Apple Watch Ultra : comment personnaliser le bouton "Action"

Action

Un gros bouton orange personnalisable !

Apple Watch

Les options natives pour le bouton Action sont a priori les suivantes :



• Entraînement

• Chronomètre

• Compass Waypoints

• Point de départ

• Plongée

• Lampe de poche

• Raccourci (à partir de l'application Raccourcis)

• Sans fonction

l'action peut changer en fonction de l'application

Elle se distingue du reste de la gamme avec un boitier inédit en titane de 49 millimètres, un bouton action supplémentaire un tout nouveau boutonqui peut être personnalisé parmi une série de raccourcis vers certaines applications.Arborant une, ce boutonavec la tradition horlogère d'Apple et vient s'ajouter à la couronne digitale (plus grosse) et au bouton latéral. Pour personnaliser celui-ci, il faudraet plus particulièrement l'application> Bouton Action.(on se charge de vous faire un petit test très rapidement à réception de la montre). D'après Cupertino,. A cette action principale, peut s'ajouter une action secondaire qui dépendra de l'application en question.