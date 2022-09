Test de l'Apple Watch Ultra : elle aimerait faire trembler Garmin

aventurier

Le bracelet alpin très réussi

Mais la Pomme en a-t-elle fait assez ?, ou cette montre est-elle aux montres sportive, ce que les SUV sont au franchissement ?: seul l'écran a vraiment grossi, elle s'est un peu affinée, mais rien de transcendant pour un produit qui fête déjà ses 8 années. L'arrivée d'un peu de fraicheur fait du bien, avec ces courbes plus affirmées, de quoi donner un léger coup de vieux au modèle classique, vous ne trouvez pas ?Durant les activités sportives,, une combinaison de plongée ou de ski... Lachausse enfin les pneus 4x4, les crampons en avant et ne glisse plus entre les doigts boueux.. Même sur la version 45mm, je peine à taper sur ce petit clavier, j'écorche toujours l'icône de l'application voisine de celle que je devais lancer, et j'ai abandonné l'idée d'utiliser un plan... trop de perte de temps par rapport à l'iPhone. C'est sans doute cela qui a poussé de nombreux éditeurs à s'en désintéresser, faute d'usages.Les 49mm de l'Ultra ne rendent pas la navigation aussi fluide qu'un iPhone 14 Pro Max, mais l'expérience est moins frustrante :. Comme pour les téléphones, faire grossir les écrans a toujours du bon, d'autant qu'Apple ne fait que mettre au niveau sa montre aux standard (sportifs) du marché.Finie la face bombée,, ce qui est un peu déstabilisant au début, d'autant qu'il est cerclé par un cordon métallique très saillant, faisant office de protection. Après seulement quelques jours, j'ai déjà quelques marques et je me demande ce que donnera ces courbes taillées à la serpe et aussi exposées sur la durée !L'autre révolution concerne la luminosité :Dehors, la différence est saisissante face à une Apple Watch Series 8 et même avec notre Garmin -pourtant d'un bon niveau également. En plein soleil, comme ici dans les calanques, jamais on a du protéger l'écran avec ses mains, pour faire un peu d'ombre., mais pas inédits. Notre Garmin Epix 2 offre exactement les mêmes caractéristiques (en) que l'Apple Watch Ultra à un détail près :, un matériau intéressant pour la connectivité et les capteurs, mais qui reste potentiellement fragile en cas de chute.Enfin,, mais avec un bracelet très léger (comme la version Alpine), la montre n'est pas du tout gênante, même sur un petit poignet., et surtout, quelques fonctions inédites. C'est le cas de ce, qui fait basculer toutes les interfaces en rouge via un petit tour de molette. Dommage que cela ne fonctionne qu'avec des nouveaux cadrans, et pas avec toutes les versions ! Il n'y a pas non plus moyen de l'automatiser... Un peu gadget, donc.En revanche,. Avec ses huit complications, il est même hautement personnalisable.... à défaut d'être très lisible.: pourquoi ne pas rajouter quelques lignes/colonnes dans un cadran modulaire par exemple ? On a l'impression qu'Apple empile les couches au lieu d'optimiser l'existant, surtout quand il fonctionne très bien.L'idée de, c'est tout ce qu'il manquait à l'Apple Watch ! Utilisable avec des gants, il a quand-même tendance à s'activer aussi un peu facilement -il aurait sans doute fallu rajouter des renforts sur les côtés, peut-être pour la v2 !, et définies par Apple. Il n'est pas non plus possible de programmer ce bouton en fonction de l'activité : lancer la Torche la journée n'a aucun intérêt, et il n'est pas possible de l'utiliser pour lancer une app, genre Strava ou Nike+, chasse gardée par Cupertino !Il est d'ailleurs assez: il faut aller cliquer dans les coins pour voir l'altitude ou les coordonnées GPS. Avant, un glissement de la molette était bien plus pratique !Enfin,, qui éclaire presque comme un iPhone ! Pour le coup, avec le raccourci sur le côté de la montre, plus besoin de prendre son téléphone pour se déplacer la nuit ! Vraiment génial !Inédit sur cette Ultra, Apple a rajouté deux capteurs bien pratiques pour les plongeurs :-vraiment utilisable cette fois. Vous pouvez connaitre la profondeur et la température de l'eau à la moindre plongée -même dans votre baignoire.On a testé la chose dans une petite piscine hors-sol de 1m30 de haut et à 20,1 degrés - dixit notre sonde IOPool . La montre indiquait 1m10 