for ever), il dispose d'une attache sur le côté pour accrocher une lanière, le MagSafe et la charge sans fil (y compris via le galet des Apple Watch).