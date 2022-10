Des Apple Watch Ultra en stock, livrées dès jeudi prochain

Des Apple Watch Ultra en stock !

Tous les bracelets ne sont pas disponibles (l'Alpine orange semble beaucoup plaire) mais plusieurs modèles sont en stock et livrés dès lundi prochain. Pour rappel,. L'Apple Watch Ultra se distingue du reste de la gamme avecconçu pour être utilisé même avec des gants et permettant de basculer d'un sport à l'autre ou de démarrer une activité , une couronne digitale 30% plus imposante, trois microphones, deux haut-parleurs, un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la présence de la 4G sur l'ensemble des modèles, et(et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie).Un modeest également de la partie afin de permettre une utilisation dans la pénombre, ainsi que de nouveaux bracelets dotés d'(2000 nits en pointe, une première sur une montre connectée). En sus de l'ECG, du suivi du sommeil, de la mesure du taux d'oxygène sanguin, et des nombreuses autres fonctions de la gamme, l'Apple Watch Ultra bénéfice également des nouvelles fonctionnalités étrennées avec les Apple Watch Series 8 et SE2, dont les capteurs de température, ou la détection des accidents de voiture.