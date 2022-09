Apple Watch Ultra : Apple détaille son app pour mesurer la profondeur et la température de l’eau

Un suivi de la profondeur et de la température de l'eau

Aujourd'hui, elle vient préciser quelques détails sur cette seconde via un nouveau document sur son site web.Rappelons que l'application Depth a été conçue pour être utilisée dans le cadre d'une plongée, pour fournir. L'Apple Watch Ultra peut être utilisée pour des plongées jusqu'à 40 mètres de profondeur (130 pieds).Dans ce nouveau document, Apple avertit que l'application Depth n'est pas un ordinateur de plongée et qu'elle ne peut pas fournir d'informations sur l'arrêt de la décompression ou d'analyse particulière. Pour des questions de sécurité, la firme recommande naturellement que l'Apple Watch Ultra ne soit utilisée(elle déconseille la plongée en solo au passage).Le document d'assistance explique comment utiliser l'application Depth, qui peut être configurée pour un lancement automatique chaque fois que l'Apple Watch Ultra est immergée en deçà d'. Lorsque l'application Depth se lance, l'Apple Watch Ultra active le verrouillage de l'eau pour empêcher l'activation de l'écran, et une session peut être terminée par un appui prolongé sur la couronne digitale.. Comme Siren , elle est normalement installée par défaut sur l'Apple Watch Ultra mais Apple la met à disposition sur l'App Store au cas où les utilisateurs décideraient de les désinstaller.