Des problèmes avec le micro des Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra ?

Le microphone des Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra ne répond plus

Une solution temporaire

Plusieurs d'utilisateurs des nouvelles Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra se plaignent sur les réseaux sociaux et sur les pages officielles de support d'Apple de soucis du côté du microphone de leurs montres fraîchement reçues., ce qui peut s'avérer particulièrement agaçant. Le problème est constaté sur des Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra tournant sous la dernière version disponible actuellement de watchOS 9.. Cupertino semble au courant du problème et a déjà remplacé les montres de certains utilisateurs mécontents (affirmant ne plus avoir rencontré le problème par la suite). Le fait de retrouver un comportement normal après un redémarrage permet tout de même d'envisager un problème logiciel plutôt que matériel, ce qui devrait permettre à Apple de proposer un correctif via une mise à jour. Reste à savoir dans combien de temps sera déployée cette éventuelle nouvelle version de watchOS 9. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions dans les commentaires ci-dessous.