Test de l'Apple Watch Ultra : la meilleure des Apple Watch ?

Rappel des caractéristiques de l'Apple Watch Ultra

action

le temps d'un triathlon complet

nuit

un système d'attache avancé

Premiers tests et prises en main

passer l'Apple Watch Ultra pour un modèle compact

chargé la montre à 100% avant de marcher deux heures et 15 minutes, j'ai beaucoup utilisé la boussole et le GPS et j'ai suivi mon sommeil cette nuit-là. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 50% de batterie restante.

réussi à obtenir 56 heures sur une seule charge avec 14 % de batterie restante

encore 20% de batterie à 11 heures

happy few

le plus excitant depuis longtemps

Clou de la présentation de la gamme Apple Watch 2022 lors de la dernière keynote,. L'Apple Watch Ultra se distingue du reste de la gamme avecconçu pour être utilisé même avec des gants (par exemple pour les sports d'hiver ou encore la plongée) et permettant de basculer d'un sport à l'autre ou de démarrer une activité, une couronne digitale 30% plus imposante, trois microphones, deux haut-parleurs, un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la présence de la 4G sur l'ensemble des modèles, et(et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie, une fonction attendue par de nombreux utilisateurs, mais qui ne sera pas disponible lors de la commercialisation de l'Apple Watch Ultra ce 23 septembre).Apple précise que le mode économie d'énergie ( ne désactivant pas le GPS ni le suivi de la fréquence cardiaque ) permet de teniret que la montre est étanche à 100 mètres. Un modeest également de la partie afin de permettre une utilisation dans la pénombre, ainsi que de nouveaux bracelets dotés d'(2000 nits en pointe, une première sur une montre connectée). En sus de l'ECG, du suivi du sommeil, de la mesure du taux d'oxygène sanguin, et des nombreuses autres fonctions de la gamme, l'Apple Watch Ultra bénéfice également des nouvelles fonctionnalités étrennées avec les Apple Watch Series 8 et SE2, dont les capteurs de température, ou la détection des accidents de voiture.Evidemment,. Si le design reste une question de goût (personnellement, je trouve l'Ultra attrayante, mettant même un petit coup de vieux aux modèles traditionnels au design un peu vieillissant), la taille ne conviendra pas à tous les poignets. Marques Brownlee de la chaîne YouTube MKBHD précise que si l'Apple Watch Ultra est évidemment la plus imposante de la gamme, certaines montres connectées concurrentes pensées pour les sportifs sont encore bien plus massives (mais avec un format plus traditionnel), faisant. Le poids de 61,3 grammes du boitier (comparé au 38,8 grammes de la Series 8 45mm) a semblé plutôt contenu aux premiers testeurs, qui s'attendaient souvent à une montre plus lourde une fois au poignet.Ce nouveau format permet également à Apple de proposer une meilleure autonomie et les 36 heures promises par Apple semblent au rendez-vous (avant l'arrivée du mode économie d'énergie). Ainsi, Victoria Song de The Verge indique avoirNilay Patel, toujours chez The Verge aurait quant à lui, mais sans activités sportives et sans utiliser le GPS. Marques Brownlee de MKBHD a également couru pendant un peu plus de 3 heures puis utilisé la montre pour le suivi du sommeil, couru à nouveau plus de trois heures le lendemain et à nouveau porté la montre la nuit avant de se réveiller le troisième jour et constaté qu'il restaitPour le côté sportif de l'Apple Watch Ultra, le nouveau bouton, l'écran plus grand et plus lumineux et la précision du GPS ont été appréciés par la plupart des essayeurs. Plusieurs journalistes indiquent que l'Apple Watch Ultra pourrait ainsi convenir à certains sportifs tout en offrant la polyvalence d'une Apple Watch traditionnelle. Toutefois, pour beaucoup, dont Nicole Nguyen du Wall Street Journal , Lexy Savvides de CNET , ou encore Victoria Song de The Verge utilisées par les sportifs de haut niveau, particulièrement en termes d'autonomie ou des cartographie GPS (par exemple disponibles hors ligne). D'un autre côté, de nombreux utilisateurs d'Apple Watch n'auront pas besoin des fonctionnalités supplémentaires et seront pleinement satisfaits par un modèle traditionnel, y compris certains sportifs n'ayant besoin que de quelques informations, comme la distance ou le rythme cardiaque., plusieurs d'entre eux estimant d'ailleurs que l'Ultra est le modèle d'Apple Watch. Comme souvent, il faudra simplement bien connaitre vos besoins afin de choisir le modèle le plus approprié, que ce soit chez Apple ou chez les concurrents. Bien entendu, nous allons passer l'Apple Watch Ultra sur nos bancs de test afin de vérifier ses capacités et vous livrer notre avis sur ce nouveau modèle de la gamme.