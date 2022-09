Etes-vous victime d'oscillations sur l'écran de votre Apple Watch Ultra ?

jelly scrolling

L'effet "jelly scrolling" est de retour !

jelly scrolling

normal

Le rafraichissement de l’écran ne se ferait pas de manière uniforme sur la totalité de la surface. En effet, une moitié de l'écran se rafraîchit sensiblement plus lentement que l'autre.En pratique, cela entraînelorsque le contenu se déplace rapidement, un effet connu sous le nom de(le retour). Certains possesseurs de l’Apple Watch Ultra pourraient ainsi le constater lorsqu’ils font défiler rapidement une liste à l’aide de la couronne digitale.Il semble que cela soit dû à la-le plus grand pour une montre Pommée (49mm contre 45mm maximum pour la Series 8)- et à sa-bien plus forte (jusqu’à 2 000 nits contre 1 000 nits pour le reste de la gamme).Plus répandu (l’iPad mini étant plus facile d'accès que l’Ultra), ce problème avait d’ailleurs entrainé unen février dernier. Plusieurs personnes avaient alors soutenu que. Cette thèse avait été privilégiée notamment après le. En effet, des déformations pourraient apparaitre au niveau de certains composants internes qui présentent une infime surépaisseur par rapport aux autres.Pour autant,. Le phénomène serait du à la conception de la dalle, dont le taux de rafraîchissement peut être plus rapide d’un côté que l'autre (ligne par ligne).