et 20 degrés, ce qui semble dans la fourchette acceptable de ce type de mesure.Durant la keynote,, un véritable petit ordinateur de plongé certifié, et déjà testé par la profession, aux USA. Pour le moment, l'app reste à l'état d'annonce, personne n'ayant réellement pu la tester.Autour de nous,. Les normes françaises et américaines, la possibilité (ou non) de connecter la montre aux bouteilles... il reste encore beaucoup d'inconnues. Il est d'ailleurs possible que l'app ne soit disponible qu'aux USA dans un premier temps et compatible qu'avec certains matériels.Vous l'avez vu dans la vidéo,, ni la gestion du vent. C'est une promesse récurrente sur l'iPhone, qu'Apple n'arrive jamais à tenir ! En extérieur, le son est vite étouffé par la moindre brise, ce qui est vraiment gênant en randonnée.(c'est vrai), et qui permet même de lancer une petite sirène de 86dB, audible à 180m -dixit Apple.En pratique,mais ça fait son effet à petite distance. Encore une fois, je pense que vu l'usage, ça restera assez gadget, car dans une crevasse ou une avalanche, le son sera trop faible pour être entendu à plus d'une grosse trentaine de mètres -et encore.C'est la bonne nouvelle de l'année :. Tout (ou presque) est compatible !Elle estcertes, mais sans chargeur. Vraiment dommage qu'à 1000€, on n'ait pas un petit adaptateur dans la boite : prétexte écolo, qui permet à Apple d'économiser quelques euros sur le packaging.correcte (au moins 20W), la montre passe de 0 à 80 % en 45 minutes environ et à 100% en 1H30. Rien de très rapide, donc, si vous oubliez de la charger le soir, difficile de partir au boulot avec plus de 30% de batterie...Enfin,. Je n'ai eu aucun souci avec un seul accessoire (montre trop lourdre ou qui glisse), ce qui est rassurant pour ceux qui ont investit dans ces couteux supports.Il ne faudra donc jamais oublier ce dernier avant de partir en week-end, sous peine de voir sa montre s'éteindre définitivement. Encore un câble de plus à mettre dans le sac, aux côté du MagSafe des MacBook Pro, du Lightning, de l'USB C et toutes les déclinaisons de l'USB !Alors que, on est heureux de retrouver enfin un peu d'innovation pour la version Ultra.Déjà, premier constat,Ce n'est pas parfait, ça dépasse un peu si vous mettez un bracelet Ultra sur une Apple Watch Series 8, mais à peine ! L'inverse est également vrai, l'attache rentre légèrement dans le boitier, mais de loin, rien de bien méchant.Apple propose seulement 3 modèles :, surtout dans ce coloris Orange qui sied très bien avec le gros bouton latéral. Légère et respirante, cette boucle est idéale pour le sport en extérieur.Seul reproche,, et je crains que les crans d'attache ne s'abiment avec le temps. A 100€ pièce, on aimerait que ça dure plus que quelques sorties., rappelant sans doute le corail marin avec ses petits trous latéraux. Avec ses boucles en titane, et ses possibilités d'extensions, elle est censée offrir un niveau de résistance optimal pour la plongée.Malheureusement, le maillon faible n'est sans doute pas là où l'on croit :. Un petit ressort et deux ergots ont alors roulé sur le bureau. Mauvaise série ou pas, c'est peu rassurant, d'autant qu'on change souvent de bracelets sur ce genre de montre.Nous n'avons pas encore reçu, plus facile à enlever souvent et elle ne risque pas de tomber lorsqu'on défait le bracelet.On ne reviendra pas ici sur les nouveautés de la Series 8 que l'on a testé récemment , mais l'Apple Watch Ultra reprend stricto sensu toutes les nouveautés de cette année, à savoir :Les horlogers suisses ont l'habitude de, qui ne dépassent que très rarement la journée -mais les utilisateurs, eux, sont se fait une raison.La donne change lorsqu'on passe dans le, celui des montres sportives.. Reste qu'une Garmin tient facilement la semaine, voire même un mois pour certaine, y compris avec un peu de sport au milieu., soit le double d'une Series 8. Mieux, la montre atteindrait 60H, y compris en activité sportive, mais en limitant l'accès aux capteurs.iFixIt a démonté l'Apple Watch Ultra et a trouvé. Ce n'est donc pasde capacité, d'autant que notre Ultra affiche un plus grand écran, plus de capteurs et des ambitions sportives plus riches que sa petite soeur. Le marketing a donc un peu exagéré -mais c'est un pléonasme.En pratique, nous