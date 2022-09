L'Apple Watch Ultra saura-t-elle résister à un marteau et à des eaux profondes ?

Quelle solidité pour l'Apple Watch Ultra ?

Bonne résistance aux rayures et aux chutes

Hors d'usage après plusieurs coups de marteau...

L'Apple Watch Ultra tient au delà des 40 mètres

Beyond 130ft

Cette opération -que l'on vous- est pratiquée dans des conditions diverses où l'intégrité physique de l'appareil est soumis à rude épreuve, entrainant le plus souvent sa destruction totale ou partielle. Ainsi, un YouTuber a jugé opportun de. Au menu :de cette dernière.Réputé pour ce genre d'aventures, TechRax a d'abord. La suite fut plus épique : il a d'abord plongé la montre dans un pot plein de clous et l'a secoué façon shaker sans trop de dégâts visibles, avant de s'attaquer à la question avec plus de force.Lors de ce, la montre a résisté à plusieurs coups répétés avant de se. On notera au passage que laa cédé la première. Après la première salve (verre encore intact), la montre n'a pas réussi à s'allumer, ce qui signifierait que certains composants internes pourraient avoir été endommagés. La seconde (verre explosé) l'a rendue... Néanmoins, tout utilisateur moyen ne devrait pas être placé dans ce genre de conditions et devrait donc être rassuré sur lade son Apple Watch Ultra !Ce weekend également, on a pu voir passer. En effet, dans une simulation, un autre YouTubeur s'est intéressé à la résistance à l'eau à plus de 159 pieds (48,5 m) contre les 130 pieds (39,6 m) annoncés par Apple. La montre a alors affiché un fond jaune vif, ainsi que le texte, indiquant qu'elle est allée. Elle semblait tout à fait fonctionnelle après cela.