watchOS 9.0.2 est disponible et corrige le bug des microphones des Series 8 et Ultra

En sus d'iOS 16.0.3,Cette nouvelle version corrige ainsi le problème de microphone rencontré par les possesseurs d"Apple Watch Series 8 et Ultra, les soucis de lecture avec Spotify, la synchronisation aléatoire des applications Cartes et Forme, ainsi qu'un problème avec l'alarme pour les utilisateurs d'AssistiveTouch. Comme d'habitude, le déploiement de cette mise à jour est progressif. Certains pourront ainsi en profiter dès la publication de cet article, et d'autres devront patienter quelques minutes/heures avant qu'elle ne soit disponible.