avons. En clair, avec l'écran allumé, les notifications, quelques heures de sport au milieu, elle tiendra 2 jours pleins (2 jours et une nuit), voire peut-être une seconde nuit si vous ne l'avez pas trop sollicitée.Durant notre randonnée de 4H,, et GPS au maximum, voici les résultats à l'arrivée :: elle pourra endurer une journée d'enregistrement sans trop de souci, là où la Series 8 s'arrêtait dans l'après-midi. En désactivant l'écran, et en limitant les points GPS ou en utilisant celui du téléphone, on peut espérer gagner quelques heures supplémentaires.En revanche,: même sur un bureau, elle perd presque autant qu'à votre poignet !: depuis notre randonnée, je ne l'ai toujours pas chargée et à l'heure où j'écris ces lignes (presque 3 jours après), elle affiche encore plus de 50% de batterie -entre temps, j'ai déjà chargé 2 fois les Apple Watch !. Reprenant le modedes Garmin, ce système devrait largement espacer les points GPS, les relevés cardiaques et limiter la luminosité de l'écran. Pratique pour un trailou en mer], inutile en montagne ou en randonnée.est censé améliorer le positionnement -ça tombe bien, la concurrence est également équipée depuis belle lurette !Apple n'a donc rien inventé, mais offre à ses clients exigeant ce qui se fait de mieux sur le papier.: les traces se fondent presque l'une dans l'autre, malgré les corniches, falaises et autres dénivelés qui auraient pu favoriser le nouveau modèle.Apple précise que, auront le plus d'impact sur l'amélioration du signal. On testera sans doute cet hiver dans un fond de vallée ou dans des forets très couvertes, mais je ne m'attends pas à des miracles : les GPS actuels fonctionnent quand-même très bien.En revanche, sur certains passage de nos traces: regardez ici, les deux Apple Watch nous positionnent en haut d'une falaise, tandis que l'Epix 2 semble plus juste, et nous met bien sur le chemin en contrebas. Mais pour le reste, il faut bien le dire, tout ça se joue dans un mouchoir de poche.Dernier point intéressant, durant nos relevés, j'ai notéeffectués par nos différents protagonistes :Vous noterez queRien d'étonnant sur le papier (chaque relevéde l'énergie), mais assez amusant au sein d'une même gamme, de voir une Series 8 plusque sa grande soeur, surtout sur un tracé sportif.-chacun avec ses atouts, comme ses faiblesses., même si sur le papier, on serait tenté de le faire : là où Apple a totalement pensé sa montre pour le tactile, son concurrent hérite d'un monde plus physique, où la présence de boutons rassure, souvent à raison.C'est vrai,(je doute que la Garmin puisse jouer une vidéo YouTube en H.265 par exemple). Bien que tactile, notre Epix 2 ne fait pas le poids, surtout avec son écran arrondi, qui ne facilite pas l'affichage des menus verticaux.Pourtant: en désactivant le tactile, on gagne non seulement en autonomie, mais cela permet surtout deses actions. Sur l'Apple Watch, il y a sans-cesse des alertes qui apparaissent (pour la boussole, le détection d'une pause etc.) et l'on clique parfois au mouvais endroit -où l'on oublie de cliquer suret Apple nous stoppe notre activité.Les intempéries, les mains mouillées, le froid... Dans ses sublimes films publicitaires,. Ce n'est pas le bouton supplémentaire (qui ne sert que de raccourci pour UNE fonction) qui viendra vous sauver ! Seul le mode plongée permet de bloquer l'écran, Apple ne propose pas de fonction similaire en dehors de ces activités.Alors que l'automne s'installe doucement, on aura vite compris (pour reprendre ma métaphore) queLa montre des beaux quartiers n'est pas vraiment taillée pour la boue et la pluie, Apple n'a pas fait le travail pour être utilisable dans ces environnement, un poins probablement bloquant pour de nombreux sportifs.En partant en rando, j'avais pour dessein. Pas de Nike+, de Strava, Workoutdoor ou d'iphigénie sur l'Apple Watch, et pas de connectivité. Même si toute activité se prépare un minimum, je voulais surtout voir ce que chacun avait à proposer nativement.Sans surprise, Garmin impressionne.C'est peut-être un détail pour vous, mais pour un sportif, cela veut dire beaucoup. Perdu au fin fond du maquis corse ou d'un fond de vallée alpine, vous avez oublié de précharger iphigénie et vous n'avez plus qu'à demander votre chemin ! Mais les lacunes