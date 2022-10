Une publicité souligne le côté robuste de l'Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra Call To The Wild

Apple Watch Ultra Call To The Wild

Pour tout savoir sur l'Apple Watch Ultra, prenez le temps de lire notre test de l'Apple Watch Ultra . Bonne lecture.

Dans une (très courte) vidéo d'un peu moins de 40 secondes et intitulée, que ce soit les fortes chaleurs, les tempêtes de sables ou de neige, ou les eaux profondes. La vidéo débute par une voix évoquant, souligné par le morceau On The Verge (Safari Riot Remix) de Skott.Clou de la présentation de la gamme Apple Watch 2022 lors de la dernière keynote,. L'Apple Watch Ultra se distingue du reste de la gamme avecconçu pour être utilisé même avec des gants (par exemple pour les sports d'hiver ou encore la plongée) et permettant de basculer d'un sport à l'autre ou de démarrer une activité, une couronne digitale 30% plus imposante, trois microphones, deux haut-parleurs, un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la présence de la 4G sur l'ensemble des modèles, et(et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie, une fonction attendue par de nombreux utilisateurs, mais qui ne sera pas disponible lors de la commercialisation de l'Apple Watch Ultra ce 23 septembre).Apple précise que le mode économie d'énergie ( ne désactivant pas le GPS ni le suivi de la fréquence cardiaque ) permet de teniret que la montre est étanche à 100 mètres. Un modeest également de la partie afin de permettre une utilisation dans la pénombre, ainsi que de nouveaux bracelets dotés d'(2000 nits en pointe, une première sur une montre connectée). En sus de l'ECG, du suivi du sommeil, de la mesure du taux d'oxygène sanguin, et des nombreuses autres fonctions de la gamme, l'Apple Watch Ultra bénéfice également des nouvelles fonctionnalités étrennées avec les Apple Watch Series 8 et SE2, dont les capteurs de température, ou la détection des accidents de voiture.