de l'Apple Watch ne s'arrêtent pas là, elles concernent aussi les données en activité.Par exemple,. Une fonction bien présente sur la Garmin, qui survole littéralement la discipline -Apple vient seulement d'intégrer les paliers cardiaques à ses apps ! On précisera d'ailleurs que chez Garmin,. Il est même possible d'importer ses tracés avec Climb Pro, chose impensable sur l'Apple Watch, en dehors d'apps spécialisées, comme WorkOutDoors (Retour au point de départ) qui permet de semer des petits points GPS (comme des cailloux) pour faire demi-tour en cas de besoin. Ou encore la fonctionqui permet de marquer des lieux (à vie). Cela fait bien maigre face à Garmin, vous ne trouvez pas ?Enfin, comme nous le faisaient remarquer certains lecteurs,, capteurs de vitesse... Apple cible ses partenaires (machines de salles de sport etc.) mais mettra des années avant de proposer autant de matériels compatibles. Ne sous-estimons pas Apple, mais rien n'ayant été annoncé à la keynote, il n'est même pas dit que la firme s'y intéresse vraiment !Apple n'a pas non plus compris qu'un sportif un peu geek a aussi besoin d'un, qu'un coureur du dimanche à Central Park.Durant notre randonnée, impossible par exemple, d'avoir notre vitesse en activité -Apple compte les pauses dans la vitesse moyenne globale. Aérobie, moyennes relatives, maximum/minimum, dénivelés positifs/négatifs, calories au repos... L'inflation est peut-être parfois excessive, mais c'est aussi le but de ces petits traqueurs., les dessins trèsd'Apple ne font pas oublier qu'ils manquent cruellement d'informations essentielles. Là où Garmin permet d'afficher votre trace en fonction de l'allure, l'altitude, la fréquence cardiaque, Apple manque de légende et d'options.Même chose pour les graphiques :. Apple affiche des vues macro et il faudrait un microscope pour en tirer la moindre information -c'est d'autant plus aberrant sur de longs parcours.. On y retrouve toutes les sortie, les données de santé, mais bien plus encore. On peut y exporter et importer des trace GPX, préparer des futures activités, gérer son calendrier et consulter chaque domaine (fréquence cardiaque, hydratation, respiration...) de façon indépendante... et sur grand écran !Après une semaine à mon poignet,: j'adore le fait qu'elle ait grossi sur tous les aspects, écran, luminosité, batterie... C'est vraiment l'Apple Watch que j'attendais, bien au delà des fonctions sportives.C'est d'ailleurs peut-être ce qui la différencie de la Garmin :. A titre personnel, je ne la trouve pas repoussante, certains cadrans sont même très réussis, et ses matériaux relativement nobles. Je la trouve aussi plus discrète, moins saillante sur un poignet.: même affublé de son sigle Ultra, cette nouvelle Watch fait effectivement penser à un 4x4 des périurbains.. Apple doit impérativement développer un portail web, un système de carte offline, améliorer le détail des informations pendant et après la course et envisager de s'allier avec des équipementiers pour espérer faire changer de braquet des millions de sportifs confirmés.. En attendant le mode économie d'énergie, il faudrait surtout que la Pomme travaille sur la consommationde sa montre, qui ne permet pas de la laisser de côté plusieurs jours, comme la Garmin, sans qu'elle ne se vide totalement., la Garmin étant encore à 60%. Vous voyez le souci ?: CarKey, Apple Pay, la 4G, la puissance de calcul... Tout ça coûte cher et un objet qui fait trop de choses à la fois peine à se concentrer sur une seule activité.. Vu les matériaux utilisés (Titane, céramique technique, verre en saphir...) et le nombre de capteurs, elle est même plutôt dans les prix de la concurrence. En revanche,, en effet. Et en pratique, je pense qu'elle sera surtout achetée par ce second groupe d'individus, et Apple le sait bien : les belles images en Trek sont là pour la promotion, mais l'on en verra probablement plus à Paris que pendant l'UTMB !, et il n'est pourtant pas rare de voir un propriétaire de Porsche Taycan ou de BMW iX sortir de son véhicule avec une Apple Watch : ouvrir sa voiture, payer, faire du sport le week-end, aucune autre montre n'offre autant de polyvalence, dans un si petit boitier. Si l'Apple Watch n'a pas tué Patek Philippe et n'aura probablement pas la peau de Garmin,